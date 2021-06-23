Proclamas - 23/06/2021

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 11, Vale dos Reis, Cariacica-ES e MÁRCIA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Alexandre Magno, nº 11, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27680 2.: ANTÔNIO CARLOS ROVETTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Treze de Maio, nº 98, Boa Sorte, Cariacica-ES e GUILHERMINA ANGÉLICA PINTO, natural de Cariacica-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Treze de Maio, nº 98, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27869 3.: SAULO LEMOS FIRME DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aristides Moscon, nº 115, São Geraldo II, Cariacica-ES e TAYNÁ COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Domingos, nº 18, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27889 4.: LEONARDO SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar estatual, residente na Rua Nicarágua, nº 16, Jardim América, Cariacica-ES e CINTHIA PATROCINIO VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Nicarágua, nº 16, Jardim América, Cariacica-ES. 27890 5.: FLORISVALDO SETE DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Matilde Vieira, nº 238, Vila Isabel, Cariacica-ES e ROSILENE DE SOUZA LEANDRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de departamento financeiro, residente na Rua Matilde Vieira, nº 238, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27891 6.: RAFAEL ALMEIDA LOVO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Rio Branco, Cariacica-ES e SAMARA LORIATO PAGANI, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Rio Branco, Cariacica-ES. 27892 7.: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Sagrada Família, nº 06, Bela Aurora, Cariacica-ES e LUCINEIA ZENI KIILLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pescadora, residente na Rua Sagrada Família, nº 06, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27895 8.: DIEGO ROSI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Travessa Domingos Martins, S/n, Vila Capixaba, Cariacica-ES e KAROLINE NOBRE FRAGA TOGNERE, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Travessa Domingos Martins, S/n, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27897 9.: GILENO DOS SANTOS MENDES, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua do Perdão, nº 02, São Francisco, Cariacica-ES e DENILZE RODRIGUES DIONIZIA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua do Perdão, nº 02, São Francisco, Cariacica-ES. 27898 10.: JOSÉ GUMERCINO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Pinheiros-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânico, residente na Rua Dos Cardeias, nº 23, Vista Mar, Cariacica-ES e APARECIDA EURICO DE AGUIAR, natural de Açucena-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Dos Cardeias, nº 23, Vista Mar, Cariacica-ES. 27899 11.: GUILHERME MARCOLINO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Escrava Anastácia, nº 222, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ADRIANA DE JESUS SANTOS, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Orlando Correa, nº 465, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27901 12.: LUAN BATISTA JOAQUIM, natural de Raul Soares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador I, residente na Travessa Celuta Julião, nº 4, Dom Bosco, Cariacica-ES e MILENE GUIMARÃES HORTENCIO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Celuta Julião, nº 4, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de junho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEDSON RAMOS DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autonomo segurança privado, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e ANA CAROLINA LAURENTINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31727 2.: CAIO HENRIQUE MENDES CUSTODIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rodovia Norte Sul, nº 295, Santa Luzia, Serra-ES e ELIZANDRA FRISSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rodovia Norte Sul, nº 295, Santa Luzia, Serra-ES. 31734 3.: FIDELINO ALVES DE BRITO, natural de Nanuque-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua dos Cardeais, nº 03, Carapina Grande, Serra-ES e GILDA DE JESUS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Cardeais, nº 03, Carapina Grande, Serra-ES. 31735 4.: MATHEUS RODRIGUES PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Sabará, nº 90, Barcelona, Serra-ES e MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sabará, nº 90, Barcelona, Serra-ES. 31737 5.: VINICIUS DEPIANTE GOMES E SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico em segurança, residente na Rua B 3, nº 152, Conjunto Carapina I, Serra-ES e GABRIELLE PEREIRA COIMBRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua B 3, nº 152, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 31738 6.: LEVI BARRETO LIMA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Nova Viçosa, 57, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e ISONÉIA DOS SANTOS, natural de Esp. Santos-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Nova Viçosa, 57, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 31739 7.: GIOVANE LEONARDI MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de crédito, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Bl 7, Apto 303, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e PAULA JANINI RAPHASCKI GADIOLA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Bl 7, Apto 303, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31740 8.: LUCAS ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Avenida José Martins M Rato, nº 300, de Fátima, Serra-ES e RHAYANE LEMES SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida José Martins M Rato, nº 300, de Fátima, Serra-ES. 31741 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GESIEL DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Zoila Setubal Nogueira, Vila Velha-ES e CELINELDES DA CRUZ PAIVA, natural de Ubaitaba-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Zoila Setubal Nogueira, N°3, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08883 2.: MATHIAS DE LIMA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Tristão Ataíde, nº 315, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RENATA SILVA MOREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tristão Ataíde, Nº, 315, Vila Velha-ES. 08884 3.: ALEX JÚNIOR BOAZI, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Wolmar José Médici, nº , Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e NATÁLIA VIEIRA VAGMAKER TADIM, natural de Iuna-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedor, residente na Avenida Wolmar José Médici, nº , Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08886 4.: WILLIAM DA SILVA SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Elson Pinto Almeida, S/nº, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Elson Pinto Almeida, S/nº, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08888 5.: WANDERSON ROCHA DOS SANTOS, natural de TEIXEIRA DE FREITAS-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), MEIO OFICIAL DE ELETRICA, residente na RUA ELSON PINTO ALMEIDA S/N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES e LARISSA GOMES DA SILVA, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL, com 20 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na RUA EÇSPM INTO ALMEIDA S/N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 08889 6.: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), APOSENTADO, residente na RUA AUGUSTA FEKRICHK Nº 17, BARRA DO JUCU, Vila Velha-ES e DALVA CRISTINA DA SILVA BARROS, natural de VILA VELHA-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), TECNICA EM ENFERMAGEM, residente na RUA AUGUSTA FEKRICHK Nº 17, BARRA DO JUCU, Vila Velha-ES. 08890 7.: GILMAR DUTRA DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Guarapari, nº 136, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e AIRTES RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Guarapari, nº 136, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08891 8.: DAVI MAGALHÃES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Líbano, nº 16, Vila Velha-ES e AMANDA BIRCHLER BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Líbano, nº 16, Vila Velha-ES. 08893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO AUGUSTO WALGER, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apartamento 1502, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GISLENE PINTO DOS REIS, natural de Paracatu-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18925 2.: ERICK MOULIN VIMERCATI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 1341 CS , Itapuã, Vila Velha-ES e LAÍSA VENTUROTI FOLADOR, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Alziro Zarur, nº 60, Jardim da Penha, Vitória-ES. 18926 3.: ELIEZER ESTULANO ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Aimorés, nº 268, Glória, Vila Velha-ES e LUCELENE FERREIRA PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Aimorés, nº 268, Glória, Vila Velha-ES. 18927 4.: ROGER MEDEIROS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), costureiro, residente na Rua Sinval Moraes, n 47, Centro, Vila Velha-ES e CARLA FERREIRA PIRES, natural de Água Boa-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Sinval Moraes, n 47, Centro, Vila Velha-ES. 18928 5.: IVONEY RUELA JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), farmaceutico, residente na Rua Capricórnio, n 82, Alvorada, Vila Velha-ES e WIRIANY BRETAS PAULINO DE SOUZA, natural de Mantenópolis-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua El Shaday, S/n, Apto 303 Edificio Hempel, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 18929 6.: NAILTON ROCHA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Itacibá, 135, Apto 508A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SORAYA BARCELLOS COLINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de operação, residente na Rua Itacibá, 135, Apto 508A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18930 7.: THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Pedro Leopoldo-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Gonçalves Dias, s/n Bloco 205, Ala A, Apartamento 304, Caviuna, Boa Vista I, Vila Velha-ES e JÚLIA MICCOLIS AZEVEDO LOPES, natural de Nova Friburgo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Gonçalves Dias,s/n Bloco 205, Ala A, Apartamento 304, Caviuna, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Afonso Cláudio, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ANDREIA AFONSO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), auxiiar de serviços gerais, residente na Rua Afonso Cláudio, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10979 2.: WILLERSON COSTA BERNARDINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 92, Eldorado, Serra-ES e VERÔNICA SANTANA EPIFÂNIO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 92, Eldorado, Serra-ES. 10982 3.: MAURICIO DA PAIXÃO RIBEIRO, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obra, residente na Rua Tiriva, nº 06, Serra Dourada III, Serra-ES e KELMA LAYRA TRINDADE SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Ana Neri, nº 20, Eldorado, Serra-ES. 10995 4.: IGOR RODRIGUES SARCINELLI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Umburana, 04, Serra Dourada I, Serra-ES e CAROLINA VIEIRA SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Umburana, 04, Serra Dourada I, Serra-ES. 11014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: TARCISO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 46, São Benedito, Vitória-ES e FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 46, São Benedito, Vitória-ES. 24782 2.: SEBASTIÃO GOMES, natural de Ecoporanga-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico de refrigeração, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, S/nº, da Penha, Vitória-ES e RITA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Rua Rubens Ribeiro, nº 19, Santa Martha, Vitória-ES. 24785 3.: RODRIGO SANTIAGO DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro geral, residente na Rua Afonso Sarlo, nº 7, Bento Ferreira, Vitória-ES e LUCIENE DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Afonso Sarlo, nº 7, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24787 4.: GUSTAVO DE JESUS PESSOA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José da Silva Loureiro, nº 125, Santa Luíza, Vitória-ES e MEIRIELE VANZELER LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José da Silva Loureiro, nº 125, Santa Luíza, Vitória-ES. 24789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN CAPELARIO NATALI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro industrial, residente na Rua José Coutinho da Conceição, 08, Vila Nova, Aracruz-ES e TAINÁ KELLY OLIVEIRA WEBER, natural de Salvador-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Coutinho da Conceição, 08, Vila Nova, Aracruz-ES. 13204 2.: ARTUR CUNHA PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), radialista, residente na Rua Régis da Silva, 14, Jequitibá, Aracruz-ES e EDNARA ROCHA MARQUES, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Régis da Silva, 14, Jequitibá, Aracruz-ES. 13205 3.: THIAGO NUNES TONON, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Francisco Barcellos Rangel, 30, Vila Nova, Aracruz-ES e ALÍCIA JANINE AMORIM SOARES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Barcellos Rangel, 30, Vila Nova, Aracruz-ES. 13206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALCIR DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Avenida Sílvio Alexandre, nº 760, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARTA ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sílvio Alexandre, nº 760 , Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00663 2.: ANDERSON MARQUES CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Zamperlino José Vieira Machado, 920, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ALINE VIEIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Zamperlino José Vieira Machado, 920 , Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Ouro Preto, Nº 1331, Interlagos, Linhares-ES e GISELI GONÇALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar logística, residente na Avenida Ouro Preto, Nº 1331, Interlagos, Linhares-ES. 11063 2.: ARILDO CLAUDINO FILHO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Governador Carlos Lindenberg, S/n, Centro, Linhares-ES e BRUNA DE SOUZA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Avenida Governador Carlos Lindenberg, S/n, Centro, Linhares-ES. 11064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 73, Maria Ortiz, Vitória-ES e VIRGINÍA MARIA BARBOZA SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 61 anos de idade, Viúva(o), diarista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 73, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24578 2.: BRUNO BERMUDES CRASTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e LARISSA XAVIER ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória-ES. 24582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID DA SILVA PERCILIANO, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Rui Barbosa, Nº.224, Campagnaro, Ibiraçu-ES e ELANE MARIA MARCIANO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rui Barbosa, Nº.224, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00905 2.: JOSE REDIVO NEVES, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), serralheiro, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e LUCIANA MACHADO DA CUNHA DE SOUZA, natural de Caratinga-MG, com 58 anos de idade, viúvo(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL NEVES NASCIMENTO, natural de Itanhém-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6857 , Redenção, Vitória-ES e HELLEN RODRIGUES TEIXEIXA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Benedito Barcelos, nº 44, Bela Vista, Vitória-ES. 17411 2.: HERDES VANZELER LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), VIGILANTE, residente na Rua da Coragem, nº 945, Santo André, Vitória-ES e NELSICLEIDE LUCENA DA SILVA, natural de Manaus-AM, com 44 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua da Coragem, nº 945, Santo André, Vitória-ES. 17412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DALTIO DEBONA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), polidor, residente na Rua Ena Silvério, nº 76, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIANE GOMES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tatuadora, residente na Rua Ena Silvério, nº 76, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JENIVALDO FREITA NASCIMENTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Travessa Minas Gerais, nº 268, Prolar, Cariacica-ES e GEOVANA PEREIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Travessa Minas Gerais, nº 268, Prolar, Cariacica-ES. 13747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO BENEVIDES MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Timoteo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LIVIANE MOREIRA CASTRO, natural de Ipatinga-MG, com 38 anos de idade, Divorciada(o), assistente social, residente na Rua Timoteo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL NEVES DE NOVAES REGIS, natural de Palmares-PE, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Jurema Barbosa de Almeida, nº 129, Vila Garrido, Vila Velha-ES e AMANDA SEIBEL DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Jurema Barbosa de Almeida, nº 129, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCIANO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânico, residente na Rua São João, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e SOLANGE APARECIDA AIGNER DE AMORIM, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), logista, residente na Rua Distrito Federal, N° 25, Industrial, Viana-ES. 07329 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ISRAEL ALEXANDRE DE PAULA NETTO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 22 anos de idade, solteiro, Fotógrafo, residente e domiciliado Rua Projetada, s/n, Brejaubinha II, zona rural, Brejetuba-ES e AMANDA ARAUJO ZAMBOM, natural de Afonso Cláudio, ES, com 23 anos de idade, solteira, Fotógrafa, residente e domiciliada Rua Projetada, s/n, Brejaubinha II, zona rural, Brejetuba-ES - 000993. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 22 de junho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã