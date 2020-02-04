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Cartórios

Cartórios - 04/02/2020

Cartórios

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 04/02/2020

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Cartórios

EDITAL DE LOTEAMENTO Nº 001/2020 BARRA DA MATA FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que por 1) VÂNEA CURTY DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, autônoma, CI nº 456.412/SSP-ES e CPF nº 622.960.357-87, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 109, distrito de Rive, Alegre-ES; 2) VANAÍDE CURTY DO NASCIMENTO, lavrador, CI nº 858.879/SGPC-ES e CPF nº 652.379.947-68, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 25.11.1989 com MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, do lar, CI nº 850.215/SGPC-ES e CPF nº 924.204.607-82, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES; 3) WILMAR CURTI DO NASCIMENTO, CI nº 547.362/SGPC-ES e CPF nº 727.654.707-82, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 12.12.1987 com CLÁUDIA CASTRO DE CARVALHO NASCIMENTO, CI nº 886.514/SSP-ES e CPF nº 008.161.337-78, brasileiros, servidores públicos federais, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES; 4) VANAIR CURTI DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, funcionário público federal, CI nº 738.261/SGPC/ES e CPF nº 007.911.067-30, residente e domiciliados na Rua Sete de Setembro, nº 109, distrito de Rive, Alegre-ES, e 5) VALDINÉA CURTI DO NASCIMENTO MOULIN, empresária, CI nº 893.760/SGPC-ES e CPF nº 996.284.817-20, casada sob o regime de comunhão parcial de bens em 18.12.1993 com JOÃO ERNESTO MOULIN, servidor público estadual, CI nº 05943634-5/IFP-RJ e CPF nº 766.435.227-49, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Ataíde Augusto Curty, s/nº, distrito de Rive, Alegre-ES, foi requerido o registro do loteamento denominado BARRA DA MATA, situado na Rodovia Estadual ES 482, no distrito de Rive, Alegre-ES, totalizando 107 lotes; onde destes temos: 4 (quatro) áreas de uso institucional, destinada a equipamento comunitário, mais 1 (uma) área verde e 1 (uma) área destinada a construção da estação de tratamento de esgoto, área total dos lotes de 31.030,06m², e áreas públicas 17.871,86m², objeto da matrícula 12.076 do Livro 2, conforme Decreto Municipal nº 11.139/2018 de 29 de novembro de 2018. A documentação referente ao pedido se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Alegre-ES na Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, CEP 29.500-000, à inteira disposição dos interessados. Assim, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, publica-se o presente edital, para que sejam apresentadas impugnações dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira publicação deste edital. A perfeita forma e localização do imóvel encontram-se na planta abaixo. Alegre-ES, 29 de janeiro de 2020, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA Oficial Registrador Planta do Loteamento BARRA DA MATA

ANIMAL PET CENTER LTDA - ME - CNPJ: 28.088.506/0001-13 Protocolo: 1135882 BRASS HILL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 28.683.564/0002-76 Protocolo: 1135865 ESTEVES COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 32.507.013/0001-48 Protocolo: 1135900 FABIANA SANTANA SOS SANTOS - CPF: 828.267.305-68 Protocolo: 1135911 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1135824 J DE S PEREIRA COSTA RESTAURANTE - ME - CNPJ: 33.055.485/0001-70 Protocolo: 1135812 LEONARDO GASPARINI SIMONASSI - CPF: 087.936.777-66 Protocolo: 1135842 LUBFIL DISTRIB.DE LUBRIF. E FILTROS L - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1135822 MARIA LUISA DE OLIVEIRA ALMEIDA 195 - CNPJ: 26.521.003/0001-64 Protocolo: 1135851 MCR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.161.392/0001-20 Protocolo: 1135821 R C RICARDO BALAS BOMBONS - CNPJ: 16.733.090/0001-60 Protocolo: 1135910 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 05 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 03 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADW TELECOM EIRELI ME 1 CNPJ: 24.255.156/0001-81 JOSE MIGUEL ARCANJO BAUSEN 1 CPF: 005.432.757-10 LUIZ CARLOS FERREIRA CASCAIS 1 CPF: 056.047.276-52 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

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