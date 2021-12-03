Cartórios - 03/12/2021

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03-12-21 - CARTORIOS.pdf
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO WALDEMAR FALLER, tabelião de protestos do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não terem sido encontrados as pessoas de; • MAGNO ABEL RAMOS – CPF 097.952.047-93 • ITAMAR LANGE – CPF 127.613.497-50 • LEONARDO BRAUN – CPF 126.094.177-99 • NEUZA STEIN LITTIG – CPF 092.306.497-40 • JOYCE BARBOSA INACIO – CPF 135.042.467-66 • ENILDO VENDELINO ALVARENGA – CPF 087.599.347-86 • G.S.S. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME – CNPJ 02.422.140/0001-83 • WANESCA BARBOSA SALLES LITTIG – CPF 148.524.047-63 • THIAGO MOZER SIMOES – CPF 101.705.247-60 • IBRAULINO NUNES MORAES – CPF 688.361.987-91 • ANTONIO JOSE SIMON – CPF 682.102.217-87 • MARCHESI IMPLEMENTOS LTDA EPP – CNPJ 28.041.534/0001-85 • ALBERTO VIEIRA CASTRO – CPF 948.968.527-53 • MARCIA REGINA BOSCOLI SALAS SANTOS – CPF 098.899.731-20 • NILO REIS – CPF 214.416.267-00 • SERGIO DE OLIVEIRA MATIAS – CPF 909.590.517-91 • V V EXTRACAO DE MADEIRA LTDA – ME – CNPJ 13.197.402/0001-70 • GILBERTO ENDLICH E OUTROS – CPF 015.191.707-85 • DANIELE ISIS DE OLIVEIRA – CPF 134.569.067-30 • MARCIO ROGERIO LOPES – CPF 544.691.206-34 • PATRICIA MADALENA PEIXOTO – CPF 042.212.327-73 • SERRANA AGRONEGOCIOS REPRESENTACAO E TRANSPOR – CNPJ 17.193.709/0001-53 • J V FERREIRA - COM, BAR E PADARIA – CNPJ 34.100.745/0001-44 • BRENO & PEREIRA LTDA ME – CNPJ 15.432.873/0001-40 • VALMA MARCHIOLI BRANDEMBURG FERNANDES ME – CNPJ 10.340.670/0001-00 • PANISPOT FRANQUIAS LTDA ME – CNPJ 28.065.476/0001-20 • CONTRACK LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E – CNPJ 18.661.236/0001-34 • LUCAS WERNESBACH – CPF 100.653.397-46 • ELIZABETH HELENA SHAEFER PIZZOL – CPF 991.274.667-87 • CLEUMIRA MOTTA DOS SANTOS – CPF 831.071.267-72 • ODALEIA VIEIRA BARCELOS – CPF 103.252.237-26 • LAURINDA LAMPIER DETTMANN – CPF 096.043.707-07 • SOLIMAR MERSCHER – CPF 124.011.837-60 • ROBSON DA SILVA VICENTE – CPF 123.055.137-98 • EDILSON ANTONIO PEREIRA – CPF 031.668.297-76 • JOILSON DA SILVA SANTOS – CPF 002.216.115-50 • FLORICIO KEMPIN - 112.250.167-62 • BRUNO MAURO BERMUDES CAMPOS - DEDETIZACAO BER – CNPJ 08.455.056/0001-42 • ARILDO FERNANDES POPE – CPF 946.083.007-25 • F P DA CRUZ REPRESENTACOES M – CNPJ 24.469.171/0001-22 • PORTO AZUL CORRETORA DE SEGUROS E ADM. LTDA – CNPJ 00.469.318/0001-16 • TERRAPLENAGEM KIEFER E HELL LTDA – CNPJ 08.848.398/0001-22 • VANDERLEI SCHWANZ – CPF 125.192.207-40 • RONIS NOIA RODRIGUES SERVICOS ME – CNPJ 09.239.276/0001-00 • MATACHON ANALISES CLINICAS LTDA – CNPJ 02.540.084/0005-05 • CIRLENE ESPINDULA NEITZKE – CPF 940.057.537-87 • ESPOLIO DE CEDE GONORING – CPF 343.198.677-34 • VWM SISTEMAS LTDA – CNPJ 04.927.156/0001-73 • TM COMERCIO DE ALIMENTOS E BAR EIRELI – CNPJ 32.463.297/0001-18 • ROSANA DA SILVA – CPF 077.472.357-20 • J PAULUCIO CONFECCOES E COMERCIO ME – CNPJ 14.803.518/0001-78 • R.V. FAIRICH ME – CNPJ 11.286.371/0001-06 • SOIDO AREIA MINERACAO EIRELI – ME – CNPJ 17.148.671/0001-05 • ANTONIO BARBOSA CABRAL EIRELI – CNPJ 19.714.824/0001-51 , INTIMO-Os para comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 03 (três) de Dezembro do ano de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, tabelião de Protestos, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcinéia Regina Faller Foffmam - Tabelião de Protestos -