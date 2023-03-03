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Cartórios - 03/03/2023

Sexta-feira

Publicado em 

03 mar 2023 às 01:00

Publicado em 03 de Março de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

03-03-23-CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não tere sido encontrado: • VALÉRIA SIMON KAUTSKY Com endereço em Rua Elberto Carlos Kautsky, nº. 207, centro, Domingos Martins-ES, Cep.: 29.260-000, e por se encontrar em local incerto não sabido NOTIFICO, por edital à Vossa Senhoria a comparecerer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 01 (um) de Março de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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