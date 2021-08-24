21-08-21 - CARTORIOS

EDITAL DE REGISTRO DO “LOTEAMENTO CHÁCARAS BARÃO DO IMPÉRIO” EDITAL PARA REGISTRO DE LOTEAMENTO – Protocolo n.º 36.478. CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem que de acordo com o artigo 19 da Lei n.º 6.766/79, foi prenotado neste Serviço Registral, o Requerimento, Memorial Descritivo, Planta e demais documentos exigidos pelo artigo 18 da citada Lei, referente ao pedido de registro de LOTEAMENTO denominado “CHÁCARAS BARÃO DO IMPÉRIO”, do imóvel com a área de 919.247,38 m², situado na Rodovia/ES-080, Km. 28, Mangaraí, em Santa Leopoldina/ES, nesta Comarca, cujas metragens, divisas e confrontações, constam das matrículas nº 5.897 e 6.357 deste Serviço Registral, formulado pela proprietária VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Alberto de Oliveira Santos, 40, Ed. Presidente Kennedy, sala 23, na cidade e Comarca de Vitória-ES, inscrita no CNPJ nº 01.917.309/0001-03 sob a Prenotação n.º 36.478. O desmembramento é composto de 452 lotes descritos e caracterizados no memorial e planta respectiva. O referido desmembramento foi aprovado pelo Município de Santa Leopoldina/ES, por intermédio do Decreto Municipal nº 331/2.020. O requerimento e a documentação completa que o acompanha a referida prenotação, permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Rua Costa Pereira nº 84, Centro, neste município de Santa Leopoldina, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, também sendo atendido pelos telefones: (27) 3266-1058 e (27) 99526-9977. Esta publicação é feita para efeito de decorridos 15 (quinze) dias da data da última publicação deste edital, na ausência de qualquer impugnação por parte de terceiros, proceder-se-á ao devido registro de que trata o artigo 19, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.766/79. A expedição do presente edital, acompanhado da planta do loteamento, e para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que, no futuro, ninguém possa alegar ignorância. Santa Leopoldina/ES, 17 de Agosto de 2.021. O Oficial, Cristhiano Souza Pimentel.