Proclamas - 22/06/2021

Arquivos & Anexos
22-06 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
22-06 - PROCLAMAS
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VARGES SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Piauí, nº 2038, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e SOLANGE BARBOSA PINTO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Avenida Piauí, nº 2038, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729111 2.: LUIZ HENRIQUE COLOMBO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Elis Regina, nº 103, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ANNA LETTÍCIA MARTINS CASSIMIRO DE MATOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jasmim, nº 354, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729112 3.: HEITOR MARQUES VAREJAO DIAS, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, nº 289, Ibes, Vila Velha-ES e JULIA MARTINS BREDA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, nº 289, Ibes, Vila Velha-ES. 232729113 4.: ALEF SILVA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Luzia Dutra, 590, Novo Mexico, Vila Velha-ES e ALINE MARILYN CASSAGO GOMES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Luzia Dutra, 590, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729114 5.: WESLEY PEREIRA CARVALHO, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, 167, Paul, Vila Velha-ES e AMANDA ALMEIDA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 34, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729115 6.: WELLINGTON SALES DE JESUS, natural de Ilheus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua São Lucas, nº 269, Santa Rita, Vila Velha-ES e JOYCE MARIA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Lucas, nº 269, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729116 7.: LUIZ MARIO DA CRUZ ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 19, Santa Rita, Vila Velha-ES e EUZINETE COSTA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 19, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729117 8.: MIQUEIAS BRAUN, natural de Itaguaçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 101, Santa Rita, Vila Velha-ES e KAMILLA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº SN, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729118 9.: ITALO BERGAMINI VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 2314, Aribiri, Vila Velha-ES e DANIELI XAVIER GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Bogotá, nº 271, Araçás, Vila Velha-ES. 232729119 10.: WILDERSON CHAVES ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Araribóia, nº 09, Santa Inês, Vila Velha-ES e CÉLIA GOMES DE FREITAS, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Araribóia, nº 09, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729120 11.: FLÁVIO HENRIQUES MENDES DOS SANTOS, natural de São João de Meriti-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1194, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e MADIELY DE OLIVEIRA BRITO, natural de Marilândia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1194, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729121 12.: ANTONIO CARLOS SOUSA GONÇALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente John Kennedy, nº 11, Ibes, Vila Velha-ES e GUARACI MACHADO SANTANA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Presidente John Kennedy, nº 11, Ibes, Vila Velha-ES. 232729122 13.: LEDINALVO STEIN DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Travessa São José, nº 12, Dom João Batista, Vila Velha-ES e EMILLY SHELLY GONÇALVES ALVIM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Travessa São José, nº 12, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAKSON JOSÉ TEODORA SOUZA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Vinhático, nº 01, Feu Rosa, Serra-ES e SAMARIS DIAS CALDAS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Vinhático, nº 01, Feu Rosa, Serra-ES. 31705 2.: EDUARDO DE ALMEIDA, natural de Dourados-MS, com 24 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua das Araras, nº 743, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e ANA CLARA SANTOS COSTA, natural de Brumado-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Araras, nº 743, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31707 3.: GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pio XII, nº S/n, Solar de Anchieta, Serra-ES e THAILANE CARVALHO PIRES, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pio XII, nº S/n, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31709 4.: VICENTE DIALDINA DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Siriema, nº 93, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Siriema, nº 93, Novo Horizonte, Serra-ES. 31717 5.: GLEITON DOS SANTOS FARIA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Serra-ES e WESLENE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara II, Serra-ES. 31719 6.: MIGUEL VIANA DA SILVA, natural de Cabeceiras do Piauí-PI, com 38 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime líder, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 35, Carapina Grande, Serra-ES e ALBERTIANE MACEDO DOS SANTOS, natural de Cabeceiras do Piauí-PI, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 35, Carapina Grande, Serra-ES. 31720 7.: ELIEL REGIS DOS REIS, natural de Ibirapitanga-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Andorinhas, nº 33, Carapina Grande, Serra-ES e IASMIM RODRIGUES VIEIRA, natural de Araguaína-TO, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Andorinhas, nº 33, Carapina Grande, Serra-ES. 31723 8.: WANDERSON DOS SANTOS ERNESTO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Ipê Roxo, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES e LAUREANA LEMOS BATISTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ipê Roxo, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES. 31725 9.: HUMBERTO SANTOS CHAVES, natural de Ilhéus-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), operador de retroescavadeira, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 929, Balneário de Carapebus, Serra-ES e PRISCILA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 929, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31729 10.: PATRICK BATISTA ARARIBA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), representante de vendas, residente na Rua Rio Paraná, nº 193, Hélio Ferraz, Serra-ES e RAFAELA ROCHA REIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Rio Paraná, nº 193, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31732 11.: JHONATAN SOUTO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Quatorze, 04, Setor Oceania, Cidade Continental, Serra-ES e RAIANE CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Quatorze, 04, Setor Oceania, Cidade Continental, Serra-ES. 31733 12.: WEMERSON DOS SANTOS GOMES, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Aimorés, nº 83, Jardim Carapina, Serra-ES e JOYCE ALVES SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Aimorés, nº 83, Jardim Carapina, Serra-ES. 31736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO GADIOLI DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ÉRIKA MEZABARBA RIVA, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), personal organize, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24532 2.: DANIEL ROBERT ALEXANDER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 140, Apto 1001A Barro Vermelho, Vitória-ES e IZABELLA SOARES MEDEIROS, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES. 24548 3.: RUBINALDO VICENTE SERAFIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), polidor automotivo, residente na Rua Presidente Carlos Luz, nº 60, República, Vitória-ES e LORENA CRISTINA LIMA ADÃO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), televendas, residente na Rua Presidente Carlos Luz, nº 60, República, Vitória-ES. 24558 4.: MATHEUS DEHETE-MANY RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Martinho Gomes, República, Vitória-ES e ISABELLA HADDAD REBELLO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Martinho Gomes, República, Vitória-ES. 24572 5.: ÂNDERSON VALENTIM DOS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Rua Professor Álvaro Conde, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA BRENDA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Professor Álvaro Conde, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24574 6.: LAERT MALINI, natural de Santa Teresa-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e ROSIANE SCHIRLEY DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24575 7.: ANDERSON COELHO WELLER, natural de Cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), professor, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUZANA RODRIGUES CAMPILLAY, natural de Belém-PA, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica em espirometria, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24576 8.: MAKEIBY ELLER MARTINS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Jabour, Vitória-ES e PRISCILA PEREIRA SALOMÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Jabour, Vitória-ES. 24577 9.: THIAGO BARBOZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Luiza Grinalda, Centro, Vila Velha-ES e KAREN MEIRELLES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24579 10.: OSMAR NASCIMENTO CONTES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Ângela Maria Cani Gama, Solon Borges, Vitória-ES e DELMA LIMA VIEIRA, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), Secretária, residente na Rua Ângela Maria Cani Gama, Solon Borges, Vitória-ES. 24580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SIQUEIRA CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Itapoã, Vila Velha-ES e MÁRCIA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1555, Itapoã, Vila Velha-ES. 18917 2.: DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), juiz de direito, residente na Rua Lúcio Bacelar,167 AP 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAULA AMARAL FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lúcio Bacelar, 167 AP 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18918 3.: JOSIEL JOAS OLIVEIRA DE PAULA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Garoto, nº 263, Garoto, Vila Velha-ES e NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Garoto, Nº 263, CX 2, Garoto, Vila Velha-ES. 18919 4.: DIEGO SANTOS ALVES, natural de Ilheús-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva 53, Glória, Vila Velha-ES e MICAELI TALITA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, 53, Glória, Vila Velha-ES. 18920 5.: RONILTON CHAGAS, natural de Ecoporanga-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Domingos Martins, nº 41, Glória, Vila Velha-ES e EDNA FALCÃO DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins,n ° 41, Glória, Vila Velha-ES. 18921 6.: RAFAEL DONATTI DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Coronel Sodré, 609, Apto 201, Centro, Vila Velha-ES e EUCENI JOSEFINA CARLA ROMANO, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Escrituraria, residente na Rua Coronel Sodré, 609, Apto 201, Centro, Vila Velha-ES. 18922 7.: RENATO RESENDE PINHEIRO SILVA, natural de Brasília-DF, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Francelina Carneiro Setubal, nº 2027, Itapuã, Vila Velha-ES e BRUNA BENES CASTRO DE ANDRADE, natural de Brasília-DF, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Professor Francelina Carneiro Setubal, nº 2027, Itapuã, Vila Velha-ES. 18923 8.: JOSÉ ROBERTO FAVATO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Santa Catarina, nº 346 Bloco Tamoyos, Apto. 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA RODRIGUES GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Catarina, nº 346, Apto. 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HALAN MARCOS COUTINHO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), agente de marketing, residente na Rua Professora Zilda Andrade, nº 165, Aptº 303, de Lourdes, Vitória-ES e THALYTA MACHADO DE SOUZA BELLATO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Lauro Cunha Freire, nº 341, Monte Belo, Vitória-ES. 24777 2.: RAMON BORBA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Horto, Vitória-ES e VANESSA RIBEIRO LEITE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cerimonialista, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Horto, Vitória-ES. 24778 3.: LADIO ALVES BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Escadaria Arthur Coelho de Oliveira, s/nº , Bonfim, Vitória-ES e DEBORA MANCINI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Arthur Coelho de Oliveira, s/nº , Bonfim, Vitória-ES. 24779 4.: FABRÍCIO GIORDANELLI, natural de Santo André-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), cientista de dados, residente na Rua Moacir Avidos, nº 486, Aptº 704, Praia do Canto, Vitória-ES e LARISSA GALDINO DE MAGALHÃES SANTOS, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 486, Aptº 704, Praia do Canto, Vitória-ES. 24784 5.: ERNANI LEITE RIBEIRO FILHO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 201, Apto 1002, Centro, Vitória-ES e FERNANDA DE SOUZA HOTT, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 201, Apto 1002, Centro, Vitória-ES. 24786 6.: TIAGO SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão pintor escalador, residente na Rua Darly Marques Garcia, S/n, da Penha, Vitória-ES e MIKAELLY SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Darly Marques Garcia, S/n, da Penha, Vitória-ES.- 24706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: UESLEI MARQUES FERNANDES DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico qualidade, residente na Rua Felipe Camarão, Nº 2114, Interlagos, Linhares-ES e MEIRIELEN BONICENHA OLIVEIRA MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Felipe Camarão, Nº 2114, Interlagos, Linhares-ES. 11059 2.: JOÃO AUGUSTO LEBARCH, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vicente G Morello, Nº 205, Aviso, Linhares-ES e JIDALVA NUNES DE BRITO, natural de Porto Seguro-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente G Morello, Nº 205, Aviso, Linhares-ES. 11060 3.: SOLIMAR MARQUES DA COSTA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), rural, residente na Avenida Guanabara, Nº 31, Aviso, Linhares-ES e PEDROLINA EDUARDO, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), rural, residente na Avenida Guanabara, Nº 31, Aviso, Linhares-ES. 11061 4.: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Potiraguá-BA, com 59 anos de idade, solteiro(a), vaqueiro, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES e LUCIA MARINS, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS PATRICK SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Martim Cão, nº 154, Santo Antônio, Vitória-ES e THAYSMARA KASSIA ALVES PORTUENSE, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Martim Cão, nº 154, Santo Antônio, Vitória-ES. 17408 2.: JAMES DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Manilhas, nº 166, Nova Palestina, Vitória-ES e DANIELLY BERNARDINO BORGES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Manilhas, nº 166, Nova Palestina, Vitória-ES. 17409 3.: UESLEI TEIXEIRA FELIX, natural de Ariquemes-RO, com 36 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Padre Antunes, 03, Santo Antonio, Vitória-ES e ANGELICA RIOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Padre Antunes, 03, Santo Antonio, Vitória-ES. 17410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULYANO DE SOUZA LUDOLF, natural de Itaperuna-RJ, com 31 anos de idade, viúvo(a), administrador, residente na Rua Merentino Pereira Gomes, nº 38, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MEIRIELLE THOUZO LEMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Merentino Pereira Gomes, nº 38, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04672 2.: CÉLIO AMARO DE SOUSA, natural de Lajinha-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Aryo Sardenberg, nº 47, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENILDA MARIA DA SILVA, natural de Chalé-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aryo Sardenberg, nº 47, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04701 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉRICK PRADO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e LEANDRA MOREIRA TRILLING, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10946 2.: LUIZ GUSTAVO TAVARES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliarde serviços gerais, residente na Rua Damasco, nº 174, Vista da Serra II, Serra-ES e ANA PAULA GOMES LOPES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Um, nº 240 B, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIVALDERSON TRINDADE LIMA, natural de Burarema-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Airton Senna, nº 04, Barramares, Vila Velha-ES e MARCIELY TEIXEIRA ALBANO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Celso Valsconcelos, N° 946, Barramares, Vila Velha-ES. 08885 2.: YAGO PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Operador, residente na Rua das Acácias, 1000, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DAYANE RODRIGUES SOUZA, natural de Sao Paulo-SP, com 25 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua das Acácias, 1000, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BARCELOS BARROSO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Goulart Correia, nº 18, Vila Merlo, Cariacica-ES e DANIELA DE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Goulart Correia, nº 18, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO DE LIMA, natural de Guaçui-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Teotonio Barbosa, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e VERÔNICA SANTOS FERREIRA, natural de Ibitirama-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Teotonio Barbosa, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00324 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 21 de junho de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala