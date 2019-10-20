Cartório

Cartório -20/10/19

Cartório

Cartório - 20/10/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA Av. Eudes Scherrer de Souza, 1.350, Cep: 29.165-680 Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7927 / 3038-7950 www.cartorioserra.com.br/editais.php (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Ser-ra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de ITAÚ UNIBANCO S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. ADRIANA ALVES DE ALMEIDA - CPF nº 028.876.176-64 e GLICÉRIO CARLOS DA SILVA FILHO - CPF nº 493.291.207-25, proprietários do imóvel situado na Rua Flamboyant, nº 471, Casa, Lote 61, Quadra 15, José de Anchieta, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 10134402404, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 09/10/2015 Matricula do Imóvel nº 88.826, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a ITAÚ UNIBANCO S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emo-lumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 18 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h