Cartórios - 05/09/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ROBSON JUNIOR LIVIO MELGACO - CPF: 177.763.577-23 WELLINGTON DOS SANTOS ALVES - CPF: 127.300.007-20 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 08 de setembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 04 de setembro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã