Cartórios - 03/05/2022

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com§ 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por RODRIGO BAIOCCO, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 782.757-SPTC-ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 938.070.587-53, filho de Elias Baiocco e de Augusta Roseiro Baiocco, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com FABIANA DAVID LEITE RIBEIRO, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade de n° MG – 7.722.537 SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob o n° 047.927.166-67, filha de Antonio Carlos Ribeiro e de Ana Maria David Ribeiro, residente e domiciliado na Rua Flor de Lótus, 30 Jardins, Aracruz, ES, endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano, edificado, constituído pelo lote 110, da quadra 015, situado na Rua Eurico Salles, 58, Centro, João Neiva- ES, medindo 87.67m² (oitenta e sete metros e sessenta e sete centímetros quadrados), confrontando – se ao norte com Silvério Mantovani, onde mede 15,23 metros ; ao sul com Luiz Henrique Negri, onde mede 15,14 metros; ao leste com Rua Eurico Salles, onde 5.77 metros e a oeste com Adelino Grippa, onde mede 5,78 metros, conforme Levantamento Topográfico Planimétrico, datado de 07/2018 e Art. Inscrição municipal n° 01010120059001002, sem registro no RGI, tendo os requerentes direito de posse, desde 04.08.1988. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, documentos que comprovam a posse, são parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas se manifestarem diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 26 de Abril de 2022.Rosilda Demoner de Lima (registradora) CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com§ 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por ELIAS BAIOCCO, brasileiro, aposentado, portador da Carteira de Identidade n° 154.853-SSP- ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 097.074.927-91, filho de AntonioBaiocco e de Roza Tonon , casado sob o regime de comunhão de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, com AUGUSTA ROSEIRO BAIOCCO, brasileira, aposentada, portadora da Carteira de Identidade de n° 487.975- SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o n° 800.408.967-49, filha de Emir Roseiro e de Zulmira Oliveira Roseiro, residente e domiciliado na Rua Negri Orestes, 45/302, Centro, João Neiva, ES, endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de Um Imóvel edificado, constituído pelo lote 070, da quadra 10, situado na Rua Negri Orestes 184, Centro , João Neiva- ES, medindo 19,32 m² (dezenove metros e trinta e dois centímetros quadrados), confrontando – se ao norte com Rua Orestes, onde mede 3,00 metros; ao sul com Augusto Tessarolo e Regina Lucia de Freitas Tessarolo, onde mede 3,00 metros ; ao leste com Augusto Tessarolo e Regina Lucia de Freitas Tessarolo, onde mede 6,44 metros e a oeste com Antonio Bernardino Filho e Margarida Bosco CollodettiBernadino, onde mede 6,44 metros conforme Levantamento Topográfico Planimétrico, datado de 07/2018 e ART. Inscrição municipal n° 01.01.006.0067001.001, sem registro no RGI, tendo os requerentes direito de posse, desde 28.06.1985. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, documentos que comprovam a posse, são parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas se manifestarem diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 26 de Abril de 2021.Rosilda Demoner de Lima (registradora) REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1º OFICIO DE PANCAS/ES Rosilmar Targino Trede Oficial e Tabelião EDITAL DE INTIMAÇÃO–FAÇOSABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e, especialmente, JOSÉ CARLOS DE ARAUJO, CPF n° 077.710.797-09 e ELISÂNGELA PAZINATTO DE ARAUJO, CPF nº 107.798.387-50, que encontram-se em lugar incerto e não sabido que, através do presente, comunico-lhes, que encontra-se neste cartório uma notificação promovida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, com fulcro no art. 26, §4°, da lei 9.514/97, por meio da qual constitui os EMITENTES JOSÉ CARLOS DE ARAUJO, CPF n° 077.710.797-09 e ELISÂNGELA PAZINATTO DE ARAUJOem mora pelo inadimplemento da Cédula de CréditoBancário n° 74420/1 - BNDES / PRONAF / MAIS ALIMENTOS. A notificação está protocolada no Livro “A” sob o número 5960 e registrada no Livro “B” sob o nº 913, aos 25/02/2022. Fica, então, os emitentes/devedores, intimados para quitar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação, sob pena de consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. DADO e PASSADO nesta cidade e Comarca de Pancas, Estado do Espírito Santo, aos três (19) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte e dois (2022). Gabriela Pereira da Silva. Oficiala Substituta do 1° Oficio de Pancas–ES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------