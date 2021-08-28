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28-08 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
28-08 - PROCLAMAS - DIGITAL
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO NASCIMENTO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES e JOSIMEIRE OLIVEIRA BOLHER, natural de Camacan-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES. 12461 2.: NÉLIO DE SOUZA FRAGA, natural de Santana do Manhuaçu-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Paulo, Nº17, Independência, Guarapari-ES e JOSIANE TAVARIS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Paulo, Nº17, Independência, Guarapari-ES. 12462 3.: ROBSON ALVES SANTANA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), vendedor, residente na Rua Da Marinha, nº 584, Itapebussu, Guarapari-ES e VILMA PIMENTA CASEMIRO, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Da Marinha, nº 584, Itapebussu, Guarapari-ES. 12463 4.: DEIVID HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Vital Brasil, nº 103, Praia do Riacho, Guarapari-ES e CAROLINE MARTINS DAS NEVES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Vital Brasil, nº 103, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12464 5.: VICTOR CARVALHO BORRÉ, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Vitória, nº 200, Praia do Morro, Guarapari-ES e ALINE MARIA KUNSCH, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Vitória, nº 200, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12465 6.: GILBERTO CERUTI DOS REIS, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 88, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e EDNEIA APARECIDA DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 88, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12466 7.: WENDEL MACEDO PRIMO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Benedito Rangel, nº 500, Aeroporto, Guarapari-ES e LUCIENE LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Benedito Rangel, nº 500, Aeroporto, Guarapari-ES. 12467 8.: GERSON DE ARAUJO ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Praiana, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e ANGELA RAMOS DE BARROS SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Praiana, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12468 9.: GERALDO DE FREITAS, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 135, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e IDINEIDE BRITO DOS SANTOS, natural de Pau-Brasil-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 135, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12469 10.: JOHN KÔ SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Paissandú, nº 45, Olaria, Guarapari-ES e DIENIFER GONZAGA SUAVE, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Paissandú, nº 45, Olaria, Guarapari-ES. 12470 11.: WILINGTON ZUCCON DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Espírito Santo, nº 24, Santa Margarida, Guarapari-ES e JOSIELI PANI, natural de Nova Mamoré-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Sete de Setembro, nº 33, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12471 12.: DANIEL AZARITO DE MELLO, natural de Araraquara-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), piloto comercial de avião, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e CAMILA DA COSTA, natural de Araraquara-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12472 13.: JOSÉ LUCIANO LEPAUS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 501, Olaria, Guarapari-ES e MARINALVA GONÇALVES FERRREIRA, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços operacional, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 501, Olaria, Guarapari-ES. 12473 14.: SAULO SIMÕES MAIOLI, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresa, residente na Rua José Ferreira Ferro, Nº47 , Praia do Morro, Guarapari-ES e KELLIANY GOMES FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua José Ferreira Ferro, Nº47 , Praia do Morro, -ES. 12474 15.: ROBSON LUIZ NUNES TAMARINDO, natural de Aurelino Leal-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rodovia BR 101, 8000, APTO.304, BL. 01, Conjunto Habitacional Jardim América, Rural, Itabuna-BA e MILDE DE JESUS RAMOS, natural de Canavieiras-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua do Chalé, Nº 80, Condados, Guarapari-ES. 12475 16.: ICARO PORTELA PINHEIRO, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Praiana, nº 1215, Apto 301, Ed. Dei Fiori, Praia do Morro, Guarapari-ES e LÍVIA AVILA DE OLIVEIRA, natural de São João Del Rei-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora universitária, residente na Avenida Praiana, nº 1215, Apto 301, Ed. Dei Fiori, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 27 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DA CRUZ FAIOLI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Fanchiotti, 17, Limão I, Aracruz-ES e SUELLEN CLIPES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empacotadora, residente na Rua João Fanchiotti, 17, Limão I, Aracruz-ES. 13283 2.: FABRICIO AGRIZZI IGLESIAS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de produção, residente na Rua Felisberto Modenesi, 439, Bela Vista, Aracruz-ES e DEIZIANE DA SILVA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Felisberto Modenesi, 439, Bela Vista, Aracruz-ES. 13284 3.: WENDEL RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), encarregado de andaimes, residente na Rua Pedro Caetano da Silva, S/n°, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e JULIANA ALEXANDRE LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente de açougue, residente na Rua Pedro Caetano da Silva, S/n°, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13285 4.: GABRIEL ANDRADE MATIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Olinto do Nascimento, 345, Apto 103, Vila Rica, Aracruz-ES e GISLAINE CIPRIANO, natural de Marilândia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Olinto do Nascimento, 345, Apto 103, Vila Rica, Aracruz-ES. 13286 5.: EVALDO ARARIBA POLATO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 20, Centro, Aracruz-ES e ADEÍRA FREITAS DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 20, Centro, Aracruz-ES. 13287 6.: VINICIUS PAVIOTTI AMBROZIM, natural de Afonso Claudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), consultor de manutenção, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, S/nº, Jequitibá, Aracruz-ES e FERNANDA APARECIDA SIMMER STEIM, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auditora de controle interno, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre A, Apto 902, Bela Vista, Aracruz-ES. 13288 7.: WELINGTON VIEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES e TEREZA SANTOS FERREIRA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES. 13290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALÉCIO MOREIRA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), tatuador, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 05, Feu Rosa, Serra-ES e CAROLINA KELLY JESUS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 05, Feu Rosa, Serra-ES. 32011 2.: PAULO CEZAR ALMEIDA GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Boca de Leão, nº 46, Feu Rosa, Serra-ES e JANAINA ANGELO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Boca de Leão, nº 46, Feu Rosa, Serra-ES. 32184 3.: FELYPHE LIMA COELHO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), analista de suporte, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e JAÍNE CLARA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), encarregada de frente de loja, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32189 4.: PAULO VASCO DE ESPÍNDOLA, natural de Pesqueira-PE, com 55 anos de idade, Divorciado(a), montador de andaimes, residente na Avenida Brasil, nº 48, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DE LOURDES SILVA, natural de Belmonte-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 48, Novo Horizonte, Serra-ES. 32190 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO FARIAS POGGIAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João Pancini, nº 229, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e YASMIN DA SILVA CANDIDO ALMEIDA, natural de Muqui-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Pancini, nº 229, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04790 2.: ADRIANO MOREIRA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Jeorge Martins de Souza, nº 16, Aeroporto,, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABEL POLETTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Ângelo Menecucci, nº 19, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04791 3.: LUIS HENRIQUE MOREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, solteiro(a), mecânico, aposentado, residente na Rua José Renaldo Rodrigues, nº 40, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCIA APARECIDA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Renaldo Rodrigues, nº 40, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04792 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE BRITO LEITE, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), coletor, residente na Avenida Lagoa do Durão, S/n, LT 01 QD 86, Nova Esperança, Linhares-ES e FERNANDA APARECIDA RODRIGUES NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Lagoa do Durão, S/n, LT 01 QD 86, Nova Esperança, Linhares-ES. 11227 2.: RAFAEL SILVARES DA ROCHA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Tapajós, Nº 520, Interlagos, Linhares-ES e AMANDA OLIVEIRA GAVAZZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Conceição da Barra, S/n, Torre C Vicenza, Shell, Linhares-ES. 11228 3.: JOSÉ PAULINO DA SILVA, natural de Colônia Leopoldina-AL, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, QD48/11, Santa Cruz, Linhares-ES e GERLANE SILVESTRE DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, QD48/11, Santa Cruz, Linhares-ES. 11229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTUR CUNHA DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), operador portuário, residente na Rua José Celso Cláudio, N° 195, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e GABRIELE MARIA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Av Junior Marangoni N° 16,Vila Nova, Vila Velha-ES. 19146 2.: FERNANDO TADEU BARDUZZI TAVARES, natural de Mauá-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Gastão Roubach, nº 250, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GLÁUCIA ARRIVABENI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Gastão Roubach, nº 250, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19147 3.: GREYVILON VILA NOVA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Operador de Máquina, residente na Rua Lucino das Neves, nº 2340, Edificio Bertoli, Apartamento 401, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e SARA OLIVEIRA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luciano das Neves, nº 2340, Edifício Bertoli, Apartamento 401, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCIS YEE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Tenente Setúbal, nº S/n, Gurigica, Vitória-ES e MÔNICA ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, S/nº, Gurigica, Vitória-ES. 24977 2.: LUCAS FREIRE MEZHER PINHEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Médico generalista, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Enseada do Suá, Vitória-ES e THÁBATA SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24981 3.: FABRICIO HERMOGENES DE JESUS, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua José da Silva Loureiro, S/nº, Casa 5, Santa Luíza, Vitória-ES e ALINE GALACHA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Rua José da Silva Loureiro, S/nº, Casa 5, Santa Luíza, Vitória-ES. 24982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL PEREIRA ROELDES PRATES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Cont, nº 240, Casa 26, Redenção, Vitória-ES e ANA MARIA SILVÉRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Cont, nº 240, Casa 26, Redenção, Vitória-ES. 17515 2.: CHRISTIAN DA COSTA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Professor Heráclito Pereira, nº 168, Santa Tereza, Vitória-ES e MIKAELA PIRES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), gerente de loja, residente na Rua Professor Heráclito Pereira, nº 168, Santa Tereza, Vitória-ES. 17516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIVALDO FRANÇA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Papazanak, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auônoma, residente na Rua Papazanak, S/n, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04713 2.: LUCAS SANTANA MEDINA, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), rural, residente na Rua Presidente Medici, nº 5, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e AMÉCIA FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), rural, residente na Rua Presidente Medici, nº 5, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04715 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 27 de agosto de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO COELHO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barão de Mesquita, nº 220, Vale do Sol, Viana-ES e ROSANA SAMPAIO SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão de Mesquita, nº 220, Vale do Sol, Viana-ES. 07350 2.: LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Rio Negro, S/nº, Eldorado, Viana-ES e ROZANA DA RESSURREIÇÃO AZEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), padeiro pratico, residente na Rua Rio Negro, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO ZUCARATTO, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Romulo de Oliveira, S/n°, Morro do Cruzeiro, João Neiva-ES e ISMARA DELABARBA DELUNARDI, natural de Ibiraçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Romulo de Oliveira, S/nº, Morro do Cruzeiro, João Neiva-ES. 03112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 27 de agosto de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DIAS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sondador, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, nº 27, Jabour, Vitória-ES e DAIANA PINHEIRO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), vendedora autonoma, residente na Rua Professor Nelson Abel de Almeida, nº 27, Jabour, Vitória-ES. 24778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMILSON PIRES DA SILVA, natural de São Geraldo do Baixio-MG, com 51 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LUCINEIA FARIAS DELFINO, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS ADALTO SILVEIRA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na CRG Área Rural, Palmital, Itapemirim-ES e FLAVIA GOMES LEAL LIMA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na CRG Área Rural, Palmital, Itapemirim-ES. 14144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEBERTH PULQUERIA GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Procelaria, 210, São Conrado, Vila Velha-ES e LORENA SANTOS VIDAL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Procelaria, 210, São Conrado, Vila Velha-ES. 09004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã