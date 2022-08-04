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Cartórios - 04/08/2022

Quinta-feira

Publicado em 

04 ago 2022 às 13:32

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 13:32

Arquivos & Anexos

04-08-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DE VILA VELHA LIANE PERSIO OFICIALA / TABELIÃ EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS - RETIFICAÇÃO DE ÁREA - A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado nesta Serventia sob o nº 5719 do Lº A2 em 21/07/2022, (Req nº 003526.2022.98), o requerimento pelo qual EVA CESAR DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, professora, RG n° 348.603 SSP/ES, inscrita no CPF sob o n° 621.836.487-91, sem endereço eletrônico, residente na Travessa Ana Siqueira, nº 26, Alecrim, Vila Velha/ES, por seu advogado Tulio Alves Fraga de Araujo, inscrito na OAB/ES sob o nº 32.805, a qual solicitou A NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do art. 213, II, §3º, da Lei n. 6.015/1973, do Lote 12 (doze) da Quadra XXII (vinte e dois), que se confronta pela frente com Rua Projetada, pelos fundos com o Lote 21, pelo lado direito com Lote 11, e pelo lado esquerdo com Lote 13, situado no Loteamento “Bairro Industrial do Alecrim”, em Alecrim, Vila Velha/ES devidamente matriculado sob a transcrição nº 16.208, no livro 3-AH, do Cartório de Registro de Imoveis do 1º Oficio da 1ª Zona de Vila Velha – ES de propriedade de EVA CESAR DE OLIVEIRA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pelo engenheiro civil Raphael Koppe Helmer, inscrito no CREA sob o nº 025799/D, que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, o que implicará anuência ao pedido da retificação de área. Vila Velha, 04 de agosto de 2022. Oficiala – Liane Persio. Conferido por Gabriela Novais.

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