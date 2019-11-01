Cartórios - 01/11/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ALDAIR SOUZA SIQUEIRA - CNPJ: 06.051.125/0001-27 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 01 de Novembro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 31 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - CNPJ: 19.975.396/0001-10 Protocolo: 1120400 CLINICA MEDICA BURGOA LTDA - ME - CNPJ: 04.934.376/0001-24 Protocolo: 1120307 DIOGO SANTOS DA SILVA - CPF: 012.411.056-85 Protocolo: 1120361 GREGORY MARCELO MOTA DOS SANTO - CPF: 103.119.177-12 Protocolo: 1120374 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1120349 IAGO GALVAN ZAPATERA - CPF: 235.169.148-23 Protocolo: 1120407 KS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 31.638.288/0001-58 Protocolo: 1120375 M B I CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI - CNPJ: 27.906.867/0001-67 Protocolo: 1120332 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1120308, 1120326, 1120327 ZIG ZAG ARMARINHO LTDA 18 - CNPJ: 33.787.119/0001-05 Protocolo: 1120323 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1120308, 1120326, 1120327 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 04 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 31 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. HELIVELTO DA COSTA OLIVEIRA - CPF nº 351.589.838-79 e JOSIANE TEIXEIRA DA COSTA - CPF nº 121.903.377-47, proprietários do imóvel situado na Rua D. Pedro II, Apartamento 504, Torre 02, do Condomínio Residencial Parque Esquadra, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855553754522, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 28/10/2016  Matricula do Imóvel nº 92248, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 30 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. VANDERLEIA BARBOZA OLIVEIRA - CPF nº 125.898.917-41, proprietário do imóvel situado na Avenida Augusto Ruschi, nº 1795, Apartamento 204, Bloco 07, Condomínio Residencial Parque Valence, Balneário de Carapebus, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 379.006.170, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 22/01/2016  Matricula do Imóvel nº 87797, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 31 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. ANA PAULA BARRETO FARIAS - CPF nº 121.507.307-07, proprietário do imóvel situado na Rua Dom Pedro II, nº 251, Apartamento 201, Bloco 08, Condomínio Parque São Pedro, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 160.902.418, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 27/04/2016  Matricula do Imóvel nº 86739, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 01 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS IGREJA BATISTA CIDADE DA SERRA 1 CNPJ: 32.399.743/0001-72 JESSICA RODRIGUES MOREIRA 1 CPF: 144.808.497-00 SILVIO SOUZA NOBERTO 1 CPF: 525.529.185-49 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 4 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 1 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã