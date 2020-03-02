Cartórios - 02/03/2020
Cartórios
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS IGR DO EV QUADRAN EM N CARAPIN 1 CNPJ: 62.955.505/1905-19 JACKSON MIRANDA SILVA 1 CNPJ: 09.137.665/0001-16 JOAO DIAS SANTOS ME 2 CNPJ: 09.050.119/0001-43 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 1 CPF: 656.571.797-49 NET PLUS INFORMATICA LTDA ME 1 CNPJ: 10.765.058/0001-80 NILTON FRANCISCO DE ASSIS 1 CPF: 478.877.027-04 VALMIR CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR 1 CNPJ: 22.632.578/0001-01 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 3 de março de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 2 de março de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ANA MARIA ROSA PEREIRA - 116.493.297-76 Protocolo: 1138521
ARLESON DOS SANTOS RIBEIRO - 161.567.057-24 Protocolo: 1138533
BRASTECH SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES NÁUTICAS LTDA - 30.509.236/0003-80 Protocolo: 1138389
E B SILVA - 2 B TRANSPORTE ME - 14.655.400/0001-40 Protocolos: 1138471,1138475
EDUARDO P.GONCALVES - 30.760.203/0001-47 Protocolo: 1138488
ERICO SOUZA FRASSON ME - 09.559.825/0001-15 Protocolo: 1138514
FELIPE BESSIGO DE SOUZA ME - 13.856.724/0001-83 Protocolo: 1138515
GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - 30.940.642/0001-31 Protocolos: 1138537,1138538,1138539
INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA - 05.275.975/0001-46 Protocolo: 1138536
JOSE DO CARMO FREITAS LEAL - 019.827.127-16 Protocolo: 1138525
MARIA HELENA JESUS BOTELHO ME - 03.049.450/0001-67 Protocolo: 1138517
MATEUS LEMOS CARDOSO - 145.656.937-63 Protocolo: 1138532
SANDRA MARILDA PINHEIRO DE OLIVEIRA - 451.590.257-15 Protocolo: 1138528
SHALLON ESTETICA AUTOMOTIVA LT - 22.841.017/0001-04 Protocolo: 1138481
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 3 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 28 de Fevereiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
