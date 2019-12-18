Cartório - 18/12/19

Arquivos & Anexos
Cartórios - 18/12/19
Cartórios
A F CONSTRUCAO & REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolo: 1126570
A.C. SILVA REPRESENTACAO - CNPJ: 20.327.894/0001-36 Protocolo: 1126778
A.F.L. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.042.246/0001-38 Protocolos: 1127285, 1127290, 1127291
ACICIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.145.099/0001-45 Protocolo: 1127266
ALAN DE ALMEIDA GOMES - CNPJ: 12.630.556/0001-40 Protocolo: 1126765
ALESSANDRO COSTA SILVA - CPF: 046.652.357-24 Protocolo: 1126778
ALEXANDRE ARAUJO DANZIGER - CPF: 714.966.966-20 Protocolo: 1127331
ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 15.144.427/0001-30 Protocolo: 1126762
ALIMENTACAO COCHETO LTDA - CNPJ: 24.030.940/0001-91 Protocolo: 1126722
ALVES CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 16.573.526/0001-09 Protocolo: 1127169
AR GAS MANUTENCAO E INSTALACAO HIDRAULICA LTD - CNPJ: 18.669.332/0001-29 Protocolo: 1127191
ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - CNPJ: 36.353.159/0001-37 Protocolos: 1127314, 1127315
AUTO MECANICA CELSO LTDA - CNPJ: 00.287.553/0001-77 Protocolo: 1127418
AUTO POSTO WAN DALL LTDA EPP - CNPJ: 19.381.810/0001-63 Protocolo: 1127213
BARUQUE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 12.218.449/0001-00 Protocolos: 1126822, 1126866, 1126934, 1127243
BM BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 04.039.666/0001-04 Protocolo: 1127394
BONITA COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 21.896.187/0001-23 Protocolo: 1126743
BRASES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LT - CNPJ: 11.634.704/0001-32 Protocolo: 1127341
C R M DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS ME - CNPJ: 17.447.742/0001-62 Protocolo: 1127207
C. COSME-ME - CNPJ: 36.332.302/0001-04 Protocolo: 1127004
CALMOM CALDERARIA MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 10.482.199/0001-95 Protocolo: 1126749
CATEDRAL PAES LTDA - CNPJ: 18.027.438/0001-29 Protocolo: 1127446
CENTRO EDUCACIONAL DINAMICO LTDA - CNPJ: 30.951.552/0001-46 Protocolos: 1127270, 1127444
CEU TELECOM E SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 07.779.608/0001-05 Protocolos: 1127432, 1127433
CFT REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.563.252/0001-57 Protocolo: 1127339
CLARATEX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 05.373.798/0002-11 Protocolo: 1127084
COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0012-60 Protocolo: 1127396
COTIA TRADING S/A - CNPJ: 72.891.955/0001-97 Protocolo: 1126909
D2S IMPORT EXPORT EIRELI - CNPJ: 21.573.083/0001-88 Protocolo: 1127442
DAIANE AYRES - CPF: 115.869.037-13 Protocolo: 1127155
DARCK TECH DO BRASIL LTDA EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 02.536.048/0001-44 Protocolo: 1126909
DIVAL RODRIGUES CALDAS - ME - CNPJ: 39.787.098/0001-04 Protocolo: 1127024
DOMUS VINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 20.547.582/0001-38 Protocolos: 1127386, 1127390
E SILVA SORVETERIA LTDA ME - CNPJ: 21.753.508/0001-30 Protocolo: 1127206
E.RODRIGUES - RE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - CNPJ: 13.420.011/0001-72 Protocolo: 1127332
EDER SILVA PINTO - CPF: 308.953.538-65 Protocolo: 1126702
ELIZABETHE LEOCADIO DA SILVA DINIZ - CPF: 093.394.167-67 Protocolos: 1127397, 1127398
ELIZABETHE LEOCADIO DA SILVA DINIZ 0933941676 - CNPJ: 25.450.585/0001-72 Protocolos: 1127397, 1127398
ELSON PEREIRA MACHADO - CPF: 136.644.157-52 Protocolo: 1127159
EMANUELA FARIAS BRAIDO MARINO - CPF: 076.752.187-01 Protocolos: 1126670, 1126671
ERASMO LIMA DE ANDRADE - CPF: 963.341.855-00 Protocolo: 1126678
ERASMO LIMA DE ANDRADE - CNPJ: 26.263.801/0001-33 Protocolo: 1126678
ERGON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 30.967.020/0001-05 Protocolos: 1127216, 1127312, 1127317
ES TURISMO RECEPTIVO EIRELI - CNPJ: 34.835.651/0001-13 Protocolos: 1127075, 1127076
ESPIRITO SANTO BORRACHAS LTDA - CNPJ: 31.695.828/0001-35 Protocolo: 1127435
EVA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.170.965/0002-55 Protocolo: 1127173
EXPRESSO GARCIA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 08.211.407/0001-70 Protocolo: 1127325
FABIO CONCEICAO DE JESUS - CPF: 036.063.065-04 Protocolo: 1127144
GATA MALHADA MODA FEMININA LTDA - CNPJ: 21.432.732/0001-20 Protocolo: 1126777
GISLEI BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 12.553.139/0001-41 Protocolo: 1126235
GP FIVE IMPORT EXPORT LTDA - CNPJ: 24.626.735/0001-93 Protocolo: 1127234
GPS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.018.984/0001-42 Protocolo: 1127257
HC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.598.297/0001-67 Protocolo: 1126683
HEKINAN COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA E C - CNPJ: 08.986.972/0001-09 Protocolo: 1127001
HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO - CPF: 108.887.917-98 Protocolo: 1127423
HQ SOLUCOES ARTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.336.278/0001-05 Protocolos: 1127406, 1127410
IDS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.342.971/0001-21 Protocolos: 1127303, 1127304
INNOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.993.664/0001-03 Protocolo: 1127342
INSTITUTO DE DES.SOCIO CULTURAL ANISIO TEIXE - CNPJ: 07.505.972/0001-87 Protocolo: 1126998
ITALIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.445.448/0005-05 Protocolo: 1127225
ITP - INSTITUTO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL L - CNPJ: 07.219.555/0001-78 Protocolos: 1127331, 1127199, 1127203
JOAOZITO CABRAL AMORIM JUNIOR - CPF: 941.262.675-49 Protocolo: 1127425
JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 090.198.977-05 Protocolos: 1127345, 1127357, 1127360
JOSE SOARES DOS SANTOS CONSTRUCOES E ACABAMEN - CNPJ: 17.986.470/0001-79 Protocolos: 1127345, 1127357, 1127360
K M F PORTELA ME - CNPJ: 22.455.883/0001-67 Protocolo: 1127196
L&K COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 10.376.261/0001-64 Protocolo: 1127328
LANTERNAGEM E PINTURA GARRIDO LTDA - ME - CNPJ: 31.476.443/0001-87 Protocolo: 1127020
LARQ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 16.980.413/0001-10 Protocolo: 1127330
LLF GRANITOS LTDA - CNPJ: 07.412.818/0001-60 Protocolo: 1127382
MARCA CERTA INVESTIMENTOS EM CAPITAL LTDA - CNPJ: 03.655.483/0001-50 Protocolo: 1127261
MARCELO PEREIRA ME - CNPJ: 07.682.158/0001-38 Protocolo: 1126994
MARCIO LUIZ BUENO MAGALHAES - CPF: 027.918.299-62 Protocolo: 1126162
MARCOS RAFAEL LOPES - CPF: 103.536.647-90 Protocolo: 1127150
MARIA DA PENHA MARTINS DESTEFANI - CPF: 027.654.077-89 Protocolo: 1127143
MARLON COMERCIO DE CONF. E ARMARINHOS LTDA - - CNPJ: 39.398.938/0001-47 Protocolo: 1127013
MEDIDATA INFORMATICA S/A - CNPJ: 15.109.770/0013-88 Protocolo: 1127296
MGS SERVICOS TEMPORARIOS EIRELI - CNPJ: 27.180.631/0001-96 Protocolos: 1127305, 1127306
MIL COISAS MOVEIS E UTILIDADES LTDA M - CNPJ: 10.521.897/0001-52 Protocolo: 1127126
MIL SONHOS REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS - CNPJ: 20.071.885/0001-27 Protocolos: 1127294, 1127299, 1127300
MILLENIUM IMPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDO - CNPJ: 22.605.557/0001-99 Protocolo: 1127391
MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.595.098/0001-16 Protocolo: 1127403
MLR EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 10.266.853/0001-23 Protocolos: 1127229, 1127268, 1127428
MOREIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 33.457.435/0001-19 Protocolo: 1127170
MURALHA SEGURANCA LTDA - CNPJ: 03.905.722/0001-83 Protocolo: 1127194
N SOARES DIAS KOBI - CNPJ: 25.208.990/0001-89 Protocolo: 1126684
NELMAR MOVEIS LTDA - CNPJ: 39.287.073/0001-41 Protocolo: 1126718
NILSE REGINA REIS DE CARVALHO - CNPJ: 14.398.745/0001-65 Protocolo: 1126679
NILTON BENTO SOARES JUNIOR - CNPJ: 15.163.141/0001-00 Protocolo: 1127189
ORNATO S A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS - CNPJ: 28.167.955/0001-57 Protocolo: 1126803
OT & A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 03.423.476/0001-23 Protocolo: 1126661
PORTES BR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.974.646/0001-70 Protocolo: 1127261
POSTO VALPARAISO LTDA. - CNPJ: 30.564.025/0001-89 Protocolos: 1127277, 1127438
PROCOPY COMERCIO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTO - CNPJ: 09.401.083/0001-03 Protocolo: 1127175
PROSPER RELOGIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.423.106/0001-00 Protocolo: 1126996
RCS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.220.952/0003-94 Protocolo: 1127458
REDE PHONE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 12.667.930/0001-82 Protocolos: 1127272, 1127278, 1127448
REGINALDO BARRETO SANTOS - CPF: 085.339.077-02 Protocolo: 1127184
RHEMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.321.108/0001-98 Protocolo: 1127389
ROWE BOLICHE & GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 18.311.879/0001-58 Protocolo: 1127395
RWF COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AUTOM - CNPJ: 08.291.103/0001-60 Protocolo: 1126997
SILVIO MENDES DA SILVA - CPF: 093.565.497-61 Protocolo: 1127439
SILVIO MENDES DA SILVA - CNPJ: 11.094.808/0001-00 Protocolo: 1127439
SJ DIESEL LTDA - CNPJ: 18.054.659/0001-96 Protocolos: 1127381, 1127383
SV ELETRICOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.047.142/0001-56 Protocolos: 1127440, 1127441
TKS SERVICE LTDA - CNPJ: 01.737.012/0001-66 Protocolo: 1127407
TRANSCHIRMER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.779.280/0001-20 Protocolos: 1127263, 1127264, 1127265
TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 00.276.318/0001-08 Protocolos: 1127419, 1127420, 1127421
TRANSPORTES E SERVICOS REGIANI LTDA - CNPJ: 16.953.043/0001-21 Protocolo: 1127031
UNITRACTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 10.930.787/0001-44 Protocolo: 1127209
V TRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 13.187.071/0001-97 Protocolo: 1127443
V&W COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.714.247/0001-81 Protocolo: 1127286
VEGA2 EMPREENDIMENTOS E TELEATENDIMENTO EIREL - CNPJ: 11.136.661/0001-65 Protocolos: 1126906, 1126973, 1126974, 1127239, 1127352, 1127368, 1127370, 1127371, 1127449
VENTURIM TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 32.399.974/0001-86 Protocolos: 1127307, 1127309, 1127334
VITORIA SAUDE SERV DE URGENCIAS E EMERGENCIAS - CNPJ: 07.287.200/0001-16 Protocolo: 1127187
W SCOPEL MANUTENCAO E LOCACAO DE EMPILHADEIRA - CNPJ: 12.923.874/0001-08 Protocolo: 1127400
WESER GONCALVES DE SOUZA - CPF: 083.672.577-82 Protocolo: 1127395
WESLEY SCOPEL - CPF: 082.252.637-90 Protocolo: 1127400
WILTON THADEU VIANA BARBOSA - CPF: 559.537.437-34 Protocolo: 1127162
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 19 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 17 de Dezembro de 2019
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos,
Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Devedor(es):
IZILDA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 079.901.007-38
CHRISTIANE REBULI, CPF nº 077.429.467-18
JOSE FERREIRA DE LIMA, CPF nº 765.822.564-91
JAQUELINE PAGIO, CPF nº 104.095.077-92
EVA CORREA MARTINS ANDRADE, CPF nº 107.957.757-25
SEVERINO DA SILVA, CPF nº 002.178.605-40
RAYANE ARAUJO FIRMINO, CPF nº 062.782.907-40
ELINA MARIA ANDRADE DE JESUS, CPF nº 123.731.527-11
Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18-12-2019, notifico-o do protesto.
Afonso Cláudio ES, 17 de dezembro de 2019.
IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Oficiala e Tabeliã
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
AMSM OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 10.736.794/0002-90
ANDERSON BERMUDES AGUIAR 1 CNPJ: 20.436.880/0001-50
ANDERSON BERMUDES AGUIAR 1 CPF: 031.000.557-48
BANSUL INTERMEDIACOES FINANCEIRA LTDA 1 CNPJ: 08.026.105/0008-06
BILHAR BOLA QUINZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 CNPJ: 27.227.842/0001-37
C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93
CALDEMAC CALDEIRARIA MACHADO LTDA 4 CNPJ: 02.758.535/0001-51
CARAPINA MOTOS LTDA 1 CNPJ: 13.466.203/0001-10
CASA DE CARNES CHEGADA DA SERRA LTDA 1 CNPJ: 07.665.944/0001-27
COMERCIAL S.S.MATERIAL CONSTRUCAO LTDA 2 CNPJ: 33.913.135/0001-05
CONSTRUTORA VITORIA LTDA 2 CNPJ: 36.329.688/0001-03
COSMETICOS E PERFUMARIA SERRANA LTDA 1 CNPJ: 06.262.680/0001-06
DROGARIA SANTANA E SANTOS LTDA 1 CNPJ: 17.213.537/0001-32
ELANE NASCIMENTO DA CONCEICAO 1 CPF: 127.097.247-23
GELOVIT COMERCIO DE GELO EIRELI 1 CNPJ: 04.727.048/0001-57
GIVALDO FRANCISCO ALVES 1 CNPJ: 26.174.281/0001-92
GIVALDO FRANCISCO ALVES 1 CPF: 337.727.034-53
GOLD HELP SERVICOS DE REFORMAS EM GERAL EIREL 1 CNPJ: 15.424.174/0001-59
HEBERT MARTINS SEVERINO ME 1 CNPJ: 04.185.198/0001-86
HUDSON VIANEI DE ABREU 2 CPF: 566.776.006-10
ILUMINADA MODAS E ACESSORIOS LTDA ME 1 CNPJ: 12.065.651/0001-49
IRMAOS FARIA COMERCIO LTDA 1 CNPJ: 26.311.237/0001-87
IVAIR FERNANDES DE SOUZA ME 1 CNPJ: 39.801.998/0001-69
JOSTAPE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 1 CNPJ: 00.695.648/0001-20
JULIO SOUZA DE JESUS 1 CPF: 095.827.107-05
KENIA SANTOS LIRA FERREIRA 1 CNPJ: 12.205.796/0001-06
KENIA SANTOS LIRA FERREIRA 1 CPF: 093.538.487-17
KRIFF MODAS LTDA ME 1 CNPJ: 11.225.508/0001-04
LENER COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS L 1 CNPJ: 07.190.220/0001-74
LUCIENE DA SILVA RIOS ME 1 CNPJ: 03.434.934/0001-20
M.M DA SILVA PRESTACOES DE SERVICOS 1 CNPJ: 21.458.499/0001-55
MADALENA GARCIA CARLETO ME 1 CNPJ: 28.402.055/0001-47
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 1 CPF: 102.852.817-55
MARIA DA PENHA ALVES PINTO 2 CPF: 997.820.577-20
MARIA GORETE TESSAROLO 1 CNPJ: 10.609.593/0001-41
MARIA GORETE TESSAROLO 1 CPF: 817.866.467-49
MARLENE MARQUES DA SILVA 1 CPF: 721.379.677-15
ML SERVICOS METALMECANICOS E CONSTRUCOES LTDA 1 CNPJ: 09.185.157/0001-03
NAYRA FERREIRA HERMOLAU 2 CPF: 152.469.277-84
NICOLE ALEXANDRA NASCIMENTO DE LIMA 1 CPF: 176.181.017-01
NORTE SUL COMERCIO DE GAS LTDA 1 CNPJ: 13.656.002/0001-85
OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI 1 CNPJ: 25.261.245/0001-01
OLIVEIRA NUNES ALIMENTOS LTDA 1 CNPJ: 30.083.975/0001-91
PADARIA RAMOS LTDA - ME 1 CNPJ: 11.178.914/0001-63
QUEILLA A. TEIXEIRA ROCHA 1 CNPJ: 10.358.020/0001-92
QUEILLA AZEVEDO TEIXEIRA ROCHA 1 CPF: 082.682.477-38
RALPH FREITAS STRELOW - ME 1 CNPJ: 12.433.131/0001-41
REGINALDO DOS SANTOS 1 CPF: 057.922.766-92
SALDANHA 2 - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 1 CNPJ: 07.396.386/0001-41
SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS 1 CNPJ: 12.880.013/0001-81
SCHEILA CARLA BARBOZA ME 2 CNPJ: 13.395.834/0001-95
UNIES UNIAO DE INSTITUICOES EDUCACIONAIS AMER 1 CNPJ: 17.951.486/0001-46
WP SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 4 CNPJ: 20.989.410/0001-14
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã