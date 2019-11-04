Cartórios - 04/11/19
Cartórios - 04/11/19
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS CONSTRUAFACIL CONSTRUTORA LTDA ME 1 CNPJ: 22.822.147/0001-08 DROGARIA MARAZUL LTDA ME 1 CNPJ: 27.809.279/0001-05 N R DROGARIA LTDA 1 CNPJ: 30.628.969/0001-72 PAULO BRAZ ABREU 1 CPF: 008.077.137-83 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 5 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 4 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã D B SANTANA GOMES EMPORIO DAS CARNES - CNPJ: 30.684.197/0001-96 Protocolo: 1120567 HERMES BATISTA GODOI - CNPJ: 34.399.137/0001-82 Protocolo: 1120439 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E E - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1120435 THIAGO PEIXOTO ROCHA LTDA - CNPJ: 14.454.795/0001-12 Protocolo: 1120579 VANILTO MAGNANI DOS SANTOS 1167455274 - CNPJ: 31.041.545/0001-70 Protocolo: 1120546 VPS GROUP VITORIA PREMIER SOLU - CNPJ: 28.611.407/0001-74 Protocolo: 1120434 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 05 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 01 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00