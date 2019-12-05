Arquivos & Anexos
Cartórios - 05/12/19
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): HELBER CAMPOSTRINI - CPF: 080.929.137-14 SILVANA APARECIDA BONELA LAGASSE CNPJ: 09.176.464/0001-28 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 05 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 04 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã A G MOURA PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME - CNPJ: 18.738.485/0001-80 Protocolo: 1124672 A J DE SOUZA COLCHOADOS EIRELI ME - CNPJ: 22.416.956/0001-01 Protocolo: 1124630 A. REIS SILVA COMERCIO DE FERRAGENS EM GERAL - CNPJ: 18.862.377/0001-15 Protocolo: 1124658 ABMM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 13.252.644/0001-19 Protocolos: 1124565, 1124566, 1124567 AD COMERCIO EIRELI ME - CNPJ: 27.873.699/0001-50 Protocolo: 1124620 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA ODONTOLOGIA - ME - CNPJ: 19.032.145/0001-00 Protocolo: 1124652 AFONSO E CONTARINI ASSESSORIA IMOBILIARIA LT - CNPJ: 10.881.093/0001-64 Protocolo: 1124660 ALDINA SAVIATO BREDA - CPF: 031.486.207-20 Protocolo: 1124602 ALEXSANDRO LEMOS DA SILVA 03199322735 - CNPJ: 17.931.781/0001-30 Protocolo: 1124681 ALLAN CARLOS CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 119.009.757-50 Protocolo: 1124604 ALOIR ANTONIO FIGUEROA ME - CNPJ: 18.558.331/0001-07 Protocolo: 1124669 ANILDA REIS DOS SANTOS ME - CNPJ: 19.549.412/0001-03 Protocolo: 1124641 ANNA MARIA PIMENTEL FRANCO ALVES - CPF: 379.552.767-87 Protocolo: 1124605 BENEDITO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 688.506.037-20 Protocolo: 1124606 CASA DE CARNE FRIBOMAX LTDA ME - CNPJ: 13.858.358/0001-00 Protocolo: 1124656 CENTRAL DE CARNES AVENIDA LTDA - ME - CNPJ: 18.432.621/0001-00 Protocolo: 1124674 CICERO ALVES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.155.970/0001-94 Protocolo: 1124654 CLARINDA GORONCIO DELFIM 02288 - CNPJ: 19.093.610/0001-05 Protocolo: 1124494 COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA ME - CNPJ: 22.416.103/0001-70 Protocolos: 1124638, 1124639 COMERCIAL CANAVIEIRA EIRELI ME - CNPJ: 17.986.412/0001-45 Protocolo: 1124667 COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0012-60 Protocolo: 1124618 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA LTDA - CNPJ: 15.599.369/0001-30 Protocolo: 1124698 DANIEL BARBOSA JULIAO - ME - CNPJ: 16.524.842/0001-82 Protocolo: 1124666 DMTRONIC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 15.392.308/0001-05 Protocolo: 1124696 DROGARIA MAIS LTDA ME - CNPJ: 15.625.203/0001-40 Protocolo: 1124685 E.M. FRAGA - EDMOVEIS - EPP - CNPJ: 02.229.366/0001-62 Protocolo: 1124615 ELIELMA GRIGGIO DA SILVA 10524744700 - CNPJ: 17.331.147/0001-67 Protocolo: 1124683 ESPACO TORCEDOR COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 06.323.244/0002-72 Protocolo: 1124673 F C P ZARDO AVIARIO - CNPJ: 18.395.607/0001-83 Protocolo: 1124677 FABIO BOM JESUS 03572062748 - CNPJ: 17.079.284/0001-56 Protocolo: 1124682 FABIO PIO MARQUES FILHO CENTRO DE TREINAMENT - CNPJ: 19.022.117/0001-02 Protocolo: 1124650 FARMACIA & DROGARIA UNIVERSO EIRELI - ME - CNPJ: 17.545.637/0001-66 Protocolo: 1124688 G F DA ROSA IMPORT EXPORT ME - CNPJ: 15.211.891/0001-00 Protocolo: 1124697 GERALDO DETTMANN - CPF: 374.343.907-78 Protocolo: 1124609 GLAUCIA VIEIRA MODESTO 07683609609 - CNPJ: 12.556.920/0001-70 Protocolo: 1124612 IGLESIAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 18.928.095/0001-73 Protocolo: 1124662 J PINTO & J MACIEL IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 19.167.339/0001-05 Protocolo: 1124651 J.M.M. FERREIRA HIDRAULICA ME - CNPJ: 17.379.099/0001-87 Protocolo: 1124687 JANILSON S MATHIAS ME - CNPJ: 24.636.781/0001-73 Protocolo: 1124623 JJ COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 11.262.217/0001-96 Protocolo: 1124645 JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA 08014289714 - CNPJ: 12.573.284/0001-94 Protocolo: 1124617 JOSE DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 016.235.867-98 Protocolo: 1124699 L.M.A. PORTES ME - CNPJ: 16.884.493/0001-00 Protocolo: 1124686 LEDA S. DE PINHO - DEPINHO COLCHOES ME - CNPJ: 08.055.716/0001-06 Protocolo: 1124611 LUIZ FABIO DE OLIVEIRA 65501624672 - CNPJ: 17.187.702/0001-29 Protocolo: 1124690 M S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - CNPJ: 14.680.601/0001-05 Protocolo: 1124694 MAIS BRASIL ATACADO E VAREJO S/A - CNPJ: 19.090.813/0014-62 Protocolo: 1124621 MARCIO ANTONIO MORAES - CPF: 117.924.047-27 Protocolo: 1124608 MARCOS FRAGOAS GUIMARAES ME - CNPJ: 19.386.865/0001-66 Protocolo: 1124657 MATERIAL DE CONSTRUCAO AGNUS DEY LTDA ME - CNPJ: 18.731.250/0001-67 Protocolo: 1124671 MAXIMA GRANITOS LTDA EPP - CNPJ: 11.391.577/0001-98 Protocolo: 1124695 MAXIMILIANO E SILVA MARIA SERVICOS DE MOTOBO - CNPJ: 14.938.845/0001-37 Protocolo: 1124692 NATHANAEL DE JESUS PIMENTEL ME - CNPJ: 19.328.302/0001-11 Protocolo: 1124648 ORION METAIS LTDA - ME - CNPJ: 18.428.644/0001-40 Protocolo: 1124676 PROJEVITA - PROJETOS E SOLUCOES LTDA ME - CNPJ: 30.691.026/0001-94 Protocolo: 1124653 RAFAELA MORAES - CPF: 122.234.587-00 Protocolo: 1124540 RD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME - CNPJ: 11.368.764/0001-50 Protocolo: 1124691 REDE MARMITARIA LTDA - ME - CNPJ: 19.224.148/0001-38 Protocolo: 1124655 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA AUTO SERVICO - ME - CNPJ: 18.927.891/0001-91 Protocolo: 1124661 ROSENI SILVESTRE DA SILVA - CPF: 859.512.936-34 Protocolo: 1124603 SILVA SOUZA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 17.903.473/0001-00 Protocolo: 1124679 SOARES COMERCIO DE METAIS EIRELI - ME - CNPJ: 18.447.740/0001-36 Protocolo: 1124675 STEFANNY ANDRE CORREA ME - CNPJ: 18.180.542/0001-59 Protocolo: 1124680 TALENNY SOUZA DIAS MUNDO DAS MOLAS - ME - CNPJ: 19.098.637/0001-90 Protocolo: 1124649 TIAGO COSVOSK DO NASCIMENTO - CPF: 100.922.177-96 Protocolo: 1124610 TK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 20.716.693/0001-20 Protocolo: 1124647 TRANSPORTES CELOMARQUES LTDA ME - CNPJ: 07.210.790/0001-89 Protocolo: 1124643 VAGNER BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 090.081.136-60 Protocolo: 1124607 VANIA A FERREIRA - EIRELI ME - CNPJ: 17.814.460/0001-56 Protocolo: 1124689 VANILTO MAGNANI DOS SANTOS 1167455274 - CNPJ: 31.041.545/0001-70 Protocolo: 1124568 VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 36.031.169/0001-56 Protocolo: 1124619 VITE COMERCIO TECNOLOGICO S/A - CNPJ: 19.489.341/0006-05 Protocolo: 1124613 VITOR SILVA GOMES - ME - CNPJ: 18.798.558/0001-20 Protocolo: 1124659 WALLACE VIEIRA DE MIRANDA - CPF: 109.303.567-64 Protocolo: 1124548 WELLINGTON NERES PEREIRA ME - CNPJ: 18.990.452/0001-23 Protocolo: 1124665 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 06 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 04 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ANA CLAUDIA GOMES MARTINS, CPF nº 318.219.797-53 MARIA DE FATIMA FAZOLO, CPF nº 031.120.857-60 MARCOS ANTONIO DIAS, CPF nº 071.817.767-38 ELISABETH PORTES PEREIRA, CPF nº 811.376.137-34 VANDEMILSON VICENTE NASCIMENTO, CPF nº 115.095.567-88 IZILDA LIMA, CPF nº 118.466.297-56 SEBASTIAO MAGESKI, CPF nº 378.787.277-91 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 05-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio ES, 04 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Oficiala e Tabeliã EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina ES, 04 de Dezembro de 2019. Prezado (s):Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira ou seus herdeiros. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina ES, sob o protocolo nº35883, com os seguintes dados: REQUERENTE: LORIVALDO BLANK, brasileiro, solteiro, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidade nº 1.100.361 SSP-ES e CPF nº 031.060.077-45; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terra rural, situada em Luxemburgo, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina ES, medindo 15.03,37ha (quinze hectares, três ares e trinta e sete centiares), ou seja, 150.337,00m² (cento e cinquenta mil e trezentos e trinta e sete metros quadrados), com perímetro de 1.878,329m. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 168 do Livro 2-A. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira. CONFRONTANTES:limitando-se com terras pertencentes ao próprio requerente, Lorivaldo Blank e outros (Matrícula 4.958 do Livro 2-Z), Espólio de Francisco Bandeira e Fredolina Blank (Matrícula 168 do livro 2-A), Igreja Gnóstica Universal (posse), João Pereira da Silva e Mercedes Maria Maestrini da Silva (Matrícula 2.013 do livro 2-I), Izaildo Blank e outros, (Matrícula 4.958 do livro 2-Z). MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sa. consta como titular do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica o mesmo NOTIFICADO do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados após o transcurso desta publicação,ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art.10, § 5°, Provimento 65/2017 do CNJ). Certifico que não foi encontrado na localidade do imóvel, assim como, nos endereços fornecidos pelo usucapiente e constantes em arquivos desta serventia, o inventariante ou qualquer herdeiro que pudesse representar o Espólio de Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira, após diversas tentativas de intimação, razão pela qual determino que seja feita a intimação por edital, na forma do §13 do art.216-A da Lei 6.015/73.Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.