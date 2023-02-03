Cartórios - 03/02/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) JOCÉLIO CLÁUDIO CALEZANI, brasileiro, nascido em 06/05/1966, portador da carteira de identidade n° 668.862-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 880.153.517-15, solteiro e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; b) JOCARLI CALEZANI JÚNIOR, nascido em 01/05/1982, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.717.840-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.168.897-31, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com LIZÂNGELA DOS SANTOS CANAL CALEZANI, nascida em 01/02/1982, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.598.402-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 094.230.147-12, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; c) JOCIMAR EVANDRO CALEZANI, nascido em 30/01/1970, empresário, portador da carteira de identidade n° 900.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.764.037-37, casado sob o regime de separação total de bens com GISELLA FABRIS CALEZANI, nascida em 13/03/1981, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.752.973-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.950.177-70, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n°161, apto. 1.501, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.003 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno urbano denominado Quinta n° 26 (vinte e seis) do Loteamento “Parque da Montanha”, localizado em Soído, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, medindo a área de 6.942,51 m2 (seis mil, novecentos e quarenta e dois metros e cinqüenta e um decímetros quadrados) e perímetro de 368,82 m. (trezentos e sessenta e oito metros e oitenta e dois centímetros), limitando-se pela frente com a Rua Projetada, pelos fundos com área verde, pelo lado direito com a Quinta n° 27 (vinte e sete) e pelo lado esquerdo com a Quinta n° 25 (vinte e cinco), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico João Henrique Pauli, inscrito no CFTA: 620.689.627-72. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado as pessoas de: ·EUSTAQUIO MOACYR AGRIZZI – CPF: 190.XXX.XXX-91 no endereço a seguir: Rodovia que liga o centro de Domingos Martins a localidade de Soido, S/N, Domingos Martins/ES. Cep.: 29.260-000. ·VENTURINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ: 04.XXX.120/XXX-89 no endereço a seguir: Rua Gustavo Hertel, SN, Sítio Alegre, Santa Rita, Marechal Floriano/ES. Cep.: 29.255-000. ·CONDOMINIO PARQUE DAS HORTENSIAS (na pessoa do síndico) – CNPJ: 28.XXX.XXX/XX01-68 no endereço a seguir: Avenida das Hortensias, S/N, Soido de cima, Domingos Martins/ES. Cep.: 29.260-000. NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 01 (um) de Fevereiro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado as pessoas de: Em virtude de não ter encontrado as pessoas de: ALESSANDRO VARGAS SILVA e NICOLE MARCAL DA SILVA E VILVA, nos endereços a seguir · ROD BR 262 1 KM, 36, SANTA ISABEL, DOMINGOS MARTINS, ES – 29.260-000, · RUA LUIZ FERNANDO REIS, 556, APT 804, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA, ES – 29.101-120, · RUA CASTELO BRANCO, 347, RUA CENTRO DE VILA VELHA, ES – 29.100-041. E por ser encontrar em local incerto e não sabido, NOTIFICO-OS, Vossas Senhorias a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 02 (dois) de Fevereiro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffma







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) JOCÉLIO CLÁUDIO CALEZANI, brasileiro, nascido em 06/05/1966, portador da carteira de identidade n° 668.862-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 880.153.517-15, solteiro e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; b) JOCARLI CALEZANI JÚNIOR, nascido em 01/05/1982, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.717.840-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.168.897-31, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com LIZÂNGELA DOS SANTOS CANAL CALEZANI, nascida em 01/02/1982, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.598.402-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 094.230.147-12, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; c) JOCIMAR EVANDRO CALEZANI, nascido em 30/01/1970, empresário, portador da carteira de identidade n° 900.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.764.037-37, casado sob o regime de separação total de bens com GISELLA FABRIS CALEZANI, nascida em 13/03/1981, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.752.973-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.950.177-70, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n°161, apto. 1.501, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.003 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno urbano denominado Quinta n° 24 (vinte e quatro) do Loteamento “Parque da Montanha”, localizado em Soído, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, medindo a área de 4.139,00 m2 (quatro mil, cento e trinta e nove metros quadrados) e perímetro de 339,26 m. (trezentos e trinta e nove metros e vinte e seis centímetros), limitando-se pela frente com a Rua Projetada, pelos fundos com imóvel pertencente a Arlindo Kuster, pelo lado direito com a Quinta n° 25 (vinte e cinco) e pelo lado esquerdo com a Quinta n° 23 (vinte e três), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico João Henrique Pauli, inscrito no CFTA: 620.689.627-72. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. JOSIMAR JOSÉ TONOLI, nascido em 12/01/1984, policial militar, portador da carteira de identidade n° 21.422-5-PM/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 106.040.437-08 e sua esposa SINTIA HOLLUNDER TONOLI, nascida em 06/04/1988, empresária, portadora da carteira de identidade n° 2.142.328-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 117.298.337-21, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, no Distrito de Paraju, na Rodovia Coreolano Guilherme Stein, Km 01, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.980 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: um terreno rural sito no Distrito de Paraju, nesta Comarca, medindo a área de 122.054,80 m2 (cento e vinte e dois mil, cinqüenta e quatro metros e oitenta decímetros quadrados) e perímetro de 1.840,94 m. (um mil, oitocentos e quarenta metros e noventa e quatro centímetros), limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Leandro Carlos Tonoli, ao sul com imóveis pertencentes a Paulo César Tonoli e Márcio Tonoli, ao leste com imóvel pertencente a Leandro Carlos Tonoli e ao oeste com imóveis pertencentes a Romario Tonoli e Magna Tonoli, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) JOCÉLIO CLÁUDIO CALEZANI, brasileiro, nascido em 06/05/1966, portador da carteira de identidade n° 668.862-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 880.153.517-15, solteiro e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; b) JOCARLI CALEZANI JÚNIOR, nascido em 01/05/1982, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.717.840-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.168.897-31, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com LIZÂNGELA DOS SANTOS CANAL CALEZANI, nascida em 01/02/1982, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.598.402-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 094.230.147-12, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; c) JOCIMAR EVANDRO CALEZANI, nascido em 30/01/1970, empresário, portador da carteira de identidade n° 900.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.764.037-37, casado sob o regime de separação total de bens com GISELLA FABRIS CALEZANI, nascida em 13/03/1981, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.752.973-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.950.177-70, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n°161, apto. 1.501, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.003 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno urbano denominado Quinta n° 25 (vinte e cinco) do Loteamento “Parque da Montanha”, localizado em Soído, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, medindo a área de 7.443,13 m2 (sete mil, quatrocentos e quarenta e três metros e treze decímetros quadrados) e perímetro de 399,66 m. (trezentos e noventa e nove metros e sessenta e seis centímetros), limitando-se pela frente com a Rua Projetada, pelos fundos com imóvel pertencente a Adriano Schneider, pelo lado direito com a Quinta n° 26 (vinte e seis) e pelo lado esquerdo com a Quinta n° 24 (vinte e quatro), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico João Henrique Pauli, inscrito no CFTA: 620.689.627-72. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) CLÁUDIA MÁRCIA MOREIRA DE CASTRO, brasileira, nascida em 15/03/1970, administradora, portadora da carteira de identidade n° 785.257-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 004.461.937-55, divorciada e residente e domiciliada neste estado, em Vila Velha, em Praia de Itaparica, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n° 1.800, apto. 1.104 e b) LUIZ CLÁUDIO CASTRO, brasileiro, nascido em 18/07/1960, autônomo, portador da carteira de identidade n° 519.754-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 690.210.907-91 e residente e domiciliado neste estado, em Vila Velha, em Aribiri, na Rua Imperatriz Leopoldina, n° 211, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.980 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno rural sito no Distrito de Paraju, neste Município e Comarca de Domingos Martins, Espírito Santo, denominado de Sítio Recanto Tonoli, anteriormente denominado de Sítio Boa Vista, medindo a área de 122054.80 m² ( cento e vinte e dois mil, cinqüenta e quatro metros e oitenta decímetros quadrados) e o perímetro de 1840.94 metros, com plantação de café e edificação de uma casa de residência, limitando-se ao norte com Leandro Carlos Tonoli, ao sul com Paulo Cesar Tonoli e Márcio Tonoli, ao leste com Leandro Carlos Tonoli e Osmário Huver e ao oeste com Romário Tonoli e Magna Tonoli, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. JOSÉ MARIA HELKER, nascido em 09/09/1971, portador da carteira de identidade n° 1.251.190-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 046.151.297-18 e sua esposa MARIA APARECIDA DA COSTA HELKER, nascida em 06/07/1969, portadora da carteira de identidade n° 05971887993-DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 008.017.217-98, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão universal de bens e residentes e domiciliados neste município, em Paraju, em Alto Paraju, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 13 (treze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.444 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno rural medindo 204.514,71 m2 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e quatorze metros e setenta e um decímetros quadrados), sito no lugar denominado Ribeirão Capixaba, no Distrito de Aracê, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, limitando-se pelos seus diversos lados com imóveis pertencentes a Ana Grecco, Delfin de Oliveira Lemos e Rogério Bragatto, imóvel este cadastrado no INCRA sob o n° 950.122.900.524-5, módulo fiscal de 18,00 há; 1,1361 módulos fiscais e fração mínima de parcelamento de 3,00 há, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) JOCÉLIO CLÁUDIO CALEZANI, brasileiro, nascido em 06/05/1966, portador da carteira de identidade n° 668.862-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 880.153.517-15, solteiro e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; b) JOCARLI CALEZANI JÚNIOR, nascido em 01/05/1982, empresário, portador da carteira de identidade n° 1.717.840-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 093.168.897-31, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com LIZÂNGELA DOS SANTOS CANAL CALEZANI, nascida em 01/02/1982, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.598.402-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 094.230.147-12, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n° 161, apto. 1.501; c) JOCIMAR EVANDRO CALEZANI, nascido em 30/01/1970, empresário, portador da carteira de identidade n° 900.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.764.037-37, casado sob o regime de separação total de bens com GISELLA FABRIS CALEZANI, nascida em 13/03/1981, do lar, portadora da carteira de identidade n° 1.752.973-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.950.177-70, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Praia do Canto, na Rua Affonso Cláudio, n°161, apto. 1.501, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.003 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno urbano denominado Quinta n° 26 (vinte e seis) do Loteamento “Parque da Montanha”, localizado em Soído, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, medindo a área de 6.942,51 m2 (seis mil, novecentos e quarenta e dois metros e cinqüenta e um decímetros quadrados) e perímetro de 368,82 m. (trezentos e sessenta e oito metros e oitenta e dois centímetros), limitando-se pela frente com a Rua Projetada, pelos fundos com área verde, pelo lado direito com a Quinta n° 27 (vinte e sete) e pelo lado esquerdo com a Quinta n° 25 (vinte e cinco), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico João Henrique Pauli, inscrito no CFTA: 620.689.627-72. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. MAGNA TONOLI, nascida em 01/04/1990, portadora da CNH n° 04730204607-DETRAN/ES, na qual consta documento de identidade n° 2229477-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 130.740.587-81 e seu esposo WELINTON DE SOUZA MESSIAS, nascido em 06/05/1979, portador da CNH n° 01279529008-DETRAN/ES, onde consta documento de identidade n° 1598930-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 083.337.337-43, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, em Paraju, zona rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.853 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: um terreno rural sito no Distrito de Paraju, nesta Comarca, medindo a área de 67.384,95 m2 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro metros e noventa e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 1.065,80 m. (um mil, sessenta e cinco metros e oitenta centímetros), com aproximadamente 6.000 (seis mil) pés de café, inexistindo construções e benfeitorias, confrontando-se ao norte com imóvel pertencente a Oziel Luiz Simmer, ao sul com imóvel pertencente a Romário Tonoli, ao leste com imóveis pertencentes a Leandro Carlos Tonoli e Josimar José Tonoli e ao oeste com imóvel pertencente a Oziel Luiz Simmer, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs: a) CARLOS ROBERTO KLEIN, nascido em 14/06/1947, portador da CNH n° 00539053422-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 618.278.437-72, casado sob o regime de comunhão de bens com JOSEFA FERREIRA KLEIN, nascida em 06/02/1954, portadora da carteira de identidade n° 3.157.220-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 174.919.164-49, brasileiros, lavradores e residentes e domiciliados neste município, em Costa Pereira, no Sítio Irmãos Klein, s/n; b) JOSÉ AUGUSTINHO KLEIN, nascido em 16/04/1944, portador da CNH n° 00680819001-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.240.567-87, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com MARIA JOACILA BARBOZA KLEIN, nascida em 21/03/1953, portadora da CNH n° 05693223617-DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 979.011.057-04, brasileiros, lavradores e residentes e domiciliados neste município, em Vale da Estação, em Sítio Três Irmãos, s/n, zona rural; c) ANTONIO JOSÉ KLEIN, nascido em 15/08/1940, empresário, portador da CNH n° 00793619090-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 034.395.857-00, casado sob o regime de comunhão de bens com THARLETE ANDRIOLO KLEIN, nascida em 23/11/1937, professora, portadora da CNH n° 80.549.607-2-DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 009.586.607-86, brasileiros e residentes e domiciliados no estado do Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, em Campo Redondo, na Rua das Cravinas; d) MARIA IZABEL KLEIN, brasileira, nascida em 29/12/1950, lavradora, portadora da CNH n° 00175520346-DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 395.240.947-20, solteira e declarando não manter união estável e residente e domiciliada neste estado, em Guarapari, em Perocão, na Rua 1, 1, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 44.818 do livro 1-H, toda a documentação exigida constante do referido provimento para procedimento da usucapião extrajudicial do imóvel a seguir descrito: Um terreno rural medindo 209.233,68 m2 (duzentos e nove mil, duzentos e trinta e três metros e sessenta e oito decímetros quadrados), sito no lugar denominado Vale da Estação, no Distrito de Santa Isabel, nesta Comarca de Domingos Martins-ES, limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Cosme Rios de Oliveira e com o Rio Jucu Braço Sul, ao sul com o imóvel pertencente a Carlos Roberto Klein e com o córrego, ao leste com imóvel pertencente a José Geraldo Klein e ao oeste com imóveis pertencentes a João Carlos Costa e Alexandro Klippel Krebel, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) de fevereiro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registrador

