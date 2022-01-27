Cartório - 27/01/2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. CARLOS SOUZA DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 579.280.707-82, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 5.224 do Lº 02, denominado Sítio Bom Jesus, situada no Município de Conceição da Barra-ES, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do confrontante não ter sido encontrado no endereço indicado. Conceição da Barra – ES, 26 de Janeiro de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES