Cartórios - 05/02/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL



FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por José Gomes Blunck e sua esposa Eliane Mendes Santos Blunck, sob protocolo nº 53.617 em 24/11/2020, tendo por objeto os imóveis de propriedade de JOAQUIM GOMES FAGUNDES e sua esposa MARIA DA PENHA CAPUCHO FAGUNDES matrícula nº 1.821 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) 1) Imóvel rural, situado no lugar denominado CÓRREGO DAS NEVES, neste município de Alegre-ES, medindo 3.792,88m² (três mil, setecentos e noventa e dois metros e oitenta e oito decímetros quadrados, confrontando-se com imóveis de José Gomes Blunck (mat.1.821) e Janine Cade de Oliveira (mat. 3.946). Os PROPRIETÁRIOS JOAQUIM GOMES FAGUNDES e sua esposa MARIA DA PENHA CAPUCHO FAGUNDES, atualmente residentes em local incerto e não sabido e que pelo presente edital de intimação, ficam intimados, bem como eventuais TERCEIROS interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 04 de fevereiro de 2021. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta



CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por EDSON FURTADO REIS; EDIANA APARECIDA FURTADO REIS e TATIANA FURTADO REIS COMITRE DE CAMPOS, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Boa Vista ", localizado no lugar denominado Ponte Branca, Distrito de Airituba, São José do Calçado - ES, com área de 230.584,96m2 (duzentos e trinta mil metros quadrados, quinhentos e oitenta e quatro decímetros e noventa e seis centímetros), limitando-se com terras pertencentes a João Batista de Almeida, Terezinha Nunes, Alfredo Silveira Poubel, Afrânio José de Almeida e José Maria Lima Garcia, contendo um curral, uma casa sede, nascente, estrada que passa pela propriedade. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 03 de dezembro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 03 de dezembro de 2020. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro de Imóveis Substituto



CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por SEBASTIÃO TEIXEIRA GUMIEIRO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado Sitio Campo Alegre, localizado no Córrego do Paiol, Distrito Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 29.992,00 m2 (vinte e nove mil novecentos e noventa e dois metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Neorque Marques, Vani Capra Monteiro, Josias Custodio de Resende e Mariza Alves de Oliveira. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 14 de dezembro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 14 de dezembro de 2020. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro de Imóveis Substituto -

