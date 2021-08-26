26-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO BORGES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), marcineiro, residente na Rua I, nº 54, Jardim de Alah, Cariacica-ES e VALDIRENE MORAIS, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua I, nº 54, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 27800 2.: AGNALDO CARLOS DE MORAES, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Antonio Euclides Dos Santos, S/n, Sotema, Cariacica-ES e IARA FERREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Euclides Dos Santos, S/n, Sotema, Cariacica-ES. 28097 3.: DIEGO DA VITÓRIA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Vale, nº 11, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e NATHALIA RIBEIRO CARLOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Vale, nº 11, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28102 4.: WESLEY DANIEL VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na Rua Manoel Pinto dos Anjos, nº 24, Castelo Branco, Cariacica-ES e SUZETE MARTINS RODRIGUES, natural de Mirinzal-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Pinto dos Anjos, nº 24, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28109 5.: DOUGLAS SILVA DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente Logistica, residente na Rua Telefônica, S/nº, São Vicente, Cariacica-ES e LAIS PASSAMANI BERTOLI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista fiscal, residente na Rua São Paulo, nº 118, São Francisco, Cariacica-ES. 28111 6.: RICARDO MACHADO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ipanema, nº 26, Vista Dourada, Cariacica-ES e SAMELLA CARLA DA CRUZ PAULINO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Icarai, 54, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28112 7.: GUILHERME ROCHA FELEMON, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 14, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e LUCIANA RILLARY NEVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rio Grande do Norte, nº 14, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28113 8.: ROBERTO TRABACH JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Tito Olímpio Santana, nº 88, Bela Aurora, Cariacica-ES e LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bibliotecária, residente na Rua Tito Olímpio Santana, nº 88, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28115 9.: RODRIGO SIQUEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Piauí, nº 134, Campina Grande, Cariacica-ES e GIZELLY ALMEIDA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Piauí, nº 134, Campina Grande, Cariacica-ES. 28118 10.: EDSON FONSECA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Bolívar de Abreu, S/nº, Campo Grande, Cariacica-ES e PATRÍCIA CRISTINA QUINTINO DA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bolívar de Abreu, S/nº, Campo Grande, Cariacica-ES. 28120 11.: RHYKELME SIQUEIRA COSTA BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua dos Trabalhadores, nº 09, Padre Gabriel, Cariacica-ES e NATHALIA DE MOURA MACHADO SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua dos Trabalhadores, nº 09, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28121 12.: MARCELO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Colatina, S/nº, Bela Aurora, Cariacica-ES e VIVIANE SOARES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Colatina, S/nº, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28122 13.: TALISSON DOS SANTOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Padre Gabriel, Nº 120, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MICHELLY DOS SANTOS COIMBRA, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 120, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28125 14.: LUCI PEDRO DO NASCIMENTO, natural de Mutum-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Francisco, nº 129, Boa Sorte, Cariacica-ES e MARIA ZILDA CORDEIRO BARBOSA, natural de Aimorés-MG, com 71 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 129, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28127 15.: MAYCON SANTANA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Representante de vendas, residente na Rua do Império, nº 9, Vila Rica, Cariacica-ES e LORHANNA LUDUVIG FERREIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua São Benedito, nº 22, Santo André, Cariacica-ES. 28128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON CRUZ DE CARVALHO, natural de Itarantim-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Wilson Borges Miguel, 138, Palmeiras, Serra-ES e JANIELLY COSTA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de farmácia, residente na Rua Wilson Borges Miguel, 138, Palmeiras, Serra-ES. 11116 2.: WELITON CARLOS CETTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Mathias Barbosa, 213, Nova Carapina II, Serra-ES e REINALDA DOS SANTOS MARQUES, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Mathias Barbosa, 213, Nova Carapina II, Serra-ES. 11121 3.: REGINALDO LABAREWICZ HENRIQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Av João Miguel, 51, Palameiras, Serra-ES e SARA DE OLIVEIRA MATOS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av João Miguel, 51, Palameiras, Serra-ES. 11124 4.: REINALDO SILVA DOS SANTOS, natural de Ibirapuã-BA, com 49 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e CELIANE EKER DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 11126 5.: ESDRAS NOVAES DA SILVA, natural de São Miguel do Guaporé-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bicas, nº 110, Nova Carapina II, Serra-ES e VIVIANE FERNANDES CORREA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bicas, nº 110, Nova Carapina II, Serra-ES. 11138 6.: VALDECLIDE ALVES LÔ, natural de Tauá-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 07, São Marcos II, Serra-ES e CARINA FREITAS TOMAZ, natural de Guaraí-TO, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, nº 07, São Marcos II, Serra-ES. 11145 7.: EDILSON BITENCORT DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Travessa Agapanto I, nº 29, Campinho da Serra I, Serra-ES e LARISSA ROSA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Travessa Agapanto I, nº 29, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11148 8.: BRENO LOUREIRO DE SANTANA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 25, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIANA SILVA CAMPOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 25, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11149 9.: JORGE LUIZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Poços de Caldas, nº 63, Nova Carapina II, Serra-ES e MAGNALVA PINHEIRO DA MOTA DUARTE SILVA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 53 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Poços de Caldas, nº 63, Nova Carapina II, Serra-ES. 11150 10.: DOMINGOS OLIVEIRA CARVALHO, natural de Itanhém-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Brasília, nº 1037, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e JAMILE DE JESUS ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Brasília, nº 1037, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11151 11.: JONAS ALVES FERREIRA, natural de Resplendor-MG, com 65 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Rua Poços de Caldas, nº 187, Nova Carapina II, Serra-ES e CLEIDIMARA RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Poços de Caldas, nº 187, Nova Carapina II, Serra-ES. 11153 12.: VINICIUS GUEDES MARQUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua Eucalípto, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIANA GOMES DA SILVA, natural de Petrolina-PE, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eucalípto, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES. 11168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELBER NHAIK ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1131, Centro, Linhares-ES e RYÉTILE MARÇAL SANGALI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1131, Centro, Linhares-ES. 11214 2.: EDER DOANO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Avenida Caetano Tersi, nº 102, QD 10/19, Vila Betania, Linhares-ES e VALDINÉIA CAMARGO GOMES, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), embaladora master, residente na Avenida Caetano Tersi, nº 102, QD 10/19, Vila Betania, Linhares-ES. 11215 3.: BRENO DE ANGELI VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1234, AP 100, Edifício Capucho, Centro, Linhares-ES e ANA CRISTINA SYLVESTRE, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1234, AP 100, Edifício Capucho, Centro, Linhares-ES. 11216 4.: MAYCON CAPILA BROSIGUINI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Acessor tecnolig, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1031, Centro, Linhares-ES e SHELLEM SILVA NEVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de circuito de TV, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1031, Centro, Linhares-ES. 11217 5.: OSCAR CARLOS GIACOMIN TERCI, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida São Mateus, nº 2316, Shell, Linhares-ES e MÔNICA DOMINGUES CECILIANO, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 1525, Shell, Linhares-ES. 11218 6.: ALEXSANDRO SOARES LOPES LISBOA, natural de Camaçari-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnixo em materiais, residente na Avenida Alegre, nº 632, Aviso, Linhares-ES e MAYARA MARCIONILIO DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Alegre, nº 632, Aviso, Linhares-ES. 11219 7.: CLAUDIO ROBERTO BISPO DE MATOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, QD 83/2D, Planalto, Linhares-ES e KETLEN XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, QD 83/2D, Planalto, Linhares-ES. 11220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARY MELLO DE CASTRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenador de estacionamento, residente na Rua Santa Gertrudes, nº 119, Santa Paula II, Vila Velha-ES e GLEIDIANE RIBEIRO PAULINO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Santa Gerturdes, nº 119, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08989 2.: LUCAS ALMEIDA TORLAI, natural de Jundiaí-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário,n°333, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LAYS DOS SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnica de infermágem, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário,n°333, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08990 3.: JOSIANO CRUZ DE PAULA, natural de CASTELO-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na RUA TAMANDARÉ Nº 22, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e INGRID SOARES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administrativo de loja, residente na RUA TAMANDARÉ Nº 22, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 08994 4.: RAPHAEL JUNIO FARIAS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na RUA TOCANTINS,N°359, ITAPARICA, Vila Velha-ES e ELISIA SANTOS SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, residente na AV RIO BRANCO Nº 681, BARRAMARES, VILA VELHA, ES, Vila Velha-ES. 08995 5.: JHONATAM ALVES BRANDEMBURG, natural de Ecoporanga-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), assistente de logística, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 08, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LUANA DA SILVA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 08, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08998 6.: JACKSON DE JESUS ALMEIDA, natural de Igrapiúna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de serviços gerais, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 585, João Goulart, Vila Velha-ES e LUZITÂNIA SANTOS DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 585, João Goulart, Vila Velha-ES. 08999 7.: JOILSON JOSÉ DE JESUS, natural de Ilheus-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Duque de Caxias, nº 1470, João Goulart, Vila Velha-ES e CARLA LIMA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, nº 1470, João Goulart, Vila Velha-ES. 09001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHIONATAN BATISTA MOREIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 27 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Jorge Rosa, nº 67, Nova Palestina, Vitória-ES e EYCHYLA ALVES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Beco da Esperança, nº 8, Nova Palestina, Vitória-ES. 17509 2.: MARCOS VINICIUS RAMOS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro autônomo, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 70, Santo André, Vitória-ES e ANA LUIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 70, Santo André, Vitória-ES. 17510 3.: PAULO HENRIQUE REIS LOUZADA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 10, Santo Antônio, Vitória-ES e LORENA FERREIRA PORTO, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 10, Santo Antônio, Vitória-ES. 17511 4.: CARLOS ALEXANDRE CONCEIÇÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), locutor, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 372, Caratoíra, Vitória-ES e VANESSA COELHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 372, Caratoíra, Vitória-ES. 17512 5.: RICHARD MESSIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), designer gráfico, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 244, Santo Antônio, Vitória-ES e MAYARA MICHELINE SANTOS DE ALMEIDA, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Macau, nº 15, Santa Tereza, Vitória-ES. 17513 6.: WEMERSON SANTOS VIEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Nova Esperança, nº 110, Nova Palestina, Vitória-ES e VALQUÍRIA DE EDIOS SIRQUEIRA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Nova Esperança, nº 110, Nova Palestina, Vitória-ES. 17514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALISSON GONÇALVES DA SILVA BELLO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de peixeiro, residente na Escadaria Nathália Silva de Faria, nº 110, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e VANESSA VIANA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Escadaria Nathália Silva de Faria, nº 110, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24969 2.: MAURO SERGIO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico de instalação e manutenção de piscinas, residente na Travessa Coronel Manoel Azeredo da Silva, nº 23, Itararé, Vitória-ES e ZELUCIMAR FERREIRA ROQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Travessa Coronel Manoel Azeredo da Silva, nº 23, Itararé, Vitória-ES. 24974 3.: CLÓVIS DE LUCAS, natural de Imbituba-SC, com 48 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e GILMARA ALVES DAS NEVES, natural de Anchieta-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24975 4.: RODRIGO BOROS UCHÔA VILAÇA, natural de Caravelas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Região Sudeste, nº 246, Barcelona, Serra-ES e BLIMA LUCIENE BORTOLINI DE ROSSI, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Rio Branco, nº 1213, Praia do Canto, Vitória-ES. 24976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILVAN MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, Sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JULIANA SILVA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza, Sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08877 2.: ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de edificações, residente na Rua Espírito Santo, Número 110, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JULIANA GOMES DE MOURA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, Número 110, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08891 3.: MÁRCIO AGUIAR DA CUNHA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ELAINE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 25 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRISTOPHER BRAGANÇA COUTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES e JAYNE ALMEIDA COSTA, natural de Mauá-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Aldomário Soares Pinto, Jabour, Vitória-ES. 24757 2.: MARCOS CABRAL SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Maria Ortiz, Vitória-ES e MIZIA NUNES FAGUNDES, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES FAGNER DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Av. João Alves da Motta Junior, 486, Centro, Ibiraçu-ES e LORENA DE ANDRADE GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. João Alves da Motta Junior, 486, Centro, Ibiraçu-ES. 00918 2.: FABRICIO DA SILVA COELHO PANDOLFI, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Deoclecio dos Santos, nº 209, Bragatto, Ibiraçu-ES e LEIDIANI DA VITORIA DE SOUZA, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Deoclecio dos Santos, nº 209, Bragatto, Ibiraçu-ES. 00919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de agosto de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUÁLTER ELEODÓRIO DOS SANTOS, natural de São João do Meriti-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Quintino Bocaiuva, nº 00065/A, Soteco, Vila Velha-ES e MILENA LIMA PLOTEGHER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua São Paulo, nº 65, Soteco, Vila Velha-ES. 19143 2.: UALTER MATTOS RIBEIRO, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, nº 170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NATALIA TON ALVES, natural de Vila Valério-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Publicitaria, residente na Rua Sete, nº 170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NÍCOLAS AUGUSTO DE OLIVEIRA VILELA, natural de Goiânia-GO, com 25 anos de idade, Solteiro(a), digitador, residente na Rua Arpoador, nº 428, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e QUÉZIA DE MENEZES BARROS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), digitadora, residente na Rua Arpoador, nº 428, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32018 2.: DOUGLAS LAION DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e BEATRIZ ROCHA ROCHA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE DE OLIVEIRA MATOS, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Luiz Cariacica Santos, nº 1730, Barra do Riacho, Aracruz-ES e KATIA SANTANA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Luiz Cariacica Santos, N° 1730, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de agosto de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, natural de Novo Horizonte-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pedro De Nardi, 20, Santo Afonso, João Neiva-ES e HELENA GOZZER ZAGANELLI, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Pedro De Nardi, 20, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 25 de agosto de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala