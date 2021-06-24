24-06 - PROCLAMAS
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR AMORIM FREITAS, natural de Anguera-BA, com 70 anos de idade, Viúvo(a), eletricista, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 152, Maria Ortiz, Vitória-ES e SILVANA SANTOS LOPES, natural de Itabuna-BA, com 51 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 152, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24512 2.: HERICK HELMER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), servidor público municipal, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 150, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA BARCELLOS VIEIRA CRAVO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), telefonista, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 150, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24583 3.: CÂNDIDO OLIVEIRA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA MELLO VALENÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON GONÇALVES SILVA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Leocledio Feletti, S/n, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES e SARA RODRIGUES TOMÉ, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Leocledio Feletti, S/n, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03260 2.: JOÃO ALBERTO FIORESI ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Domingos Perim, 696, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES e LEAN CARLA DE OLIVEIRA AIRÃO, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Ipiranga, 185, Quilombo, Iúna-ES. 03261 3.: RODRIGO PIANZOLA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Estrada para Lavrinhas, 235, Apartamento 305, Vicente Zandonade, Venda Nova do Imigrante-ES e MILENA FERREIRA DA SILVA POLONINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Estrada para Lavrinhas, 235, Apartamento 305, Vicente Zandonade, Venda Nova do Imigrante-ES. 03262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 23 de junho de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID REIS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua João Batista Martinho, nº 51, Santa Martha, Vitória-ES e ELIZABETH DE PAULA NIMIS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Batista Martinho, nº 51, Santa Martha, Vitória-ES. 24788 2.: JONIMAR DE PAULA GOMES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Luiz de Mattos, nº 40/10, Maruípe, Vitória-ES e RAPHAELE DOS SANTOS BRAZ, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Luiz de Mattos, nº 40/10, Maruípe, Vitória-ES. 24790 3.: CHARLES RAPOSO MACHADO CLARK, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Avenida Princesa Isabel , Nº407 , Centro, Vitória-ES e VIVIAN LEMOS DE AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 407, Centro,, Vitória-ES. 24791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO ALVES PEREIRA JUNIOR, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aristides Vieira, nº 59, Nova Brasília, Cariacica-ES e BYANCA GONÇALVES ALCANTARA, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Aristides Vieira, nº 59, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13749 2.: TIAGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Sessenta e Nove, nº 77, Casa 2, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ADRIANA DE SÁ GUERRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), técnica em laboratório, residente na Rua Sessenta e Nove, nº 77, Casa 2, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIQUE PETRONETTO FERRARI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Francisco Calmon, Nº 985, Araçá, Linhares-ES e MICHELE MATOS CASTRO, natural de São João de Meriti-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Francisco Calmon, Nº 985, Araçá, Linhares-ES. 11065 2.: PAULO DE JESUS NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciantes, residente na Rua Lastenio Calmon, Nº 383, Aviso, Linhares-ES e MARIA DE LOURDES SOARES, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Lastenio Calmon, Nº 383, Aviso, Linhares-ES. 11066 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEANDERSON SOUZA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Uberaba, 171, Nova Carapina I, Serra-ES e JANETE CRISTINA CASOTI HELMER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Nelson Teixeira, 23, Barro Branco, Serra-ES. 10951 2.: ALMIR DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Indio Poti, 54, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JOANA MOREIRA DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Indio Poti, 54, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEISON CLEMENTE ALVES, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Benedito Dos Santos Fernandes, S/n, Loteamento Picinatti, Ibiraçu-ES e ERILENE CHAVES PEREIRA, natural de Açucena-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Benedito Dos Santos Fernandes, S/n, Loteamento Picinatti, Ibiraçu-ES. 00904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHERINTON GONÇALVES DA SILVA, natural de Rio Grande-RS, com 40 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística portuária, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 02, Maringá, Serra-ES e MEIRIELLI MACÊDO PEDRA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), esteticista, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 02, Maringá, Serra-ES. 31743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN HENRIQUE FRIGINI CAMPOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES e BRUNA CUSTODIO BOONE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cartório, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DOS SANTOS LIMA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 904, João Goulart, Vila Velha-ES e THAIS DE SOUZA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 904, João Goulart, Vila Velha-ES. 08892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENEAS NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Gama, S/nº, Sagrada Família, Vila Velha-ES e TAISE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gama, S/nº, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04266 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante industrial, residente na Avenida Brasil, nº 1361, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e AMANDA LIMA DE SOUZA, natural de Fundão-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Brasil, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de junho de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã