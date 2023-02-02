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Cartórios - 02/02/2023

Quinta-feira

Publicado em 

02 fev 2023 às 01:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

02-02-22 - CARTORIOS.pdf

.
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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado as pessoas de: · EUSTAQUIO MOACYR AGRIZZI – CPF: 190.XXX.XXX-91 no endereço a seguir: Rodovia que liga o centro de Domingos Martins a localidade de Soido, S/N, Domingos Martins/ES. Cep.: 29.260-000. · VENTURINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ: 04.XXX.120/XXX-89 no endereço a seguir: Rua Gustavo Hertel, SN, Sítio Alegre, Santa Rita, Marechal Floriano/ES. Cep.: 29.255-000. · CONDOMINIO PARQUE DAS HORTENSIAS (na pessoa do síndico) – CNPJ: 28.XXX.XXX/XX01-68 no endereço a seguir: Avenida das Hortensias, S/N, Soido de cima, Domingos Martins/ES. Cep.: 29.260-000. NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 01 (um) de Fevereiro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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