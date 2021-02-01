Cartórios - 01/02/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Sr. JOEL NUNES DE MENEZES, brasileiro, casado, militar reformado, inscrito no CPF sob nº 237.740.457-04, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2, 3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, dos Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 01 de fevereiro de 2021 - Em segunda publicação. Oficiala – Liane Persio. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Srª. ANGELA MARIA GONÇALVES CARASSO, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob nº 030.882.467-98, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2, 3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, dos Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0 000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 01 de fevereiro de 2021 - Em segunda publicação. Oficiala – Liane Persio. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Sr. SALOMÃO MICHAEL CARASSO, brasileiro, casado, militar reformado, inscrita no CPF sob nº 189.770.067-91, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2,3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, do Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0 000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 01 de fevereiro de 2021 - Em segunda publicação. Oficiala – Liane Persio. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES – Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva – Oficial Titular E D I T A L NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da VALE S.A, empresa de direito privado, localizada na Avenida Dante Michelini, nº.5500, Jardim Camburi, Vitória/ES, Cep: 2909-860, inscrita no CNPJ nº. 33.592.510/0001-54, neste ato representada por seus procuradores, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: Sra. MARIA APARECIDA ARADY MONTHAY, inscrita no CPF nº. 075.544.407-80, possuidora do imóvel situado na Rua Rodson Renato Rudio, s/n, Bairro Luiz Iglesias, Colatina/ES, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência ao processo de retificação de área, denominado Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) – Gleba 07A, situado no município de Colatina/ES, composto pela matrícula registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Colatina/ES (CNS: 02.396-0) sob o número: 40663 Lv. 2. , conforme Memorial Descritivo, Declaração de Reconhecimento de Limites e CRT ES, anexos a este edital. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina – ES - 01.02.2021 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs