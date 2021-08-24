24-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AQUILES PORFIRIO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 712, Flexal II, Cariacica-ES e EDISLAINE DA SILVA MATIAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, 712, Flexal II, Cariacica-ES. 13811 2.: MARCOS BRUNO RODRIGUES DO CARMO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua José Apolinario, nº 212, Porto de Santana, Cariacica-ES e LETICIA LINHARES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua José Apolinario, nº 212, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13820 3.: ALEX VIEIRA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oficial de operações, residente na Rua Adelia Gomes, S/nº, Tabajara, Cariacica-ES e THAIS FALCÃO MALVESTIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Adelia Gomes, S/nº, Tabajara, Cariacica-ES. 13824 4.: ROMILSON NASCIMENTO ROCHA, natural de Uruçuca-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Beira Linha, nº 01, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), telefonosta, residente na Rua Beira Linha, nº 01, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13838 5.: DAVI ROCHA WANDEKOKEN, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Bahia, nº 02, Cariacica Sede, Cariacica-ES e RAISSA PINA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Avenida Bahia, nº 02, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13842 6.: JOÃO LUIZ VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Lourival Monteiro, nº 155, Nova Valverde, Cariacica-ES e CARMEM DA CONCEIÇÃO BARBOSA, natural de Minas Gerais-MG, com 73 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lourival Monteiro, nº 155, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13846 7.: GABRIEL SANTOS PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Salvador Besse, 706, Porto de Santana, Cariacica-ES e ALANA BATISTA STEINER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rosa Turini, nº 1, Itanguá, Cariacica-ES. 13850 8.: JEREMIAS DIAS DE ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 260, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e KARLA SILVA ALMEIDA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 260, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13856 9.: HENDRICSON SILVA KERRIGAN, natural de Teófilo Otoni-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bela Vista, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES e DAYSE LANNE SILVA DOS PASSOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório geral, residente na Rua Bela Vista, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13866 10.: ESTEVÃO MACHADO CORDEIRO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), apontador, residente na Rua Santa Catarina, nº 128, Aparecida, Cariacica-ES e BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Catarina, nº 128, Aparecida, Cariacica-ES. 13868 11.: DEJAIR GRIFO ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), professor aposentado, residente na Rua A, nº 23, Lt 23, Quadra D, Nova Brasília, Cariacica-ES e LÚCIA MARIA DOMINGOS, natural de Iúna-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua A, nº 23, Lt 23, Quadra D, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13876 12.: JOSÉ ROQUE DA SILVA, natural de Mucurici-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Sessenta e Um, nº 48, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GERALDINA LIMA DA SILVA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sessenta e Um, nº 48, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13878 13.: JEFERSON CARLOS FERNANDES DE SOUSA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alfredo Couto, nº 11, São João Batista, Cariacica-ES e EDUARDA VANZELER BROEDEL, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alfredo Couto, nº 11, São João Batista, Cariacica-ES. 13879 14.: ALAN SANTOS MARINHO, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Martins, nº 336, Porto de Santana, Cariacica-ES e VANDERLEIA DIAS DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Martins, nº 336, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13883 15.: TERTULIANO ZUCOLOTO JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Avenida dos Imigrantes, nº 420, Nova Esperança, Cariacica-ES e MARIA FERNANDA HORENCIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida dos Imigrantes, nº 420, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13884 16.: JORGE BRASIL SÁ FILHO, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Dez de Maio, nº 16, Grauna, Cariacica-ES e MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Glória do Goitá-PE, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Dez de Maio, nº 16, Grauna, Cariacica-ES. 13885 17.: DOUGLAS LUÍS RODRIGUES, natural de Mairinque-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua São João, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MÔNICA DE AMORIM PANDOLFI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua São João, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13886 18.: JANDER PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), oficial de produção, residente na Rua São Benedito, nº 4, Flexal I, Cariacica-ES e EUZINÉIA TEIXEIRA DE QUEIROZ, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua São Benedito, nº 4, Flexal I, Cariacica-ES. 13888 19.: CARLOS LUCIO SILVA, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua O, nº 104, Santa Luzia, Cariacica-ES e ANTONIA TAVARES DE LIMA, natural de Aiuaba-CE, com 55 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua O, nº 104, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13890 20.: JEAN LUCAS DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnologo em logistica e transporte, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Ap 104, B 14, Tucum, Cariacica-ES e ADRYELLEN DE SOUZA RAMALHO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), supervisora tecnica, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Ap 104, B 14, Tucum, Cariacica-ES. 13893 21.: JURACY DE LIMA GERONIMO, natural de Vila Vicentina-MT, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Grijó, nº 23, Graúna, Cariacica-ES e APARECIDA RAIMUNDA DE JESUS, natural de Itaverava-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua José Grijó, nº 23, Graúna, Cariacica-ES. 13894 22.: JONATHAN COUTINHO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua África, nº 22, Nova Brasília, Cariacica-ES e SYMONE CORREA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), controladora de operações, residente na Rua África, nº 22, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13897 23.: ELIZEU SERAFIM DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 167, Santana, Cariacica-ES e IVANICE BARBOSA SOUZA, natural de Itiruçu-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 167, Santana, Cariacica-ES. 13898 24.: JOSUÉ DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), montador de IPI, residente na Rua Amazonas, S/n, Parque Nacional, Cariacica-ES e ANA GABRIELLE DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, S/n, Parque Nacional, Cariacica-ES. 13899 25.: EDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 35, Itacibá, Cariacica-ES e LAUDEZI PÔRTO, natural de Salto do Céu-MT, com 48 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 35, Itacibá, Cariacica-ES. 13901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYAN MENDES BARBOSA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Vitória Régia, 166, Santos Dumont, Vila Velha-ES e VANIELI GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora de call center, residente na Avenida Vitória Régia, 166, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729235 2.: GABRIEL DA SILVA PRATES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Mandacaru, nº 34, Aribiri, Vila Velha-ES e JANAIARA REIS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de relacionamento I, residente na Rua Mandacaru, nº 34, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729236 3.: RICARDO DOS SANTOS VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Albertino Ferreira Xavier, nº 33, Alecrim, Vila Velha-ES e LUIZA NATASCHA MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Dez, nº 05, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729237 4.: JOÃO VICTOR AYRES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua Cravo, nº 159, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e ANA RUTH DE PAULA MACEDO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Trinta e Três, nº 300, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729238 5.: LUCAS ASSUNÇÃO LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Leila Diniz, nº 309, Novo México, Vila Velha-ES e TAÍS PADRÃO SILVEIRA, natural de Sete Lagoas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Leila Diniz, nº 309, Novo México, Vila Velha-ES. 232729239 6.: LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Egisto Tomazini, nº 23, Ataíde, Vila Velha-ES e FRANCIELE DOS SANTOS CALIXTO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Egisto Tomazini, nº 23, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729240 7.: RENAN CANDIDO GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sistemas, residente na Avenida João Mendes, nº 2068, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ELISA CARVALHO ESCOBAR, natural de Baixo Guandu-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Adalgisa Caldeira Leão, nº 09, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729241 8.: LUCIO ROBERTO SCHMITTEL, natural de Santa Teresa-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), pedreiro refratario aposentado, residente na Rua Parnaíba, nº 37, Santa Rita, Vila Velha-ES e SANDRA REGIANE VENTURIN, natural de Nova Venécia-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Parnaíba, Nº37 , Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729242 9.: LUIZ CARLOS LAIBER FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tec. em edificações, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 198, Ataíde, Vila Velha-ES e CÁTIA PINHEIRO PESSÔA, natural de Itabela-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua 21 de Abril, nº 134, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729243 10.: EDMILSON ROCHA DE SOUZA, natural de Valença-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Princesa Isabel, 89, Vila Velha-ES e JUCELI DE JESUS SANTOS, natural de Valença-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Princesa Isabel, 89, Vila Velha-ES. 232729244 11.: MATHEUS BOLSSONI AUGUSTO ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 402, Santa Rita, Vila Velha-ES e THAINARA PAULA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 402, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729245 12.: DAVI ROSA DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 48, Aptº 302 Aribiri, Vila Velha-ES e KEZZIA RODRIGUES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 48, Aptº 302 Aribiri, Vila Velha-ES. 232729246 13.: FELIPE LUIS TOZETTI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Aptº 501, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e KARINA DE ABREU CAUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Aptº 501, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729247 14.: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, natural de Campos Sales-CE, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mandacaru, nº 629, Aribiri, Vila Velha-ES e CARLA DE SOUZA FRANCO, natural de Ubá-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mandacaru, nº 629, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729248 15.: BRUNO KLIPEL BORCHARDT, natural de Espigão D' Oeste-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de informática, residente na Rua Campo Verde, nº 37, Ataíde, Vila Velha-ES e RAYHARA SOARES NOLASCO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de veterinária, residente na Travessa Cangaceiro, nº 180, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR BARBOSA FORECCHI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e JANAINA MIRANDA BOECHAT, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24665 2.: GRACILIANO ALVES DA COSTA FILHO, natural de Senhor do Bonfim-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e SILVANA NUNES BARCELLOS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24763 3.: PEDRO HENRIQUE CAMILLOZZI NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Antonino Ribeiro, Mata da Praia, Vitória-ES e AMANDA CAMARGO MASSING, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Mata da Praia, Vitória-ES. 24764 4.: WILLIS DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Eliane Rodrigues dos Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES e LILIAN MARIA CHRISTO SANT'ANNA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Eliane Rodrigues dos Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24765 5.: BRENO RODRIGUES JACENZUK DIAS, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Antônio Dias de Souza, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES e ANA PAULA DE JESUS SANTANA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira agrônoma, residente na Rua Professor Antônio Dias de Souza, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES. 24766 6.: THIAGO DOS SANTOS TONINI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Dom Luiz Scortegagna, Campo Grande, Cariacica-ES e LYNARA PESTANA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE LUCAS QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico de informatica, residente na Avenida Espírito Santo, nº 427, Aviso, Linhares-ES e ALINE RAMPINELLI RAMOS, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Espírito Santo, nº 427, Aviso, Linhares-ES. 11198 2.: ADENILSON NOGUEIRA GAMA, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), PESCADOR, residente na Via Chapadão do Quinze, S/N, Chapadão, Linhares-ES e CARLA DE JESUS SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Via Chapadão do Quinze, S/N, Chapadão, Linhares-ES. 11199 3.: LUCAS FELICIO FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Alecrim, S/n, LT 18 QD 79, Nova Esperança, Linhares-ES e THAIMARA MIRANDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alecrim, S/n, LT 18 QD 79, Nova Esperança, Linhares-ES. 11200 4.: JOSÉ DE SOUZA RESENDE, natural de Pancas-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida do Testa, Nº11, Nova Esperança, Linhares-ES e IVONE VANDERCE, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida do Testa, Nº11, Nova Esperança, Linhares-ES. 11201 5.: ROMILDO FERREIRA PESSOA, natural de Itabaiana-PB, com 55 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua José Do Ano, Nº 36, Nova Betânia, Linhares-ES e MARGARETE DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Do Ano, Nº 36, Nova Betânia, Linhares-ES. 11202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ANDRADE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Rio Itabapoana, nº 219, Eldorado, Serra-ES e THAYSE CANDIDO SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), contadora, residente na Av. Guaxindiba, nº 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32016 2.: JUNIOR SANTOS MOREIRA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), greidista, residente na Avenida Salvador, nº 528, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e GÉSSICA PESSOA DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Salvador, nº 528, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 32021 3.: BRENDON GOMES FIGUEIREDO AUGUSTO, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Moscou, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e ALEXCIA LUISA SANTOS ZANIBONI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua Moscou, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32072 4.: DIEGO MOREIRA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Recife, nº 41, Central de Carapina, Serra-ES e LEILIANE DA COSTA GONÇALVES, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, nº 41, Central de Carapina, Serra-ES. 32118 5.: CARLOS FERNANDES PESSOA, natural de Montanha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua Aristides Miranda, nº 184, Carapina Grande, Serra-ES e LUCIANA SILVA OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aristides Miranda, nº 184, Carapina Grande, Serra-ES. 32126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TONNY MAX DA SILVA RODRIGUES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Rios, Número 20, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES e JÉSSICA ADRIANA DE ALMEIDA FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José Rios, Número 20, Bairro Ferreira Vale, Iúna-ES. 08879 2.: VAGNER OLIVEIRA STUKIM, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e DAMERY VARELA PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08888 3.: WANDERLY SILVEIRA FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 465, Quilombo, Iúna-ES e MARINETE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 465, Quilombo, Iúna-ES. 08889 4.: GUSTAVO FERREIRA BATISTA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Trindade, Distrito de Santíssima Trindade,, Iúna-ES e CAMILLY AUANY BATISTA BOHRES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Trindade, Distrito de Santíssima Trindade,, Iúna-ES. 08890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SANTA CLARA PRADO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e WALESKA FROMHOLZ MADI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Nº435 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 24966 2.: ALESSANDRO GIRARDI, natural de Porto Alegre-RS, com 49 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, Aptº 902, Torre 2, Enseada do Suá, Vitória-ES e POLIANA LAMBORGHINI ZANDOMENICO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua Silvino Grecco, nº 135, Aptº 501, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24967 3.: ANDRÉ SANTOS BAETA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 147, Apt 203, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA DALVI TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 147, Apt 203, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO SCHERRER RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jardim Paulista, nº 01, Centro, Itapemirim-ES e MÔNICA CANDAL ARAÚJO, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jardim Paulista, nº 01, Centro, Itapemirim-ES. 14140 2.: NEUCEY DE SOUZA TELES, natural de Presidente Kennedy-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), guarda civil municipal, residente na Beco dos Silva, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e SILVANA MARVILA FERNANDES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 51 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Beco dos Silva, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON MACIEL PINHEIRO DE CASTRO, natural de Araripe-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Principal, nº 10, Campo Verde, Viana-ES e BEATRIZ SOARES DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saude bucal, residente na Rua Principal, nº 10, Campo Verde, Viana-ES. 07392 2.: DIEGO SANTOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Gerente comercial, residente na Rua Guarujá, nº 57, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JULIANA PACHECO CALIXTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Copeira, residente na Rua Guarujá, nº 57, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVAN DA SILVA, natural de Viana-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Mata Fria, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e SIRLEI APARECIDA DE ANDRADE, natural de Muniz Freire-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Assunção, Zona Rural, Muniz Freire-ES. 00595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 23 de agosto de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SILVA DE ALMEIDA, natural de Arcoverde-PE, com 28 anos de idade, Solteiro(a), GESSEIRO, residente na Rua Projetad, S/n, Bela Vista, Itapemirim-ES e LEANDRA DA SILVA SIQUEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetad, S/n, Bela Vista, Itapemirim-ES. 01547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DÉRIO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Nicanor Alves dos Santos, nº 71, Caratoíra, Vitória-ES e DANIELA KADRATZ PONTES, natural de Atibaia-SP, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Nicanor Alves dos Santos, nº 71, Caratoíra, Vitória-ES. 17507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PABLO BORGES AMARAL, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, nº 4, São Marcos II, Serra-ES e RHAISSA SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Luiz, nº 4, São Marcos II, Serra-ES. 11165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR HUGO LOBATO ALBANI, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vitorio Albani, Guararema, Alegre-ES e NAIARA PESSIN INGLE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Vitorio Albani, Guararema, Alegre-ES. 03510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 23 de agosto de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILSON CERQUEIRA MATOS, natural de Saão Vicente Ferrera-MA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ruimundo de Andrade, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAMIRIS DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), lavrador, residente na Rua Ruimundo de Andrade, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas CARTÓRIO VILA VELHA - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SADRAQUE DE PAULO MOREIRA CRISTINO, de nacionalidade brasileiro(a), profissão barbeiro, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua da Escadaria N° 507, Jaburuna, em Vila Velha-ES e BÁRBARA ALVES MATTOS, de nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua da Escadaria N° 507, Jaburuna, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção) 2.: FRANCISCO FLORIANO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, em Vila Velha-ES e VALÉRIA TAVARES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, em Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção) 3.: BRUNO HENRIQUE BIAZOTTI MOLIN, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Alto Paraná-PR, com residência e domicílio na Residente na Rua Quinze de Novembro, N° 40 Edifício Vista do Mar, Apartamento 303, Domiciliado na Rua Mateus Moreno, nº 14, Faro, Algarve, Portugal, em Vila Velha-ES e VITÓRIA NERIS LUCHT, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Belo Horizonte-MG, com residência e domicílio na Rua Quinze de Novembro, nº 40, Apartamento 303, Edifício Vista do Mar, Praia da Costa, em Vila Velha-ES (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 23 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial Interino