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27-08 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
27-08 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO VIEIRA JORDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Romeu Capitulino Thiengo, nº 11, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE DE LIMA NUNES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Romeu Capitulino Thiengo, nº 11, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04694 2.: JOÃO VÍCTOR PASSABON MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 59, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BARBARA GARCIA NEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 59, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04703 3.: RHUAN FELIPE SOUZA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Maurílio Coelho, nº 111, Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS APARECIDA ROSA MADEIRA, natural de Paracambi-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Maurílio Coelho, nº 111, Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04752 4.: LUCAS FERNANDES DO LIVRAMENTO DA SILVA, natural de Sorocaba-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Naim Nagib, nº 34, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ARIANE FERREIRA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Edmundo Ramos, nº 15, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04767 5.: DEIVISON MEZINI ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Manoel Silva Motta, nº 385, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAISLANE CARDÔSO PASSOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 259, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04781 6.: MATEUS SILVA GONÇALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Otacílio da Silva Santos, nº 4, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA LIMA MOTA LOURENÇO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Aníbal Luzia de Oliveira, nº 10, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04782 7.: MAURO MONTENEGRO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Genaro Ribeiro, nº 172, Apt 704, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA TOSCANO GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genaro Ribeiro, nº 172, Apt 704, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04785 8.: FABRICIO COLLE GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Aides Silveiro, 37, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIANA RANGEL DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 20, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGNACIO SANTANA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Benedito, Nº15, QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES e DELCINIR DOS SANTOS GIGANTE, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 31 anos de idade, divorciado(a), subgerente, residente na Rua São Benedito, Nº15, QD 27, Nova Esperança, Linhares-ES. 11221 2.: VALCEIR PEREIRA, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), carvoeiro, residente na Rua Domingos Belizário, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e ELZA CORRÊA DE MORAES, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), faxineira, residente na Rua Domingos Belizário, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 11222 3.: OLIVALDO DE RAMOS SILVA, natural de Montanha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Professor Jones, Nº 20 , Araçá, Linhares-ES e IZABEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Vila Valério, Qd 29, Ap 2, Lt 01, São José, Linhares-ES. 11223 4.: FABIANO CORRÊA SANTANNA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, Nº 416, QD 5/12, Residencial Jocafe, Linhares-ES e LUCINÉIA CAMPOS DE SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pescadora, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, Nº 416, QD 5/12, Residencial Jocafe, Linhares-ES. 11224 5.: BRAIMER URBANO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Representante Comercial, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 1499, Apartamento 101, Centro, Linhares-ES e SUSANA ERVATI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Servidora pública, residente na Avenida Quintini Bocaiuva, nº 908, Interlagos, Linhares-ES. 11225 6.: JOÃO GUILHERME SALVADOR DEODORO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Maurício Neves Fernandes, S/n, LT 07 QD 9, AP 103, Centro, Linhares-ES e CYBELLE MENOLLI LONGHINI, natural de Palmeira dos Índios-AL, com 35 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Maurício Neves Fernandes, S/n, LT 07 QD 9, AP 103, Centro, Linhares-ES. 11226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL HENRIQUE LARANJA CASSARO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Carlos Martins, nº 644, Apto 801,, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELISVANIA FEHLBERG SCHROEFFER, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carlos Martins, nº 644, Apto 801,, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24761 2.: RONALDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, Boa Vista, Vitória-ES e LAURECY NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, Boa Vista, Vitória-ES. 24771 3.: RUBENS LARANJA MUSIELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Fortunato Ramos, Praia do Canto, Vitória-ES e BÁRBARA GOBETTI PANCIERI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24774 4.: VINICIUS RAGASSI FERREIRA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Alcino Pereira Netto, Jardim Camburi, Vitória-ES e PATRICIA DORNELAS BASSANI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24775 5.: VINICIUS SILVA RUSCIOLELLI, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Alarico de Lima Cabral, Antônio Honório, Vitória-ES e RAYANE DA SILVA LIMA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Alarico de Lima Cabral, Antônio Honório, Vitória-ES. 24776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELVIN NUNES GORDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Dom Pedro, N° 354, Colina de Larajeiras, Serra-ES e WANESSA DOS ANJOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Dom Pedro, N° 354, Colina de Larajeiras, Serra-ES. 31891 2.: DANIEL DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Copo de Leite, nº 04, Feu Rosa, Serra-ES e ANA PAULA DA SILVA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Copo de Leite, nº 04, Feu Rosa, Serra-ES. 32157 3.: RUBENS RODRIGUES MOREIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Caviúna, nº 19, José de Anchieta, Serra-ES e NEILDE PEREIRA DE SOUZA, natural de Palmópolis-MG, com 51 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Caviúna, nº 19, José de Anchieta, Serra-ES. 32161 4.: LUDY WILKER SILVA PITOL, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Mário de Andrade, nº 217, São Diogo I, Serra-ES e MARESSA DE SOUZA BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), arquiteta, residente na Rua Mário de Andrade, nº 270, São Diogo I, Serra-ES. 32164 5.: JOÃO LUIZ VASCONCELLOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Mossoró, nº 89, Barcelona, Serra-ES e ARIANE RAMOS DA COSTA, natural de Barra do Piraí-RJ, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mossoró, nº 89, Barcelona, Serra-ES. 32181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON RIBEIRO PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico de radiologia, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 389, Praia do Canto, Vitória-ES e ANDREZA SANTOS PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 389, Praia do Canto, Vitória-ES. 24978 2.: JOSÉ LUCAS DIAS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de bar, residente na Rua Aleixo Netto, nº 317, Santa Lúcia, Vitória-ES e LUANA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Pio XII, nº 40, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 24979 3.: FELIPE HIGOR GUEDES BENTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), atleta, residente na Ladeira Manoel Mindela, s/nº , Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e ALINE ARAUJO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em laboratório, residente na Ladeira Manoel Mindela, s/nº , Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEMERSON JULIÃO ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Sabará, nº 4, Divinópolis, Serra-ES e CAROLINA FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Sabará, nº 4, Divinópolis, Serra-ES. 11164 2.: MÁRIO CELIO SILVA ROCHA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador pedagógico, residente na Rua Diamantina, nº 02, Divinópolis, Serra-ES e JHÁNIFY RAÍSSA DA SILVA, natural de Cabo de Santo Agostinho-PE, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Diamantina, nº 02, Divinópolis, Serra-ES. 11169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO GOMES VENTURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Divorciado(a), rasteleiro, residente na Rua Projetada, nº 06, Candéus, Itapemirim-ES e DAIANE CIPRIANI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 06, Candéus, Itapemirim-ES. 14142 2.: PATRICK RODRIGUES BATISTA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Orquideas 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e GEISIANE DA FONSECA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 121 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Orquideas 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), MONTADOR DE ANDAIMES, residente na RUA TIRADENTES Nº 33, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES e IZABELLA DA SILVA DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na RUA TIRADENTES Nº 33, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES. 09000 2.: FRANCISCO SOARES DA SILVA, natural de AUTONINA NORTE-CE, com 27 anos de idade, Solteiro(a), VENDEDOR, residente na RUA DAS ACACIAS Nº 1000, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na RUA DAS ACACIAS Nº 1000, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 09003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RANGEL SANTOS COELHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Bloco 10, Apt. 102, Vila Bethania, Viana-ES e JOSIANE DE SOUZA GRIPPA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Bloco 10, Apt. 102, Vila Bethania, Viana-ES. 07395 2.: BRUNO HOFFMAN LOBATO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 07, Vila Bethânia, Viana-ES e VALESKA DOS SANTOS ROSA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 07, Vila Bethânia, Viana-ES. 07398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANKLIN RODRIGUES PEREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Guarapari, nº 360, Bairro Ascensão, Nova Venécia-ES e MARYANA ALVES DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guarapari, nº 360, Bairro Ascensão, Nova Venécia-ES. 04716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 26 de agosto de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX FREITAS MAURO, natural de Vila Velha-ES, com 84 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 2558, Apartamento 703, Itapuã, Vila Velha-ES e SIMONE GAVE, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), bacharel em direito, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 2558, Apartamento 703, Itapuã, Vila Velha-ES. 19145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO DEL BORTOLI, natural de Ibiraçu-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 310, Nova Conquista, Aracruz-ES e ISAURA LEMOS, natural de Aimorés-MG, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 310, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13289 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã