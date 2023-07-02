Cartórios - 02/07/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES)



Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado Sr. ISSON FEU PEREIRA PINTO FILHO – CPF 87X.XXX.747-04 , no endereço a seguir: Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria/ES. •Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria/ES. E por se encontrar em local incerto ou não sabido, etc... NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 27 (Vinte e setes) de Julho de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

