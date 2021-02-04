Cartórios - 04/02/2021

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Boa Vista", localizado no lugar denominado Ponte Branca, Distrito de Airituba, São José do Calçado - ES, com área de 281.633,37 M2, limitando-se com terras pertencentes a Edson Furtado Reis, José Maria Lima Garcia, João Batista de Almeida, Marli Márcia da Silva e Terezinha Nunes de Oliveira, contendo na referida propriedade um açude, estrada que passa dentro da propriedade, córrego. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 02 de dezembro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 02 de dezembro de 2020. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro de Imóveis Substituto -

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por EDSON FURTADO REIS; EDIANA APARECIDA FURTADO REIS e TATIANA FURTADO REIS COMITRE DE CAMPOS, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Boa Vista ", localizado no lugar denominado Ponte Branca, Distrito de Airituba, São José do Calçado - ES, com área de 230.584,96m2 (duzentos e trinta mil metros quadrados, quinhentos e oitenta e quatro decímetros e noventa e seis centímetros), limitando-se com terras pertencentes a João Batista de Almeida, Terezinha Nunes, Alfredo Silveira Poubel, Afrânio José de Almeida e José Maria Lima Garcia, contendo um curral, uma casa sede, nascente, estrada que passa pela propriedade. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 03 de dezembro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 03 de dezembro de 2020. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro de Imóveis Substituto



CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por SEBASTIÃO TEIXEIRA GUMIEIRO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado Sitio Campo Alegre, localizado no Córrego do Paiol, Distrito Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 29.992,00 m2 (vinte e nove mil novecentos e noventa e dois metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Neorque Marques, Vani Capra Monteiro, Josias Custodio de Resende e Mariza Alves de Oliveira. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 14 de dezembro de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 14 de dezembro de 2020. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião do Registro de Imóveis Substituto -

