Cartórios - 03/03/20
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ADILSON DAMAZIO SANTOS - 076.558.407-76 Protocolo: 1138772 ANA MARIA ROSA PEREIRA - 116.493.297-76 Protocolo: 1138876 ASCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 20.098.797/0001-19 Protocolo: 1138564 BRASTECH SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES NÁUTICAS LTDA - 30.509.236/0003-80 Protocolo: 1138534 CARLOS EDUARDO DE SOUZA - 10.862.970/0001-50 Protocolo: 1138555 CGW BRASIL IND COM DE ABRAS E - 21.257.850/0001-40 Protocolo: 1138815 CHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA - 982.551.507-49 Protocolos: 1138895,1138896 CLAUDIO CESAR ARAUJO COELHO - 074.743.927-39 Protocolo: 1138646 CRISTIANO GOMES MENEZES - 057.888.247-70 Protocolos: 1138887,1138888 DANIELLA PRETTO ANDRADE - 058.682.447-29 Protocolos: 1138605,1138624 EDENIVAL BOMFIM SOUZA - 913.440.695-68 Protocolo: 1138883 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolos: 1138762,1138777,1138802 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1138791 J MAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 29.807.982/0001-00 Protocolo: 1138913 JANAINA FREITAS DA SILVA 03035 - 30.922.043/0001-95 Protocolo: 1138793 JESSICA GONCALVES VENTURINI - 139.644.207-35 Protocolo: 1138901 JOAO BATISTA DA SILVA - 034.670.107-41 Protocolo: 1138759 JOSE DO CARMO FREITAS LEAL - 019.827.127-16 Protocolo: 1138881 JOSE WILSON LOPES - 827.355.496-15 Protocolo: 1138839 JOVEMAR VIEIRA DE SOUZA - 020.307.897-71 Protocolos: 1138891,1138892 LEILANE MORAES BERGER GARCIA - 102.080.857-85 Protocolo: 1138884 LOOP IND E DIST ATAC DE COSMET - 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1138758 LOOP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA ATACADIST - 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1138652 LORENA DE SOUZA PAZ 1395850674 - 21.290.232/0001-00 Protocolo: 1138632 LUPE SERVICOS E MONT.IND. LTDA - 21.337.603/0001-53 Protocolo: 1138829 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPO - 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1138567 PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA - 11.099.240/0001-01 Protocolo: 1138746 QUIMICA CINCO ESTRELAS EIRELI - 28.396.018/0001-73 Protocolos: 1138806,1138807,1138808 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolo: 1138692 RODRIGUES ALIMENTOS EIRELI ME - 17.903.473/0001-00 Protocolo: 1138845 RONALDO DA SILVA SAMPAIO - 058.705.147-70 Protocolo: 1138886 SANDRA VIANA DE FIGUEIREDO - 34.189.356/0001-37 Protocolo: 1138615 SELMA ALVES CARVALHO - 212.857.928-74 Protocolo: 1138535 SHALLON ESTETICA AUTOMOTIVA LT - 22.841.017/0001-04 Protocolo: 1138771 TBG COMERCIAL LTDA - 31.747.330/0001-79 Protocolo: 1138729 VINICIUS SILVA DOMINGUES - 120.360.967-19 Protocolo: 1138548 VITORIA COMERCIO E LOCAYAO EIRELI ME - 26.115.858/0001-95 Protocolo: 1138545 WELLINGTON JESUS DO BONFIM - 041.790.475-43 Protocolo: 1138830 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 4 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 2 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25
ALEX ALVES SERPA 1 CPF: 110.456.067-40
ARI JOSE BERNARDO 4 CPF: 850.570.027-91
CARLA GOVEIA ENDRINGER 1 CPF: 084.122.567-27
CARLOS ALBERTO FREDERICH 1 CPF: 798.104.117-15
DIEGO F. DA SILVA - COMERCIO E REPRESENT 1 CNPJ: 35.087.842/0001-07
EDGARD DA SILVA FERREIRA 1 CPF: 085.393.557-28
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 5 CNPJ: 32.368.190/0001-90
EMILLY BONIFACIO DOS SANTOS 1 CPF: 112.587.767-74
FABIANO BORGES 1 CPF: 055.511.257-85
GABRIELI ARAUJO SALDANHA 1 CPF: 133.739.217-08
IGREJA EVANGELICA MISSAO RESGATE 1 CNPJ: 13.098.740/0001-54
JEFERSON FADINI MATTOS MENDES 1 CNPJ: 24.830.722/0001-31
JEFFERSON DE OLIVEIRA 1 CPF: 704.914.707-97
JORGE LUIZ AZEVEDO BARBOZA FILHO 1 CPF: 096.192.107-27
JOSE JOAQUIM GOMES JUNIOR 12833171765 1 CNPJ: 33.033.032/0001-42
JUSIEL DE JESUS 2 CPF: 122.855.557-50
LAUDICEIA CABRAL ROSA 1 CPF: 904.556.657-53
LUANA ROMANHA LEAL 1 CPF: 017.963.341-46
LUCIANA DA SILVA SANTOS LOIOLA 2 CPF: 099.250.857-64
LUCIO FLAVIO COSTA 1 CPF: 163.892.206-34
LUIZ CARLOS MATOS 1 CPF: 020.154.947-66
MAIKEL HENRIQUE KRUGEL 2 CPF: 102.448.727-08
MARCIA MARTINS BORGES 2 CPF: 055.311.547-20
MARIA JOSE BUJDOSO 1 CPF: 607.577.018-68
PAULA MOUTINHO FERNANDES 2 CPF: 121.374.687-60
SUELI SAMORA DOS SANTOS 1 CPF: 086.530.067-45
TATYANA TAVARES DRUMOND 3 CPF: 102.026.717-80
VANESSA SILVA RODRIGUES MAIA 1 CPF: 114.441.057-60
VERA LUCIA GOMES LOPES COSTA 3 CPF: 285.195.788-02
WILSON RODRIGUES OLIVEIRA 1 CPF: 687.185.867-91
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 4 de março de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, terça-feira, 3 de março de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã