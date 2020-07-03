Cartórios - 03/07/20

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por MANOEL DE LIRIO NETO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado Pavão, Retiro ou Alto Pavão, Distrito Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 48.400 m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Robson José Barroso, Sebastiana Célia Mozeli Resende, Vani Capra Monteiro e Pedreira. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 30 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 30 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto



CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por ROSA ALMIRA RIBEIRO QUALHANO, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Córrego do Paiol", Pavão, localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 26.636,00M2 (vinte e seis mil metros quadrados e seiscentos e trinta e seis decímetros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Pedro Angeletti, Neorque Marques, Rômulo Marques de Macedo, Carlos Lopes de Macedo e José Nilton Corrente. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 29 de junho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 29 de junho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JEANN CARLO REIS PEREIRA - CPF: 118.164.177-26 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 03 de julho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 02 de julho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã