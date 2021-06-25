25-06 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ OLIVEIRA COUTINHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Onze, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e AMANDA DO AMARAL ERLER, natural de Santa Teresa-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Onze, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729124 2.: ANDERSON DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Larica, nº 90, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e NATHALIA SUHET GOBBI, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Carlos Larica, nº 90, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729125 3.: JOÃO VITOR FERREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ana Nery, 59, Aribiri, Vila Velha-ES e MIRYAN MATEUS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ana Nery, 59, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729126 4.: ADÍLIO SALLES SOARES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 869, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 869, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232729127 5.: LEVY HENRY SOARES LIRA, natural de Rondon do Pará-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua 95, 10, Jardim Canadá, Parauapebas-PA e NATÁLIA AGUIAR CANUTO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Antunes Siqueira, nº 4, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729128 6.: VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Lima, nº 04, Araçás, Vila Velha-ES e RAFAELA ZANDOMINGUE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Lima, nº 04, Araçás, Vila Velha-ES. 232729129 7.: RAFAEL CANDIDO DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua NS da Penha, 1152, Presidente Medici, Cariacica-ES e KATIA ALVES PACHECO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Beira Mar, nº 30, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729130 8.: ERIKSON WESTFAL, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Valão de São Pedro, Zona Rural, Santa Teresa-ES e POLIANA GUERÇON DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alamandas, 03, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232729131 9.: ISMAEL PAULO QUEIROZ MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Bucareste, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES e GISELLY DE JESUS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bucareste, nº 52, Araçás, Vila Velha-ES. 232729132 10.: VINICIUS NEGRELI CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Barra Seca, 14, Vale Encantado, Vila Velha-ES e THAINA KOEHLER COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Água Limpa, sn, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO, natural de Volta Redonda-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua do Pessegueiro, nº 220, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LUCIANA RAMPINELLI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua do Pessegueiro, nº 220, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18931 2.: FREDERICO AUGUSTO MAGALHÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Itaiabaia, nº 30-B-806, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VITOR JANTORNI DOS SANTOS FONTES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Chemin de La Caille, 78, 2000, Neuchâtel, Suiça, Vila Velha-ES. 18933 3.: GUILHERME AFFONSO SILVA, natural de SÃO PAULO-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maranhão, N° 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LÍVIA DE OLIVEIRA SÁ, natural de CORONEL FABRICIANO-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maranhão, n 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18934 4.: PABLO TOMAZINI TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2232, Apto. 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELA BORTOLOZZO MALACARNE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Maranhão, nº 390, Apto 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18935 5.: AGNALDO ROGÉRIO REIS LIRA, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), encarregado de administração, residente na Rua Caramuru, 100 , 2 Andar, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e SILVANA JUNQUEIRA BRAGA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Caramuru,100, 2 Andar, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18936 6.: ESTÊNIO DE SOUZA FERNANDES MARTINS, natural de Afonso Claudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), oceanógrafo, residente na Rua Sete,nº 120 ,AP 304, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA LITTIG FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Sete,nº 120 Ap 304, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS RAMOS DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Cedro, nº 424, Vista da Serra II, Serra-ES e ELIANE DE FREITAS ALCEBIADES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, nº 424, Vista da Serra II, Serra-ES. 10991 2.: WASHINGTON JESUS DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amazonas, nº 533, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e SANDY PEREIRA DE SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Amazonas, nº 533, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10993 3.: MARCOS VINÍCIUS VENTURIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), técnico, residente na Rua Angelim Rajado, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e SHAILA BORGES VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), consultora optica, residente na Rua Angelim Rajado, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 11002 4.: HENRIQUE ANDRADE DE JESUS, natural de Aurelino Leal-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Piraúba, nº 21, Nova Carapina I, Serra-ES e MYLENA FAVALESSA DE SOUZA LEITE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Itueta, nº 27, Nova Carapina I, Serra-ES. 11004 5.: RICARDO DA COSTA AGUIAR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Manhumirim, s/n , Nova Carapina II, Serra-ES e DANILA COSTA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manhumirim, s/n , Nova Carapina II, Serra-ES. 11005 6.: GÉDSON COSTA DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Manhumirim, nº 123, Nova Carapina II, Serra-ES e FRANCISLAINE GONÇALVES MATIAS, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manhumirim, nº 123, Nova Carapina II, Serra-ES. 11007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX FABIANO AROUCHO DOS SANTOS, natural de Manaus-AM, com 53 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Henrique Laporti, Nº15 , Jardim Tropical, Serra-ES e ELAINE CRISTIAN GOMES, natural de Mantena-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Henrique Laporti, Nº15 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31745 2.: DIEGO SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), dedetizador, residente na Rua Ecoporanga, nº 150, Jardim Carapina, Serra-ES e SULAMITA CASSILHAS DOS SANTOS DA MATA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Ecoporanga, nº 150, Jardim Carapina, Serra-ES. 31753 3.: JACKSON BISPO DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de construção civil, residente na Rua Espírito Santo, nº 08, Central de Carapina, Serra-ES e CIÉSSIA DE CÁSSIA FALCÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Espírito Santo, nº 08, Central de Carapina, Serra-ES. 31754 4.: ANTONIO LUIZ DRUMMOND, natural de Magé-RJ, com 55 anos de idade, Divorciado(a), Prestador de serviços de estética automotiva, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 02, José de Anchieta, Serra-ES e REGINA MARIA WANZELER, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), funcionária pública municipal, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 02, José de Anchieta, Serra-ES. 31755 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR HUGO QUIROZ SUÁREZ, natural de Cochabamba, Mizque, Vila Viha, Bolivia-, com 67 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Aylton Tovar, nº 25, Ilha do Boi, Vitória-ES e FABIENE MAIRA ZUCOLOTO, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Aylton Tovar, nº 25, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24792 2.: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 14, São Cristóvão, Vitória-ES e NATHALIA CAROLINE FERREIRA BARBOSA, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 14, São Cristóvão, Vitória-ES. 24793 3.: DOUGLAS PRETTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Praça Volgano Neto, n 160, Apartamento 402, Jardim da Penha, Vitória-ES e PATRÍCIA REIS DE MELLO FREITAS, natural de Ubá-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 648, Aptº 605, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON SOUZA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), montador, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES e CARLA JORDANA DIAS PORTELA RÊGO, natural de Oeiras-PI, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES. 07326 2.: PAULO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Ametista, S/nº, Soteco, Viana-ES e MARTA TEIXEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Ametista, S/nº, Soteco, Viana-ES. 07330 3.: RAFAEL DE MELLO SOUSA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua São Francisco, nº 18, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DAIANE SANÇÃO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua São Francisco, nº 18, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS BIANA FUSCO, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Floresta, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e VALÉRIA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Belford Roxo-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego da Floresta, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00325 2.: GUILHERME ESPEDITO DA SILVA CANDIDO, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e EMANUELI LEAL SOARES, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego da Banqueta, Zona Rural, Distrito de Santa Marta, Ibitirama-ES. 00326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 24 de junho de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DE LIMA BONADIMAN, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Guilherme Gomes da Silva, nº 180, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINE COSTA RABBI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Guilherme Gomes da Silva, nº 180, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EBERSON SOUZA VIANA, natural de Osasco-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Alecrim, nº 29, Nova Esperança, Cariacica-ES e RAMES DOS SANTOS KRULL, natural de Caravelas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Alecrim, nº 29, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WINGLITON COSTA BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDREIA FERREIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Florianópolis, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 24536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILAS SOARES, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Carolina Maria do Nascimento, Nº.49, Bragatto, Ibiraçu-ES e MARIA REGINA LOTERES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carolina Maria do Nascimento, Nº.49, Bragatto, Ibiraçu-ES. 00907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 24 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERDESON RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, nº 23, Mário Cypreste, Vitória-ES e ESTER ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, nº 23, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUKLES LINARES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº , Terra Vermelha, Vila Velha-ES e RENILDA COSTA DA SILVA, natural de Camaçari-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), Agente de saúde, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº , Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08894 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALAKIS DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Assentamento Floresta, nº 62, Sobreira, Alegre-ES e ANA BEATRIZ NEVES VIEIRA, natural de Alegre-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Assentamento Floresta, nº 62, Sobreira, Alegre-ES. 03489 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 24 de junho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS KNAK DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente de mercadorias, residente na Rua Republica, nº 23, Alecrim, Vila Velha-ES e RUTH DE JESUS LOPES, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pereciveis, residente na Rua Republica, nº 23, Alecrim, Vila Velha-ES. 04268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CEZAR MARIANO, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Córrego Folharada, Zona Rural, Iúna-ES e RAQUEL DE SOUZA LIMA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), técnica em radiologia, residente na Córrego da Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES. 08841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 24 de junho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas