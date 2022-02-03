Arquivos & Anexos
03-02-22 - CARTORIOS.pdf
Cartórios - 03/02/2022
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO WALDEMAR FALLER, tabelião de protestos do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não terem sido encontrados as pessoas de; PROTOCOLOS DO EDITAL 10/12/2021 PROTOCOLOS NOME cpf / cnpj 46668 MATEUS PEDRO DA CONCEICAO 148.473.167-XX 466-75 / 46676 ALESSANDRO BENDINELLI PEREIRA 076.559.537-XX 46707 MARCELINO SCHAFFEL 816.989.097-XX 46640 / 46641 ANGELICA BRAUN 093.285.117-XX 46737 / 46736 RENATO LUIS DO NASCIMENTO 141.694.617-XX 46758 SERGIO DOS REIS 076.587.267-XX 46749 CLAUDIOMIRO DOS REIS 096.034.367-XX 46746 JOSE DO CARMO MARTINS 734.659.927-XX 46682 IVANETE LUCHT 139.724.847-XX 46677 ROMARIO SCHULTZ DOS SANTOS 141.949.857-XX 46678 / 46679 JOSE CARLOS GONCALVES GRACIANO 019.876.927-XX 46671 / 46672 MARCELO RODRIGUES DA CRUZ 086.967.547-XX 46727 / 46728 SANDRO PINHEIRO COELHO 108.539.747-XX 46729 LEILIANE ROCHA MATIS 036.490.385-60 46432 RAIANA MORAIS DE CAMPOS 107358 37.151.573/0001-XX 46665 CIDELIA SILVA SOUZA 813.263.865-XX 46674 JACINTO VALENTIM SIMON 978.005.207-XX 46789,46790,46366 A 46368 ANTONIO PABLO BARBOSA CABRAL EIRELI 19.714.824/0001-XX 46348 LIEBE CONSTRUTORA EIRELI 40.016.507/0001-XX 46646 EDIANE CABRAL BOLDT 117.553.467-XX 46732 / 46731 ELIENE FERREIRA PEREIRA 833.427.705-XX 46333 GILBERTO GIMENIS 042.062.487-XX 46138 E.M. TRANSPORTES LTDA ME 13.334.171/0001-XX 46719 SILVIO BASILIO SIQUEIRA 093.418.887-XX 46718 SAMARONE PEREIRA PINTO 022.554.327-XX 46698 POLIANE CABRAL DIAS 058.989.177-XX 46760 MARIA DE LOURDES DA SILVA 007.783.877-XX 46622 a 46631 ROZILENE MARIANO SPALENZA 007.783.877-XX 46714 / 46715 JULIO CESAR PERIN 421.445.587-XX 46342 VALDEMAR SCHNEIDER 769.732.807-XX 46745 ROSIANA BIIGER DA SILVA BAUTZ 124.607.547-XX 467.344.666.146.662 DELMIRO DEL PUPPO 831.794.617-XX 46638 LUZIA KLEIN 083.176.997-XX 46362 FERNANDO DE MELLO 13.173.716/0002-XX 46763 LEONIDAS MORI BRITO 095.903.427-XX 46637 / 46720 THEREZINHA MARTHA KROHLING MARTINS 945.783.207-XX 46643/46644 ROSIANA BIIGER DA SILVA BAUTZ 124.607.547-XX 46764 JESSICA GRACIELA GONSCHOROWSKI VIEIRA 007.680.872-XX 46635 MAURILDA DE FATIMA LUXINGER POLLACK 045.653.877-XX 46696 LIGIA JUSTO NETO SILVA 102.445.097-xx 46680 ILASI DO NASCIMENTO SILVA 526.453.637-68 46686 JOSE DO CARMO MARTINS 734.659.927-68 46681 CLAUDIOMIRO DOS REIS 096.034.367-XX 46759 PAULO CEZAR PIVETTA 910.274.627-XX 46647 ANTONIO GERALDO EFFGEN 031.945.497-XX 46755 LIDIANE DE OLIVEIRA CUNHA ME 05.518.970/0001-XX 46762 JULIARDI STREY 098.649.317-XX 47113 VALCEMIR PEREIRA DA ROSA 527.057.907-XX 47163 TIELY CRISTINA GONCALVES DE JESUS 143.745.197-XX 47141 JOAO PAULO PEREIRA 109.062.397-XX 47099 LIGIA JUSTO NETO SILVA 102.445.097-XX 47177 WALDEMIRO JOSE PEREIRA 560.717.527-XX 47122 LACY BUENO KLEIN 007.867.317-xx 47092 ITAMAR LAMPIER 752.251.667-xx 47172 ROSIMERE DOS SANTOS 105.481.777-xx 47114 CIRURB ENGENHARIA E 11.853.095/0001-xx 47126 / 47146 ANTONIO JOVENTINO BOTELHO 796.534.137-XX 47161 RAIMUNDO SANTOS DE LIMA A159.461.287-XX 47160 GESILANI SANT ANNA MAIOLI REPOSSI 134.743.667-XX 46976 SANDRA BRANDAO REIS COSTA 068.890.847-XX 46882 JOSE PAULO CORREA 214.407.437-XX 46992 / 46834 JOSE GERALDO MARTINS DE PAULO 084.966.487-XX 46992 NEUSA MARIA FERREIRA DA SILVA SAAR 756.597.607-XX 47002 / 47003 EDGARD GOMES DE OLIVEIRA 987.455.307-XX 47165 MARCOS ANTONIO CHRIST 015.420.737-XX 47124 ROBERTO LUIZ CUNHA GOIS 229.913.606-XX 47076 LUCAS BUNGENSTAB 005.392.317-XX 46981 BRUNER LUIS MACHADO 087.847.997-XX 46697 MARIANA SOUZA SCHUNK 151.338.327-xx 46756 PALOMA CRISTINA VOLKERS BASSANI 127.642.767-xx 46658 PATRICIA MAIA PEREIRA DOS ANJOS 078.075.297-xx 46423 FLORIPAN TERRAPLANAGEM LTDA 07.347.244/0001-xx 46705 ROGERIO MENDEWALDT 114.441.117-xx 46392,46266 ADEMILDO VASCONCELOS 022.554.667-xx 46704 LOUREN O MENDENWALDt 076.262.857-xx 46355 SHIRLEY SILVIA LYRA DA COSTA 000.725.767-xx 46313 A 46315 VANIA LUCIA PEREIRA LAURINDO ORTON 042.013.187-xx 46256 DONIZETE NINKE 138.270.827-xx 46242 EVA DOS SANTOS PEREIRA 039.227.487-xx 46217 VALDEIR ALVES DE PAULO 172.841.517-xx 46018 FABRICIO FRANCISCO ALTENRATH DA SILVA 137.461.247-xx 46338 TECIDOS E CONFECCOES RENASCER LTDA - ME 02.324.830/0001-xx 46281 ANTONIO LUIZ TSCHAEN 11551464764 35.132.499/0001-xx 46218 WESLEY ZOPPI - EIRELI - ME 19.432.181/0001-xx 46316 a 46320 LUCAS DE CARVALHO STHEL 053.992.857-XX 46220 MADEIREIRA APARECIDA EIRELI 28.303.859/0001-XX 46330 JOSENILA PIMENTEL CORREA DE PIANTE TRUCA 830.936.727-XX 46346 ZAQUEU PEREIRA DE SOUZA 091.389.667-XX 46357 DIEGO MULLER 25.058.459/0001-XX 46349,46282 a 46288 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-XX 46323 BEATRIZ LYRA DOS SANTOS 031.874.287-XX 46765 ANDERSON LUIZ SANTA CLARA 139.207.957-xx 46716 DOLINHA PLASTER 000.725.057-xx 46725 PAULO DITTRICH 086.239.027-xx 46324 JOSE ROBERTO LOUREIRO MARTINS 324.670.797-xx 46488 e 46504 ARCI DE PAULO GALVANI 031.892.917-xx 46730 TARCILIO DEORCE DA ROCHA 475.051.767-XX 46214 AGENCIA PLANTO, EVENTOS, MARKETING, VIAGENS E 26.986.973/0001-XX 46472 GILMAR PORFIRO 039.303.487-XX 46261 ETELVINA ROSA DA SILVA NASS 017.024.077-XX 46750 PAULO ROBERTO PEIXOTO 096.176.627-XX 46408 a 46412 VITOR DANTAS DA SILVA PINHEIRO 090.287.787-XX 46340 MONARCA DEFUMADOS LTDA 17.286.518/0001-XX 46422 SUELI ALVES DA COSTA 115.613.567-XX 46325 MARLETE MARIA SALVADOR BUECKER 087.669.057-xx 46236 ANTONIO SERGIO DA SILVA LEAL 086.428.118-xx 46227 MALVINO SANTANA DE ABREU 576.721.647-xx 46345 ROSILENE DA COSTA SILVEIRA DELPUPO 093.111.757-xx 46485 GERALDO COELHO MACHADO 080.974.067-xx 46723 MANOEL BONFIM SOUZA 341.289.485-xx 46711 JOSE GERALDO 017.841.706-XX 46701 SOL FOODS MARKET COMERCIO LTDA 39.405.508/0001-XX 46245 MARCELO DA SILVA AUGUSTO 880.210.766-XX 46597 a 46609 ELISA MARQUES FONSECA 099.005.647-XX , INTIMO-Os para comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 02 (dois) de Janeiro do ano de 2.022. Eu, Dulcineia Regina Faller Hofmam, tabelião de Protestos, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcinéia Regina Faller Foffmam - Tabelião de Protestos -