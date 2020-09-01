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Cartórios

Cartórios - 01/09/2020

Terça-feira

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 01/09/20

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): COMERCIO DE MOTO E CAR BARRA LTDA - CNPJ: 27.288.887/0001-11 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 01 de setembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 31 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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