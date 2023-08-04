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Cartórios - 04/08/2023

Sexta-feira

Publicado em 

04 ago 2023 às 01:00

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

04-08- 23 - CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira nº 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por FRANCISCO ROBERTO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, aposentada, portador da Carteira de Identidade n°. 05383664-9-IFP-RJ expedida aos 22.08.1979e inscrito no CPF/MF sob o n° 447.631.077-04, nascido em São José do Calçado -ES, aos 27 de março de 1949, filho de José Eulalio Ribeiro e Maria José Ribeiro, residente e domiciliada no Córrego do Paiol, Distrito de Alto Calçado, na cidade de São José do Calçado-ES, referente ao imóvel, imóvel denominado "Córrego do Paiol", Pavão, localizado noDistritode Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 31.959,00M2 (trinta e um mil metros quadrados e novecentos e cinquenta e nove decímetros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a José Nilton Corrente, Rosa Almira Ribeiro Gualhano, João Ribeiro Sobrinho, Maria das Graças Ribeiro Mangifeste e Maria José Eutálio Ribeiro. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, ES, 28 de julho de 2023. Frederico Harley Fonseca Hewitt- Oficial do Registro de Imóveis Substituto

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