Cartórios - 05/02/2020

CASTLE ROCK BAR EIRELI - CNPJ: 30.763.132/0001-36 Protocolos: 1136045, 1136046, 1136047 CRISTIANO COLOMBECY ROSA - CPF: 120.635.227-23 Protocolo: 1135956 E B SILVA - 2 B TRANSPORTE ME - CNPJ: 14.655.400/0001-40 Protocolo: 1135942 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1135989 MITO AUDIO E INSTRUMENTOS EIRE - CNPJ: 35.335.734/0001-06 Protocolos: 1135986, 1135994 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar LAFARGEHOLCIM BRASIL BR - CNPJ: 60.869.336/0104-22 Protocolo: 1135987 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 06 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 04 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 ALMEIDA BADHI E RODRIGUES SOCI 1 CNPJ: 30.071.221/0001-11 EDSON DULTRA MUNIZ 00181407779 1 CNPJ: 15.348.992/0001-10 GEDEON BRUM DE OLIVEIRA 1 CNPJ: 22.273.244/0001-80 JANETE GODOE COSTA 1 CNPJ: 21.369.488/0001-07 LEANDRO ROCHA DE MOURA 3 CNPJ: 21.850.163/0001-33 M DA C SANTOS 1 CNPJ: 32.100.462/0001-77 MARCUS VINICIUS FERNANDES SUPERMERCADO L 1 CNPJ: 28.504.207/0001-12 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0001-08 RENILDA FALCAO CALDEIRA 1 CPF: 090.232.647-38 RODRIGO SILVA REIS 10741993759 1 CNPJ: 28.165.192/0001-05 WILLIAN XAVIER DE PAULA - ME 1 CPF: 985.775.497-04 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

EDITAL DE LOTEAMENTO Nº 001/2020 BARRA DA MATA FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que por 1) VÂNEA CURTY DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, autônoma, CI nº 456.412/SSP-ES e CPF nº 622.960.357-87, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 109, distrito de Rive, Alegre-ES; 2) VANAÍDE CURTY DO NASCIMENTO, lavrador, CI nº 858.879/SGPC-ES e CPF nº 652.379.947-68, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 25.11.1989 com MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, do lar, CI nº 850.215/SGPC-ES e CPF nº 924.204.607-82, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES; 3) WILMAR CURTI DO NASCIMENTO, CI nº 547.362/SGPC-ES e CPF nº 727.654.707-82, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 12.12.1987 com CLÁUDIA CASTRO DE CARVALHO NASCIMENTO, CI nº 886.514/SSP-ES e CPF nº 008.161.337-78, brasileiros, servidores públicos federais, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES; 4) VANAIR CURTI DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, funcionário público federal, CI nº 738.261/SGPC/ES e CPF nº 007.911.067-30, residente e domiciliados na Rua Sete de Setembro, nº 109, distrito de Rive, Alegre-ES, e 5) VALDINÉA CURTI DO NASCIMENTO MOULIN, empresária, CI nº 893.760/SGPC-ES e CPF nº 996.284.817-20, casada sob o regime de comunhão parcial de bens em 18.12.1993 com JOÃO ERNESTO MOULIN, servidor público estadual, CI nº 05943634-5/IFP-RJ e CPF nº 766.435.227-49, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES, foi requerido o registro do loteamento denominado BARRA DA MATA, situado na Rodovia Estadual ES 482, no distrito de Rive, Alegre-ES, totalizando 107 lotes; onde destes temos: 4 (quatro) áreas de uso institucional, destinada a equipamento comunitário, mais 1 (uma) área verde e 1 (uma) área destinada a construção da estação de tratamento de esgoto, área total dos lotes de 31.030,06m², e áreas públicas 17.871,86m², objeto da matrícula 12.076 do Livro 2, conforme Decreto Municipal nº 11.139/2018 de 29 de novembro de 2018. A documentação referente ao pedido se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Alegre-ES na Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, CEP 29.500-000, à inteira disposição dos interessados. Assim, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, publica-se o presente edital, para que sejam apresentadas impugnações dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira publicação deste edital. A perfeita forma e localização do imóvel encontram-se na planta abaixo. Alegre-ES, 29 de janeiro de 2020, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA Oficial Registrador Planta do Loteamento BARRA DA MATA

