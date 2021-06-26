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26-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
26-06 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYK ONOFRIO NORBIM, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Batista Gotardo, nº 168, Muquiçaba, Guarapari-ES e DAISY CALENTE PAGANINI, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Batista Gotardo, nº 168, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12348 2.: FILIPE LANCELLOTTI HENRIQUES DA MATTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Oscar Valdetaro, nº 94, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ e THAYNÁ ANTUNES CHAMON, natural de Niterói-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Doutor Silva Mello, nº 106, Apto 103, Centro, Guarapari-ES. 12349 3.: MAIK PEREIRA LOYOLA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 155, Olaria, Guarapari-ES e JOYCE VIEIRA RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 155, Olaria, Guarapari-ES. 12350 4.: WILLIS MIGUEL RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Aflodísio Lino Bandeira, nº 2, São José, Guarapari-ES e LAYSNARA DA SILVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Aflodísio Lino Bandeira, nº 2, São José, Guarapari-ES. 12351 5.: MARCELO AIRES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na Rua Bariloche, nº 10, Praia do Morro, Guarapari-ES e ADRIANA GONORING FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Alberto Kracher, nº 140, Jucunem, Guarapari-ES. 12352 6.: ANTONIO CLAUDIO DA SILVA, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rosalina Rossi Assunção, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e VALSÉLIA SANTOS MENDES, natural de Santa Luzia-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rosalina Rossi Assunção, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12353 7.: JHEMISSON DA SILVA PORTO, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Nove, nº 13, Nossa Senhora de Fátima, Guarapari-ES e RAFAELA NAVARRO OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nove, nº 13, Nossa Senhora de Fátima, Guarapari-ES. 12354 8.: FABIO DELFINO CASTRO, natural de Niterói-RJ, com 65 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua do Quero Quero, Nº47, Recanto da Sereia, Guarapari-ES e LUSENIR GOMES SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Quero Quero, Nº47, Recanto da Sereia, Guarapari-ES. 12355 9.: RULLYAN CARLOS DE ASSIS FILHO, natural de Poços de Caldas-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 120, Centro, Guarapari-ES e RÚBIA DIAS MACHADO, natural de São José do Rio Pardo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 120, Centro, Guarapari-ES. 12356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 25 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO ARAÚJO COELHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico em planejamento, residente na Rua Pinho, Nº125 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e HÉRIKA SIZINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Pinho, Nº125 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31724 2.: GIDEÃO DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Siriema, nº 125, Novo Horizonte, Serra-ES e JAMILE FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Siriema, nº 125, Novo Horizonte, Serra-ES. 31726 3.: JORGE LUIZ ROCHA JÚNIOR, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua C 8, nº 70, Conjunto Carapina I, Serra-ES e BARBARA LOPES DEORCE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), promotora de eventos, residente na Rua C 8, nº 70, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 31730 4.: IGOR RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua do Comércio, nº 20, Valparaíso, Serra-ES e NATALIA COLOMBO DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua do Comércio, nº 20, Valparaíso, Serra-ES. 31731 5.: MAYCON VERICIMO DE ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES e LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES. 31749 6.: EDUARDO CARNEIRO DE ASSIS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante universitário, residente na Rua Eurico Rangel dos Santos, nº 09, André Carloni, Serra-ES e BRENDA SILVA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente contábil, residente na Rua Eurico Rangel dos Santos, nº 09, André Carloni, Serra-ES. 31756 7.: DIOMÁRIO DE JESUS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fundidor, residente na Rua Água Marinha, nº 211, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MARILZE DA CONCEIÇÃO GAVAZZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Águas Marinhas, S/n, Laranjeiras Velha, Carapina,, Serra-ES. 31758 8.: HUMBERTO LUIS DE OLIVEIRA ESCAFURA JUNIOR, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Eletricista montador II, residente na Rua X A, nº 229, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CRISTIANE ALMEIDA BARROS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua X A, nº 229, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31762 9.: LUCAS CARNEIRO MUNIZ, natural de Niterói-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxerifado, residente na Rua Rui Barbosa, 130, Bairro de Fátima, Serra-ES e FLAVIA SANTOS SANZ, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), arquiteta, residente na Rua Rui Barbosa, 130, Bairro de Fátima, Serra-ES. 31767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL MACHADO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua José Modenesi, nº 22, Fátima, Aracruz-ES e CAMILA LIUTTI PRATTI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Antônio Bissoli, S/n, Juparanã, Linhares-ES. 11067 2.: ANDRÉ GERALDINO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Minas Gerais, nº 312, Aviso, Linhares-ES e MARTIELLE BENDEL DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua Minas Gerais, nº 312, Aviso, Linhares-ES. 11068 3.: MARCO ANTONIO CALLADO JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1373, Centro, Linhares-ES e PATRICIA DO ROSARIO CONTADINI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1373, Centro, Linhares-ES. 11069 4.: GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), montador de pladur, residente na Rua D. António Chatillon, N° 1, Bairro Lavradio, Lisboa-ET e PAULA MACHADO MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente juridico, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, N° 278, Bairro Aviso, Linhares-ES. 11070 5.: JOÃO PAULO ANSELMO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Tapajós, nº 517, Interlagos, Linhares-ES e LUANA BERNARDO MARTINS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Tapajós, nº 517, Interlagos, Linhares-ES. 11071 6.: WANDERLEY SANT'ANA ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 25, Planalto, Linhares-ES e ADRIANA BRANDÃO TAVARES, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 25, Planalto, Linhares-ES. 11072 7.: PEDRO TOURINHO LARGACHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 1403, Centro, Linhares-ES e MARIELLA DALVI RAMPINELLI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 1403, Centro, Linhares-ES. 11073 8.: DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Celina Francisco Dos Reis Cotes, N° 71, Residencial Rio Doce, Linhares-ES e LORRAINE SANTOS DOS PASSOS, natural de Jaguaré-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Brejo, S/n, Brejo Grande, Linhares-ES. 11074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 09, Cobilândia, Vila Velha-ES e ROUZZI GUERSON DAS NEVES, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 09, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06118 2.: LUIZ HENRIQUE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Palmerindo, nº 31, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LUANA LIMA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Palmerindo, nº 31, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06119 3.: MATHEUS BRAGIO DOMINGOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Rua Maria Cláudia, nº 18, Santa Clara, Vila Velha-ES e EMILY DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Cláudia, nº 18, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06120 4.: LÁZARO OLIVEIRA ANJO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua 10 de Abril, nº 572 , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e TAFNES CORDEIRO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua 10 de Abril, nº 572, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06121 5.: LUCAS FALCÃO PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua: dos Milagres, N°183, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAFAELLA MACHADO SARMENTO ALVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Sítio Machado, S/nº, Alto Muniz, Nova Venécia-ES. 06122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIVANDER ARAUJO SILVA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antonio Serapião Trindade, Número 58, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ZENILDA ALVES DE MOURA, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Antonio Serapião Trindade, Número 58, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08842 2.: EMERSON PAULO CARVALHO SILVA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 114, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 114, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08843 3.: LEONARDO GONÇALVES DA CUNHA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Tia Velha, Zona Rural, Iúna-ES, Iúna-ES e EDIANE AMORIM NUNES, natural de Manhuaçu-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Córrego Tia Velha, Zona Rural, Iúna-ES, Iúna-ES. 08844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 25 de junho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS BATISTA RAPOSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), trading, residente na Rua Velha Domingas, nº 245, Resistência, Vitória-ES e SUELLEN CRISTINA GOMES GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Constantino Furlane, nº 49, do Quadro, Vitória-ES. 17414 2.: JOSÉ MANOEL DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Nova Esperança, nº 509, Nova Palestina, Vitória-ES e RITA DE CASSIA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Nova Esperança, nº 509, Nova Palestina, Vitória-ES. 17415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUGÊNIO ANASTÁCIO TEIXEIRA, natural de São Mateus-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), gesseiro, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 15, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 15, Nova Carapina I, Serra-ES. 11000 2.: FABRÍCIO GONÇALVES DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Corrégo Boa Vista, S/n, Area Rural, Barra de São Francisco-ES e VIVIA DIOGO ROSENO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Castanheiro, nº 14, Centro da Serra, Serra-ES. 11001 3.: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, aposentado, divorciado, natural de Três Lagoas-MS, onde nasceu no dia 01 de novembro de 1946, residente e domiciliado na Rua Tiriva, nº 06, Serra Dourada III, Serra-ES e IRACÍ RAMOS DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de Maragobipe-BA, onde nasceu no dia 11 de fevereiro de 1958, residente e domiciliada na Rua Tiriva, nº 06, Serra Dourada III, Serra-ES, trata-se de conversão de união estável em casamento. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL FERREIRA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Centro, Vitória-ES e MICHELLE FAGUNDES SOARES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Centro, Vitória-ES. 24798 2.: MAX SERRAT PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº1183/801, Praia do Canto, Vitória-ES e ANDRÉA BALEEIRO ALMEIDA, natural de Salvador-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº1183/801, Praia do Canto, Vitória-ES. 24799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE LOPES GUERRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José do Patrocínio, nº 542, Morada da Barra, Vila Velha-ES e LUCIANA OLMO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua José do Patrocínio, nº 542, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08895 2.: ALAN GOMES VIANA, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), OPERADOR SERIGRAFICO, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 117, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e BRUNA CORREA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 117, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO NASCIMENTO BRITO, natural de Itaju do Colônia-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente de supermercado, residente na Rua Princesa Isabel, nº 205, Aribiri, Vila Velha-ES e BRUNA NASCIMENTO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Princesa Isabel, nº 205, Aribiri, Vila Velha-ES. 04269 2.: GILMARA CRISTINA PRETTI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SANUZA MARA RUELA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 54, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON SILVA BARROS, natural de Santo Antônio do Descoberto-GO, com 25 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Júlio da Silva Rocha, nº 05, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA VALIM CARLOTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Júlio da Silva Rocha, nº 05, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMERSON ROBERTO MACHADO, natural de São Manuel-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Pedro Araujo Leal, 12, Vila do Riacho, Aracruz-ES e RAFAELA LOUREIRO CUSINE, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Céu Azul, 12, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÉRIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR, natural de Ipanema-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), jornalista aposentado, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Monte Belo, Vitória-ES e MARTA RAMOS, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO DE JESUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), oficial de manutenção 4, residente na Rua Alfredo Jacinto Ribeiro, Itapemirim-ES e JAMIANA NAZARA DE OLIVEIRA, natural de Marataízes-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Alfredo Jacinto Ribeiro, s/nº, Itapemirim-ES. 14101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HATUS JOSÉ PATROCINIO FLORINDO, natural de Ibatiba, ES, com 24 anos de idade, solteiro, professor, residente e domiciliado na Vila Madalena, zona rural, Brejetuba-ES e BRENDA MOREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha, ES, com 24 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada Rua Goiás, nº. 98, Bairro Boa Sorte, Cariacica-ES - 000994. 2.: REGINALDO HELENO DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 36 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES e SUELY ROBERTO DE DEUS, natural de Coronel Fabriciano, MG, com 43 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES – 000995. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de junho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUIZ GUSTAVO LEOCÁDIO, natural de Vitória, -ES, nascido em 21 de agosto de 1985, estado civil solteiro, profissão engenheiro químico, residente e domiciliado Rod. Rota do Lagarto, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Odilon Leocádio Filho e Denize Tintori Leocádio e HANNA BARBOSA CAIRES DE NORA SOUTO, natural de Ilhéus, -BA, nascida em 02 de dezembro de 1990, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Rod. Rota do Lagarto, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Carlos Souto Filho e Gizelia Barbosa Caires Souto. 2.: WALDINEI LINO BRANDÃO, natural de Guarapari, -ES, nascido em 29 de dezembro de 1989, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valter Brandão e Luzia Dalva Lino, falecida e LUCIANA BRANDÃO BOTINI, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 07 de junho de 1992, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal em Aracê (Domingos Martins)-ES, filha de Israel Luiz Botini e Luzia Brandão Botini . 3.: ROGÉRIO SCHNEIDER, natural de Santa Maria de Jetibá, -ES, nascido em 14 de agosto de 1994, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área Rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Lourivaldo Schneider e Clara Benevitz Schneider e REGIANA MUNGO, natural de Santa Maria de Jetibá, -ES, nascida em 02 de abril de 1997, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Arvelino Mungo e Renilda Fermau Mungo. 4.: THIAGO LEMOS WELFF, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 07 de agosto de 1990, estado civil solteiro, profissão advogado, residente e domiciliado Av. Modolo, Edf. Dordenoni, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Gilberto Welff e Fatima de Oliveira Lemos Welff e DANIELE DORDENONI, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 18 de dezembro de 1994, estado civil solteira, profissão engenheira civil, residente e domiciliada Av. Modolo, Edf Dordenoni, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Resendil Dordenoni e Sileni Dordenoni. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 25 de junho de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil