Cartórios - 02/12/19
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS CARLA LUCIA MIRANDA TEXEIRA 1 CPF: 031.726.497-41 COMERCIAL SIQUEIRA SANTOS MATERIAL DE CO 1 CNPJ: 33.913.135/0001-05 DROGARIA MARAZUL LTDA ME 2 CNPJ: 27.809.279/0001-05 JEFFERSON LUIZ DE SOUSA BRAGA 1 CPF: 087.869.117-08 MARIAS EXPRESS FABRICA DE SALGADOS LTDA 1 CNPJ: 27.261.948/0001-57 MICHEL DE S. LIMA MAT DE CONSTRUC 1 CNPJ: 21.313.381/0001-39 SEBASTIAO JEOVACI GOMES DA SILVA 1 CPF: 018.382.598-56 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 3 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU E.E.SANTO EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que o JEAN CARLOS DE OLIVEIRA e VANESSA LIMA DE OLIVEIRA, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.451, em data de 11/11/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 1.376,05 m² (um mil, trezentos e setenta e seis metros e cinco centímetros quadrados), perímetro 188,37 mls, localizado à Rua Romualdo Vieira de Carvalho, s/n, lote 14, quadra A, Distrito de Palmeiras, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 02.02.001.0112.001, Matrícula 5.926, Lº 2-AA, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itaguaçu/ES, 22 de outubro de 2019. FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO OFICIALA INTERINA DOMINGOS LUIZ MEDEIROS - CPF: 985.526.787-72 Protocolo: 1124216 VP-COSTA DELIVERY DE LANCHES E MARMITAS - CNPJ: 34.940.321/0001-98 Protocolo: 1124130 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 03 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 29 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00