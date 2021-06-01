CARTÓRIO 01/06/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por GENIVAN RENATO CADETE ANDRE, sob protocolo nº 53.605 em 19/11/2020, tendo por objeto o imóvel de propriedade de JOÃO WANDEKOCHEN E LINDEMAR ALVES WANDEKOCHEN matrícula nº 7.053 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel rural, medindo 260.574,00m² (duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e quatro metros quadrados), situado no Córrego Astreia ou Barra Mansa, distrito de Araraí, Alegre-ES, confrontando-se ao norte com Andreia Oliveira Figueiredo Barroso e Genivan Renato Cadete Andre (propriedade de Ibitirama); ao sul com Nelson Batista Freire, Messias Rosa e Vilson Barbosa Antunes; leste com José Luiz de Souza Curty e a oeste com Vilson Barbosa Antunes, José Francisco Azevedo da Silva e Genivan Renato Cadete Andre (propriedade de Ibitirama). Pelo presente edital de intimação, ficam intimados TERCEIROS eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 31 de maio de 2021. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta