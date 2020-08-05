Cartórios - 05/08/20

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 EDITAL FAZ SABER para ciência dos interessados que em cumprimento ao disposto nos arts. 212 e 213 da Lei 6.015/1973, que a VALE S/A, proprietária do imóvel abaixo indicado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.592.510/0001-54, depositou nesta serventia o memorial, planta e demais documentos exigidos na citada Lei, relativo ao imóvel de sua propriedade, qual seja: Uma área de terras, conforme apurado pelo levantamento topográfico de responsabilidade técnica do Técnica em Geomática Sra. Ana Cláudia Cassemiro Aguiar Mainetti, registrado no CFT sob o nº 2000222586, conforme TRT nº BR20200508562,dito imóvel tem de fato área de 17,6259ha (dezessete hectares, sessenta e dois ares e cinquenta e nove centiares), com perímetro de 5.245,75 m (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco metros e setenta e cinco centímetros), situado no lugar denominado ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS  EFVM, localizado nesta cidade de João Neiva/ES, confrontando-se atualmente pelos seus diversos lados, com o Sr. Adimar Gripa, o Sr. Afonso Scarpat, o Sr. Agnaldo Faria de Paulo, a Sra. Claudiana de Almeida,o Sr. Geraldo Pedro Guidolini, o Sr. Jose Francisco Grippa,o Sr. Jose Geraldo Lazarini, o Sr. Kilder da Silva Poltronieri, o Sr. Marcos Antonio de Bortoli, a Sra. NaclesiaMinchio Correia, o Sr. Onofre de Almeida, o Sr. Osmar Natal de Almeida, a Sra. Pascoa Marlene Grippa, o Sr. Primo Gardiman, o Sr. Renan Rodrigo Gripa Rissari, a Sra Roberta Rossi Silva Lazarini, a Sra. Simone Minchio Correia, a Sra. Sônia Maria Grippa Roni e esposa do Sr. Valter Roni, empresa VALE S/A,proprietária dos imóveis denominados Estrada de Ferro Vitóriaa Minas(EFVM)  Gleba 04-A, o Sr. Casas Sperandio Comercio LTDA, representado por João Del Caro Neto, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Superintendência Regional do Estado do Espírito Santo, responsável pela Rodovia Federal BR 259, possuidor do imóvel situado na Rua Vila Nova, n° 8, lugar denominado Cavalinhos, a Sr. Paulo Henrique de Souza, Sra. Clemilda Poltronieri das Neves, e o Município de João Neiva, responsável pala Rua da Projetada, Rua Corbinianno Nestor Pereira, Rua Senador Silvério Del Caro e Rua Vila Nova, situadas em Cavalinhono município de João Neiva/ES, conforme matrícula 6128, 3527, 3175 (RGI de Ibiracu/ES) 4360, 648 e (RGI de João Neiva/ES), afim de proceder a retificação das área e confrontações de acordo em levantamento topográfico abaixo indicado: Que as impugnações daqueles que julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da Segunda publicação do presente EDITAL, que será publicado em Jornal de circulação diária  Findo o prazo e não havendo impugnação, serão feitos os atos na forma da DECISÃO proferida pela Oficiala _____________________________ DADO E PASSADO nesta Cidade de João Neiva/ES, aos 29 de Julho de 2020. Eu ________________ (Rosilda Demoner de Lima), Oficiala do Registro de Imóveis desta Comarca de João Neiva/ES, que fiz digitar, subscrevo e assino. ROSILDA DEMONER DE LIMA EDITAL FAZ SABER para ciência dos interessados que em cumprimento ao disposto nos arts. 212 e 213 da Lei 6.015/1973, que a VALE S/A, proprietária do imóvel abaixo indicado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.592.510/0001-54, depositou nesta serventia o memorial, planta e demais documentos exigidos na citada Lei, relativo ao imóvel de sua propriedade, qual seja: Uma área de terras, conforme apurado pelo levantamento topográfico de responsabilidade técnica do Técnica em Geomática Sra. Ana Cláudia Cassemiro Aguiar Mainetti, registrado no CFT sob o nº 2000222586, conforme TRTnº BR202005911639 ,dito imóvel tem de fato área de 31,1764 ha (trinta e um hectares, dezessete ares e sessenta e quatro centiares), com perímetro de 8.762,79 m (oito mil metros, setecentos e sessenta e dois metros e setenta e nove centímetros), situado no lugar denominado ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS  EFVM, localizado nesta cidade de João Neiva/ES, confrontando-se atualmente pelos seus diversos lados, com o Sr. Afonso Geraldo Favalessa, o Sr. Antonio Carlos Ressurreição Caniçali, o Sr. Doglas Renato Rampinelli Guasti, o Sr. Geraldo Pedro Guidolini,o Sr. Geraldo Recla, o Sr. Jose Caniçali,a Sra. Mônica Ressurreição Caniçali Fernandes representada neste ato pelo Sr. Antonio Carlos Ressurreição Caniçali, VALE S/A proprietário do imóvel denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)  Gleba 03-A, o Sr. Herdeiros de Jayme Caniçali, representado neste ato por Celio Leopoldo Caniçali, proprietário do imóvel denominado Sítio Dois Irmãos, o Sr. Hélio Silva Ramos e proprietário do imóvel situado no lugar denominado Ribeirão, distrito de Guaraná, no município de João Neiva/ES, conforme matrículas 4670,59139585, 6184, 6368, 6348, 6346 (RGI de Ibiraçu) 123, 465, 1586, 6128 (RGI de João Neiva ) , 16359 (RGI de Aracruz) , afim de proceder a retificação das área e confrontações de acordo em levantamento topográfico abaixo indicado: Que as impugnações daqueles que julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da Segunda publicação do presente EDITAL, que será publicado em Jornal de circulação diária  Findo o prazo e não havendo impugnação, serão feitos os atos na forma da DECISÃO proferida pela Oficiala _____________________________ DADO E PASSADO nesta Cidade de João Neiva/ES, aos 29 de Julho de 2020. Eu ________________ (Rosilda Demoner de Lima), Oficiala do Registro de Imóveis desta Comarca de João Neiva/ES, que fiz digitar, subscrevo e assino. ___________________________________ ROSILDA DEMONER DE LIMA EDITAL FAZ SABER para ciência dos interessados que em cumprimento ao disposto nos arts. 212 e 213 da Lei 6.015/1973, que a VALE S/A, proprietária do imóvel abaixo indicado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.592.510/0001-54, depositou nesta serventia o memorial, planta e demais documentos exigidos na citada Lei, relativo ao imóvel de sua propriedade, qual seja: Uma área de terras, conforme apurado pelo levantamento topográfico de responsabilidade técnica do Técnica em Geomática Sra. Ana Cláudia Cassemiro Aguiar Mainetti,registrado no CFT sob o nº 2000222586, conforme TRT nº BR20200591164,dito imóvel tem de fato área de 8,6259 ha(oito hectares, sessenta e dois ares e cinquenta e nove centiares) com perímetro de 2.283,01 m (dois mil e duzentos e oitenta e três metros e um centímetro), situado no lugar denominado ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS  EFVM, localizado nesta cidade de João Neiva/ES, confrontando-se atualmente pelos seus diversos lados, com o Sr. Giusimar Pereira de Bortoli, a Sra. Mônica Ressurreição Caniçali Fernandes, o Município de João Neiva, responsável pala Estrada Municipal, que liga Rodovia Federal BR-101 (Km 199 + 170), VALE S/A, Estrada de Ferro Vitória a Minas(EFVM) - Gleba 03B, a empresa CBF Industria de Gusa S/A e Herdeiros de Jayme Caniçali, representado neste ato por Celio Leopoldo Caniçali, conforme matrículas 684, 1465, 2141, 2143 (RGI de João Neiva), 6346 (RGI de Ibiraçu) 9242 (RGI de Vitória) XXXXX, afim de proceder a retificação das área e confrontações de acordo em levantamento topográfico abaixo indicado: Que as impugnações daqueles que julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da Segunda publicação do presente EDITAL, que será publicado em Jornal de circulação diária  Findo o prazo e não havendo impugnação, serão feitos os atos na forma da DECISÃO proferida pela Oficiala _____________________________ DADO E PASSADO nesta Cidade de João Neiva/ES, aos 29 de Julho de 2020. Eu ________________ (Rosilda Demoner de Lima), Oficiala do Registro de Imóveis desta Comarca de João Neiva/ES, que fiz digitar, subscrevo e assino. ___________________________________ ROSILDA DEMONER DE LIMA