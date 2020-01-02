Cartórios

Cartórios - 02/01/20

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 00:01

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 00:01

AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 34.613.224/0001-90 Protocolos: 1128921, 1128922, 1128923 ALCINETE NERY BODART VIANA - CPF: 079.838.367-40 Protocolos: 1128759, 1128760, 1128761, 1128762, 1128763, 1128764, 1128765, 1128766, 1128767, 1128768, 1128769, 1128770, 1128771, 1128772, 1128773, 1128774, 1128775, 1128776, 1128777, 1128778, 1128779, 1128780, 1128781, 1128782 BONNO VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.420.094/0001-83 Protocolo: 1128467 ELAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 096.462.707-86 Protocolos: 1128639, 1128640, 1128641, 1128642, 1128643, 1128644, 1128645, 1128646, 1128647, 1128648, 1128649, 1128650, 1128651, 1128652, 1128653, 1128654, 1128655, 1128656 ELETRIMAT MATERIAIS ELETRICO EIRELI EP - CNPJ: 12.802.640/0001-02 Protocolo: 1128503 ELZA DA PENHA NEVES - CPF: 862.450.157-15 Protocolos: 1128680, 1128681, 1128682, 1128683, 1128684, 1128685, 1128686, 1128687, 1128688, 1128689, 1128690, 1128691, 1128692, 1128693, 1128694, 1128695, 1128696, 1128697, 1128698, 1128699, 1128700 GEYZAMARA FERREIRA MARTINS - CNPJ: 14.757.243/0001-83 Protocolos: 1128733, 1128734, 1128735, 1128736 JOSENIR BRAZ DE SOUSA - CPF: 019.762.777-36 Protocolo: 1128924 KGR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - CNPJ: 24.822.644/0001-23 Protocolos: 1128506, 1128507, 1128508, 1128509 KSB BRASIL LTDA - CNPJ: 60.680.873/0020-87 Protocolo: 1128464 LEONILDA BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 105.871.727-89 Protocolos: 1128783, 1128784, 1128785, 1128786, 1128787, 1128788, 1128789, 1128790, 1128791, 1128792, 1128793, 1128794, 1128795, 1128796, 1128797, 1128798, 1128799, 1128800, 1128801, 1128802, 1128803, 1128804, 1128805, 1128806, 1128807, 1128808, 1128809, 1128810, 1128811, 1128812, 1128813, 1128814 M. G. P. MARMORES GRANITOS E PEDRAS D - CNPJ: 35.980.515/0001-80 Protocolo: 1128485 MARCELE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 145.763.627-12 Protocolos: 1128893, 1128894, 1128895, 1128896, 1128897, 1128898, 1128899, 1128900, 1128901, 1128902, 1128903, 1128904 NORMA BERTHOLINI SCARPINO - CPF: 101.788.237-16 Protocolos: 1128853, 1128854, 1128855, 1128856, 1128857, 1128858, 1128859, 1128860, 1128861, 1128862, 1128863, 1128864, 1128865, 1128866, 1128867, 1128868 REGINALDA APARECIDA DA SILVA - CPF: 110.218.397-01 Protocolos: 1128831, 1128832, 1128833, 1128834, 1128835, 1128836, 1128837, 1128838, 1128839, 1128840, 1128841, 1128842, 1128843, 1128844, 1128845, 1128846, 1128847, 1128848, 1128849, 1128850, 1128851, 1128852 RID METALMECANICA LTDA - CNPJ: 13.452.903/0001-55 Protocolos: 1128486, 1128545, 1128550, 1128561 SCHEYLA CHRISTINA RAICH MODESTO - CPF: 057.300.337-88 Protocolos: 1128815, 1128816, 1128817, 1128818, 1128819, 1128820, 1128821, 1128822, 1128823, 1128824, 1128825, 1128826, 1128827, 1128828, 1128829, 1128830 SHEILA PAIXAO PINTO GOMES - CPF: 060.253.387-28 Protocolos: 1128657, 1128658, 1128659, 1128660, 1128661, 1128662, 1128663, 1128664, 1128665, 1128666, 1128667, 1128668, 1128669, 1128670, 1128671, 1128672, 1128673, 1128674, 1128675 SIAO PETROLEO SA - CNPJ: 00.691.219/0001-84 Protocolos: 1128912, 1128913, 1128914, 1128915, 1128916, 1128917, 1128918, 1128919, 1128920 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 03 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 30 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LT 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 ALESSANDRA DE AQUINO RANGEL DA SILVA 3 CPF: 071.223.717-86 DENISE MARIA DA SILVA RIBEIRO BATISTA 1 CNPJ: 23.086.057/0001-50 GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 2 CNPJ: 29.301.559/0001-33 GLEIDSON RODRIGUES DE JESUS 1 CPF: 155.871.867-25 JURANDY ELEUTERIO DOS SANTOS 1 CPF: 818.580.607-10 MESTRE ALVARO RESIDENCE SPE EMPREENDIME 1 CNPJ: 22.082.532/0001-58 MIGUEL DE JESUS SILVA 01414391650 1 CNPJ: 32.546.433/0001-33 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 3 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

