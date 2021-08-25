25-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DONATO MARRANE, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Avenida Joaquim Calmon, nº 104, Santa Cruz, Linhares-ES e ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA, natural de Quipapá-PE, com 39 anos de idade, divorciado(a), coordenadora, residente na Avenida Joaquim Calmon, nº 104, Santa Cruz, Linhares-ES. 11203 2.: LUCAS LENNON DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2446, Shell, Linhares-ES e ANANDA CAPELARIO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 863, Centro, Linhares-ES. 11204 3.: TIAGO VIANA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Leoclides Gava, S/n, Boa Vista, Linhares-ES e CRISTINA SANTOS DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Leoclides Gava, S/n, Boa Vista, Linhares-ES. 11205 4.: WANDERSON DUTRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1764, Interlagos, Linhares-ES e JÉSSICA DA SILVA DUARTE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1764, Interlagos, Linhares-ES. 11206 5.: KLEITON DE ANDRADE ALVES, natural de Pinheiros-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), galvonizador, residente na Rua da Magnólia, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e RAYANE GUIMARÃES FIGUEREDO, natural de Boa Esperança-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Magnólia, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11207 6.: REINARD DOS SANTOS MARQUES, natural de Fortaleza-CE, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua dos Pêssegueiros, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua dos Pêssegueiros, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11208 7.: DAVID DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Darcy Bonn, S/n, Planalto, Linhares-ES e FERNANDA CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Darcy Bonn, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11209 8.: JOÃO VICTOR FIRMINO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Celeste Faé, nº 852, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LÍDIA FERREIRA DA FONSECA, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de comunicação, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 523, Interlagos, Linhares-ES. 11210 9.: WALEFF MARQUES VILELLA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Capitão José Maria, nº 519, Araçá, Linhares-ES e KESHIA GONÇALO CHIEPPE, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Capitão José Maria, nº 519, Araçá, Linhares-ES. 11211 10.: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA, natural de Porto Velho-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Regnelli, nº 110, Ap 202, São José, Linhares-ES e MARIANA DE MATTOS FERRARI, natural de Porto Velho-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente, residente na Avenida Regnelli, nº 110, Ap 202, São José, Linhares-ES. 11212 11.: JOSUEL LIMA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Luiz, Nova Esperança, Linhares-ES e BRUNA VICTÓRIA ALVES DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua São Luiz, Nova Esperança, Linhares-ES. 11213 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON MAGEVSKI BELO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente de relacionamento, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1001 , Cobilândia, Vila Velha-ES e ELEN ALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Personal treanning, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1001 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06173 2.: DANILLO DUBOIS NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Guaraná, Nº59 , Rio Marinho, Vila Velha-ES e JÉSSICA NASCIMENTO ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Guaraná, Nº59 , Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06174 3.: RODRIGO PINTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Técnico de informática, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SHEILA ZENY DE OLIVEIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06175 4.: RODRIGO PINTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua: Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SHEILA ZENY DE OLIVEIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua: Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06176 5.: DAVID CUNHA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Teolândia, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES e SYLVIA CLAUDYANE PEREIRA MATOSINHOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Teolândia, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06177 6.: HENRIQUE DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Pedro Gonçalves Laranja, nº 315, Cobilândia, Vila Velha-ES e LARYSSA STENS SILSO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Pedro Gonçalves Laranja, nº 315, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06178 7.: CELIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Sagitário, nº 630, Alvorada, Vila Velha-ES e JULIANA LAÍS ALEXANDRE ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sagitário, nº 630, Alvorada, Vila Velha-ES. 06179 8.: GABRIEL MOREIRA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Olavo Bilac, nº 704, Santa Rita, Vila Velha-ES e ERLEM DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 704, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO JOSÉ RAMIRIS, natural de Itarana-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Guanabara, N° 1490,Ap 106 Itapuã, Vila Velha-ES e ROSANY SCARPATI RIGUETTI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Guanabara Nº1490 , Itapuã, Vila Velha-ES. 19136 2.: DANILO NASCIMENTO DIAS, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), alfaiate, residente na Rua Dom Pedro II, N° 263, Casa, Glória, Vila Velha-ES e ALINE BOHRY, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Dom Pedro II,n ° 263,casa B, Glória, Vila Velha-ES. 19137 3.: MATEUS COSTA DOS ANJOS, natural de Alcobaça-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua João Cibiên, nº 15, Gloria, Vila Velha-ES e ARIANI DE ANDRADE COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Cibiên, nº 15, Glória, Vila Velha-ES. 19138 4.: IGOR SALES PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 04, Edificio Délio Carvalho, Apartamento 201, Itapuã, Vila Velha-ES e LIVIA MARTINS GRIJÓ, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 04, Edificio Délio Carvalho, Apartamento 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 19139 5.: MARCIO DOS SANTOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Alvares Cabral, nº 45, Cristóvão Colombo,, Vila Velha-ES e ROSANGELA APARECIDA MARIANO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alvares Cabral, nº 45, Casa, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19140 6.: THIAGO HOLLUNDER HACKBARDT, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Antônio Vieira, nº 160, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ANDRÉA DA PURIFICAÇÃO ORÉQUIO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Antônio Vieira, nº 160, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19141 7.: LAYSA ZAMPIROLI LIDUINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Afonso Pena, nº 440, Apartamento 503, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA OLIVEIRA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Afonso Pena, nº 440, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19142 8.: BRUNO HENRIQUE BIAZOTTI MOLIN, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Paranavaí-PR, com residência e domicílio na Residente na Rua Quinze de Novembro, N° 40 Edifício Vista do Mar, Apartamento 303, Domiciliado na Rua Mateus Moreno, nº 14, Faro, Algarve, Portugal, em Vila Velha-ES e VITÓRIA NERIS LUCHT, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Belo Horizonte-MG, com residência e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 40, Apartamento 303, Edifício Vista do Mar, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção) 9: FRANCISCO FLORIANO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, em Vila Velha-ES e VALÉRIA TAVARES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL CARLOS PRATES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, Maria Ortiz, Vitória-ES e EMILY LISBOA ALMEIDA, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, Jardim Carapina, Serra-ES. 24751 2.: ANDRE GUSTAVO COELHO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e LARISSA GAVA ZIVIANI, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 24760 3.: MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Nº 241 Apto 504 Bloco A, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIANA MACHADO DE FARIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Nº241 Apto 504 Bloco A, Nº 241 Apto 504 Bloco A, Mata da Praia, Vitória-ES. 24762 4.: RONAN PEREIRA MARQUES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista operacional, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e VITÓRIA GOULART FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Campos do Jordão-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24769 5.: RAPHAEL BATISTA LEMOS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELESSANDRA DAL-COL MACHADO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MISAQUE DE JESUS MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Manoel Marques, nº 190, São Cristóvão, Vitória-ES e KARLA DA PENHA DE MENEZES COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Manoel Marques, nº 190, São Cristóvão, Vitória-ES. 24961 2.: JULIANO TIMOTÉO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), dedetizador, residente na Rua Armando Guimarães, nº 59, Itararé, Vitória-ES e LIDIANI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Beco Valter Gomes Pereira, nº 22, Itararé, Vitória-ES. 24970 3.: LUCAS VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Beco dos Bacanas, nº 44, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e GISELY COSTA GOESS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Escadaria João Francelino da Silva, nº 185, Romão, Vitória-ES. 24971 4.: LUCAS REUTER CARRÉRA SAÚDE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº720/206 , Jardim da Penha, Vitória-ES e TAYANA AGOSTINHO AYUB, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica ginecologista e obstetra, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 221/1003, Mata da Praia, Vitória-ES. 24972 5.: ROBERTO LUZ ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2700 , Bento Ferreira, Vitória-ES e SUYANA MONTEIRO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2700 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 24973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANI SANTOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante florestal, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 140, Bela Vista, Aracruz-ES e LUCIANA APARECIDA GOMES, natural de Águia Branca-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 140, Bela Vista, Aracruz-ES. 13278 2.: RONE PEREIRA ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Projetada, S/n, Castanheira, Aracruz-ES e CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA, natural de Belém-PA, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, 17, Bela Vista, Aracruz-ES. 13279 3.: CLEITON ROSA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Antônio Barbosa, nº 04, Bairro São José, Aracruz-ES e INGRID DE OLIVEIRA OQUIONI, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Barbosa, nº 04, Bairro São José, Aracruz-ES. 13280 4.: LUIZ HENRIQUE VIEIRA TAVARES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Rio Santa Maria, 153, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e ANDREINA DE FREITAS BRASILEIRO, natural de Salvador-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Luiz Selvatici, 20, Jequitibá, Aracruz-ES. 13281 5.: ADEMIR DE LAIA CASSIM, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 681, Bela Vista, Aracruz-ES e CAMILA FRAGA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicopedagoga, residente na Rua Wilson Rogério Sarmento Loureiro, Nº05 , Segatto, Aracruz-ES. 13282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ALOISIO DA SILVA FERREIRA, natural de Guaratinga-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), encarregado de campo, residente na Rua Anisio Almeida, Nº163, Centro, Sooretama-ES e MONIKY DO NASCIMENTO SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anisio Almeida, Nº163, Centro, Sooretama-ES. 04756 2.: FLÁVIO RIBEIRO GANDRA, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de classificador de Pedreiro, residente na Rua Cabreuva, nº 40, Centro, Sooretama-ES e TÂNIA DA SILVA CABRAL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cuidador de Crianças, residente na Rua Cabreuva, nº 40, Centro, Sooretama-ES. 04757 3.: ELIAS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Assistente Agricola, residente na Avenida Vista Alegre, S/n, Bairro Salvador, Sooretama-ES e ALDENEIDE DIAS NUNES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Assistente agrícola, residente na Avenida Vista Alegre, S/n, Bairro Salvador, Sooretama-ES. 04758 4.: HUGO RICIERI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Tratorista agrícola, residente na Fazenda Santa Rosa, Córrego Rodrigues, Sooretama-ES e JAQUELINE LEITE DE JESUS, natural de Camamu-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Fazenda Nova Paraná, Córrego Rodrigues, Sooretama-ES. 04759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 24 de agosto de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSMAR ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 72, Santo André, Vitória-ES e VIVIANE BATISTA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 72, Santo André, Vitória-ES. 17505 2.: RENILDO ANACLETO COUTO, natural de Aimorés-MG, com 59 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 1, Quadro, Vitória-ES e NOEMIA ALEXANDRE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 1, Quadro, Vitória-ES. 17508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO CARLOS ROSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Av Eucalipto, 389, Vista da Serra II, Serra-ES e MARINÉTE VIANA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Av Eucalipto, 389, Vista da Serra II, Serra-ES. 11075 2.: ALAN CARLOS LEMES SILVA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar líder de rampa, residente na Rua Irere, 17, Serra Dourada III, Serra-ES e BRUNA CORREIA FARIA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Tacha, 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 11175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO SOUZA SENA, natural de Jampruca-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional logistico, residente na Rua Guarapari, N° 10, Morada Bethânia, Viana-ES e ELIZETH FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Galiléia-MG, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guarapari, N° 10, Morada Bethânia, Viana-ES. 07391 2.: CLAUDIO COITINHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), cortador de roupas, residente na Rua Santo Antonio, nº 22, Universal, Viana-ES e SIMONE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santo Antonio, nº 22, Universal, Viana-ES. 07394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO JOSÉ PASTRO, natural de Muqui-ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), técnico operador de som, residente na Rua Armando Reis Athayde, nº 14, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DALVA MARIA COIMBRA, natural de Vargem Alta-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Armando Reis Athayde, nº 14, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTON MARTINS DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, Viúvo(a), pescador, residente na Rua Três Irmãos, N°79, Itaipava, Itapemirim-ES e SUZANA MACHADO CHAGAS, natural de Aracaju-SE, com 43 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua São Miguel , N° 42, Itaipava, Itapemirim-ES. 01548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO AMARAL DA COSTA, natural de Sant'Ana do Livramento-RS, com 60 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Travessa Ozorio Ferreira Nascimento, nº 536, São Pedro, Serra-ES e SIMONY DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua Gilceu Machado, nº 179, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 32148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Baixo Guandu, nº 18, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MARIA ROSA LIMA TELES, natural de Brumado-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Baixo Guandu, nº 18, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08997 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOARES JUNIOR PATROCINIO MARQUES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 20 anos de idade, solteiro, consultor de cultivo e relacionamento, residente e domiciliado na Rua Projetada 97. s/n, Vila Madalena, zona rural, Brejetuba-ES e EDUARDA DE FREITAS NETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteira, vendedora, residente e domiciliada na Rua Franquismar Martins Donato, 220, Bairro Trabalhista em Brejetuba-ES - 1016. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 24 de agosto de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã