Cartórios - 03/12/20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CARTÓRIO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ECOPORANGA-ES Hígor de Sá Almeida Oficial Titular EDITAL DE INTIMAÇÃO HIGOR DE AS ALMEIDA, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Ecoporanga/ES, FAZ SABER a todos os interessados que tomarem conhecimento do presente edital, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §4º, da Lei Federal nº 6.015/73 e art. 16, do Provimento CNJ nº 65/2017, a pretensão de ver declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita nesta serventia sob o PROTOCOLO DE Nº 27692, com os seguintes dados: a) REQUERENTE (S): Douglas Lopes de Carvalho, brasileiro, comerciante, CPF nº 100.877.797-81, RG nº 1.747.867 SSP/ES, casado em 27/06/2014 sob o regime da comunhão universal de bens com Ana Paula de Souza Cunha Carvalho, brasileira, veterinária, CPF nº 096.234.666-76, RG nº 16.109.265-SSP/MG, residentes e domiciliados à Av. Milton Motta, nº 406, Centro, Ecoporanga/ES. b) IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel urbano localizado na Rua Sebastião Francisco de Siqueira, bairro Santa Mônica, Distrito da Sede, Município de Ecoporanga/ES, com área total de 608,21m² (seiscentos e oito metros e vinte e um centímetros quadrados), com perímetro de 102,88m, confrontando-se com a Rua Sebastião Francisco de Siqueira onde mede 28,86m, com Douglas Lopes de Carvalho onde mede 31,38m, com Valdeir de Freitas Baêta onde mede 17,39m e Jociany Ferreira Florentino, onde mede 33,23m, conforme a planta e o memorial descritivo produzidos pela responsável técnica Alcione Gomes Pereira, Técnica em Agrimensura, Técnica em Agropecuária, CREA/ES nº 024522/TD. Imóvel cadastrado no município de Ecoporanga/ES sob o nº 101.02.070.0711.001. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: O requerente alegou que o imóvel não possui matrícula individualizada, tendo sido adquirida a referida posse de CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO e o TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, alegando-se que a posse mansa e pacífica da gleba remonta ao ano de 1985, totalizando 35 (trinta e cinto) anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados os terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias, diretamente na sede do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga/ES, contados da data da presente publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta. Ficam advertidos que a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica na anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Ecoporanga/ES, 22 de novembro de 2020. HÍGOR DE SÁ ALMEIDA Oficial Titular Cartório 1º Ofício de Ecoporanga/ES
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s):
VANUSA SANTOS RAMOS JORDAO CNPJ: 29.053.024/0001-90
AMILTON DE SOUZA CNPJ: 17.763.849/0001-10
GEUZIVAN SOUZA DA SILVA COSTA CPF: 181.033.457-84
ADRIANA MATES DA SILVA CPF: 017.182.057-67
LUIZ RENATO MACHADO RAYMUNDO CNPJ: 31.901.605/0001-87
CARMEN LUCIA GAMA DO NASCIMENTO CPF: 075.454.397-83
SIRLENE SANT ANNA GOMES PESSINATE CPF: 119.099.247-76
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES CPF: 084.443.267-98
VALDENICE PAULA PEREIRA GOMES CPF: 053.352.517-94
ADLEY ALVES DA COSTA CPF: 143.005.867-64
BENEDITO COSTA CPF: 016.952.217-29
HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17
EMERSON FARIA ALVES CPF: 081.250.767-35
VALDINEIA RIZZO ANGELIM CPF: 106.579.647-19
SANDRA MACIEL CARVALHO CPF: 153.940.257-62
JOAO PAIXAO DOS SANTOS CPF: 765.102.207-68
TEREZA JERONIMO CPF: 089.745.457-05
NEUZA CARDOSO CPF: 076.490.647-00
MARCOS ANTONIO MORONARI CPF: 061.585.637-30
SATIRA MARGARETT LEMOS DE ANDRADE CPF: 079.809.776-02
ELIANE ALMEIDA MARTINS CPF: 015.273.957-23
JOEL OREAN VACCARI CPF: 201.415.727-87
WESLEY SANTOS BISPO CPF: 131.171.197-01
Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 03 de Dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto.
Conceição da Barra - ES, 02 de dezembro de 2020.
GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI
Oficial Substituto