Cartórios - 01/06/2022

Comarca de Conceição da Barra-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento do BANCO INDUSVAL S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. RHUAN VICTOR NUNES PIMENTEL, inscrito no CPF sob o nº 127.011.407-73, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento dos imóveis objeto das Matrículas 6.014 e 6.055 do Lº 02, denominado Fazenda Juliana, cadastrada no INCRA sob o nº 502.103.104.329-3, confrontante do imóvel da qual a supra citada instituição bancária figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS (prazo prorrogado nos termos do Provimento nº 94/2022 do CNJ, alterado pelo Provimento nº 128/2022 do CNJ), contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 01 de junho de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João,97, Centro, Conceição da Barra/ES;



Comarca de Conceição da Barra-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento do BANCO INDUSVAL S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. ROMILDO BENTO RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 809.296.307-00, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento dos imóveis objeto das Matrículas 6.014 e 6.055 do Lº 02, denominado Fazenda Juliana, cadastrada no INCRA sob o nº 502.103.104.329-3, confrontante do imóvel da qual a supra citada instituição bancária figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS (prazo prorrogado nos termos do Provimento nº 94/2022 do CNJ, alterado pelo Provimento nº 128/2022 do CNJ), contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 01 de Junho de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João,97, Centro, Conceição da Barra/ES;



Comarca de Conceição da Barra-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento do BANCO INDUSVAL S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. RONNEI ZANON LEAL, inscrito no CPF sob o nº 116.429.997-25, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento dos imóveis objeto das Matrículas 6.014 e 6.055 do Lº 02, denominado Fazenda Juliana, cadastrada no INCRA sob o nº 502.103.104.329-3, confrontante do imóvel da qual a supra citada instituição bancária figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS (prazo prorrogado nos termos do Provimento nº 94/2022 do CNJ, alterado pelo Provimento nº 128/2022 do CNJ), contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 01 de Junho de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João,97, Centro, Conceição da Barra/ES;



COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. MARIA ODÍLIA DE OLIVEIRA BRITO – CPF/MF nº. 948.943.537-68, ora proprietária do imóvel situado na Rua Jorge Pinheiro Cangussu, 850, Resid. Pinheiros, Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DE USO DOMÉSTICO, PROGRAMA MINHA CASA MELHOR, N° 8.4444.0394009-6 de 02 de julho de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 5205 Livro 02, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 01 de junho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.05.31 08:53:27 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected];



COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. SIDINEI DE JESUS BATISTA – CPF/MF nº. 107.655.047/90, ora proprietário do imóvel situado na Rua Projetada, “J”, n.º 37, Jundiá, Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - MINHA CASA, MINHA VIDA N° 8.4444.0649742-8 de 16 de junho de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 5478 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 01 de junho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.05.31 08:54:17 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09h às 18h. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected].

