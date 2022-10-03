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Cartórios - 03/10/2022

Segunda-feira

Publicado em 

03 out 2022 às 01:00

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

03-10-22 - CARTORIOS.pdf

.
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Cartórios

Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Rafaela Lopes Almeida Teixeira, Escrevente Autorizada do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sra. NOHADYA CRULHE RODRIGUES, CPF/MF: 103.952.237-84, proprietária do Imóvel situado à Rua Antônio Martins Pinto, nº 57, Idelza T. Borgo, Município de Montanha - ES, Cep: 29890-000, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440542997, garantido por alienação fiduciária, firmado em 31/01/2014, na matrícula 5413, à folha 01, do Livro 2, neste Cartório de Montanha – ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da devedora fiduciante NOHADYA CRULHE RODRIGUES, não ter sido localizada no endereço indicado. Montanha – ES, 28 de setembro de 2022. Rafaela Lopes Almeida Teixeira Escrevente Autorizada

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