Cartórios - 01/07/2024

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Dr. Rubens Pimentel Filho, Oficial de Justiça do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoas Jurídicas, nomeado na forma da lei, etc., vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a devedora DEBORA GARUZZI DUARTE CPF: 030.950.287-09, proprietário do imóvel situado, à Rua Graciano Gasparini, nº 69, L22 Q20 RS1, Residencial S, Aracruz-ES CEP 29.193-630, a fim de que se dirija a esta serventia, na Rua Fiory Tercy, nº 253, Bairro De Carli, Aracruz/ES, durante o expediente de 2ª a 6ª feira as 9:00hs às 18:00hs NO PRAZO DE 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação do presente edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, SOB PENA DE SER PROMOVIDA A CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-(CEF). (CONTRATO HABITACIONAL N° 144442077105, firmado em 11/05/2023 na Matricula 20.901, desse Cartório). E mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. RUBENS PIMENTEL FILHO oficial Aracruz, 31 de julho de 2024.