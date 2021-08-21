21-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER SIQUEIRA ALVES, natural de Italva-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Espírito Santo, nº 21, Praia do Riacho, Guarapari-ES e RAYANI BRILHANTE DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Espírito Santo, nº 21, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12440 2.: PEDRO ALOISIO ASTORE, natural de Guarapari-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Beira Mar, nº 1842, Praia do Morro, Guarapari-ES e GRAZIELE MARDEGAN ALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Beira Mar, nº 1842, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12441 3.: INÁCIO JÚNIOR DA CRUZ, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 121, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e FLÁVIA SANTIAGO GAMBINE, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), artesã de pintura em tecido, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, Nº121 , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12442 4.: RAFAEL DE SOUZA XIMENES, natural de Cantagalo-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), vigilante parcial, residente na Rua Orlando Batista, Nº25, Coroado, Guarapari-ES e LUCIANA BRANDÃO FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Orlando Batista, Nº25, Coroado, Guarapari-ES. 12443 5.: ADILSON ALVES DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 60 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Expedito Nunes Pereira, nº 62, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e RITA MARTINS XAVIER, natural de Malacacheta-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Expedito Nunes Pereira, nº 62, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12444 6.: WINDER PORTO, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Caldeireiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 861, Kubitschek, Guarapari-ES e LAUREANA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Presidente Kennedy-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Santo Antônio, nº 861, Kubitschek, Guarapari-ES. 12445 7.: FERNANDO RABELLO BIAZATTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Avenida Alberto Ramalhete Coutinho, N°2376, Praia do Morro, Guarapari-ES e LILIAN PORTO CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Aristides Caramuru, nº 144, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12446 8.: VANDERLEI SOUZA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e JUCINEIA SANTOS AMORIM, natural de Camamu-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12447 9.: CLAYTON MARCONCIN SANTOS, natural de Contagem-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Turquesa, nº 06, Santa Mônica, Guarapari-ES e FERNANDA MENDONÇA OZÓRIO, natural de Rio Casca-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Turquesa, nº 06, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12448 10.: IGOR DOS SANTOS MARINHO, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Gomes Paula, S/n, Camurugi, Guarapari-ES e FERNANDA LUIZA AMANCIO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel Gomes Paula, S/n, Camurugi, Guarapari-ES. 12449 11.: ADEMIR GONÇALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 100, Olaria, Guarapari-ES e CAMILA LOYOLA GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 100, Olaria, Guarapari-ES. 12450 12.: RAYAN CORREIA DE MELO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Avenida Brasil, nº 04, São Gabriel, Guarapari-ES e LORENA VIRLANE SILVA MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 220, Concha D'Ostra, Guarapari-ES. 12452 13.: VITOR DOS SANTOS OLARIO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Paz, N°26, Coroado, Guarapari-ES e JENNIFER FERNANDES RIBEIRO, natural de Belford Roxo-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Florindo Paganini, nº 03, Ipiranga, Guarapari-ES. 12453 14.: MARCELO COSTA JESUS, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instrutor de auto-escola, residente na Rua João Bigossi, nº 357, Itapebussu, Guarapari-ES e BÁRBARA MARÇAL FERREIRA RÊGO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Antônio Germano da Silva, nº 506, Itapebussu, Guarapari-ES. 12454 15.: JOÃO VICTOR DOMINGUES, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Carangola, nº 627, Praia do Morro, Guarapari-ES e SARA LUIZA PEREIRA PESSOA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carangola, nº 627, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12455 16.: ANDRÉ DA VITÓRIA MARTINS, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de planejamento, residente na Rua Ayres Dalmácio, nº 90, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e LIBNA DOS SANTOS VAZ, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente da qualidade, residente na Rua Ayres Dalmácio, nº 90, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12456 17.: RAMON FELIPE CAMPOS PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Olavo Bilac, S/n, Coroado, Guarapari-ES e FLAVIANA COSTA DO SANTISSIMO, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Olavo Bilac, S/n, Coroado, Guarapari-ES. 12457 18.: MARCIO DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Manoel Monjardim Lira, nº 30, Muquiçaba, Guarapari-ES e LILIANE FAGUNDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel Monjardim Lira, nº 30, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12458 19.: RAUL VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Lacerda de Aguiar, nº 1, Santa Margarida, Guarapari-ES e MARIA EDUARDA MENDONÇA OZÓRIO, natural de Rio Casca-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Lacerda de Aguiar, nº 1, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12459 20.: MARCOS MAIOLI, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Araxá, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e TATIANA THURLER FIÓRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ciências contábeis, residente na Rua Araxá, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 20 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL ROCHA DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Chico Mendes, nº 489, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LUCILÉIA AUGUSTO DAMACENO, natural de Mutum-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Chico Mendes, nº 489, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28041 2.: MARCUS MOREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Cardeal, nº 15, São Conrado, Cariacica-ES e MERY BATISTA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Cardeal, nº 15, São Conrado, Cariacica-ES. 28073 3.: THIAGO FREIRE TAGARRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção mecânica, residente na Rua Bonfim, nº 6, Alto Lage, Cariacica-ES e VANESSA RIBEIRO TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Alexandre Buaiz, nº 167, Alto Lage, Cariacica-ES. 28078 4.: JACSON FRANCO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Um, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES e LINDAIARA ROCHA JANUÁRIO, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Um, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28084 5.: JULIANO DOS SANTOS COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente de operação, residente na Rua Roberto Couto, nº 76, Expedito, Cariacica-ES e MYLENA FREIRE DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Roberto Couto, nº 76, Expedito, Cariacica-ES. 28091 6.: PATRIK RATIS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Técnico em enfermagem, residente na Rua Colatina, nº 50, Bela Aurora, Cariacica-ES e FRANCIELLY PEREIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Colatina, nº 50, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28092 7.: CLAUDIO BARBOSA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Castelo, S/nº, Vista Linda, Cariacica-ES e ANDRESSA SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Castelo, S/nº, Vista Linda, Cariacica-ES. 28093 8.: CRISTIAN MIRANDA STRELOW, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Encarregado, residente na Rua Bragança, nº 184, Mucuri, Cariacica-ES e RAYSSA JADE DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bragança, nº 184, Mucuri, Cariacica-ES. 28094 9.: RYDAN RORIZ DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Gerente de compras, residente na Rua Canopus, nº 252, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e WANDRA DO ROSARIO COELHO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Profissional de Educação Física, residente na Rua Bom Pastor, nº 37, Campo Grande, Cariacica-ES. 28098 10.: HELIO ROMANHA, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Itamarati, S/n, Santa Cecília, Cariacica-ES e ANGELICA ALMEIDA DA SILVA, natural de Viana-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Itamarati, S/n, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28099 11.: OSVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, natural de São João Evangelista-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua São Domingos, S/nº, Vila Isabel, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS REIS, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), Cozinheira, residente na Rua São Domingos, S/nº, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28101 12.: JOSÉ INACIO VIEIRA EVARISTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua José Bonifácio, nº 80, Bandeirantes, Cariacica-ES e GERLANE MARCELINA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Bonifácio, nº 80, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28103 13.: NICOLLAS ANDRADE SILVA, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), suporte técnico, residente na Rua Cecília, nº 316, Vale dos Reis, Cariacica-ES e ADRIANA REZENDE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Veneza, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28104 14.: POLEMAR ZEFERINO OLIVEIRA DA COSTA, natural de Resplendor-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Itapoa, 96, Vista Dourada, Cariacica-ES e MARIANA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itapoa, 96, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28107 15.: BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 23, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JÚLIA LEODORO NETO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alegre, nº 23, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28108 16.: EDUARDO DE LIMA ATHAYDE, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 44, Campo Grande, Cariacica-ES e MAYARA NATALICE BRATZ, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Mário Passos Costa, nº 44, Campo Grande, Cariacica-ES. 28110 17.: RENAN ALVES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), meio oficial de construção civil, residente na Rua Viana Vitória, nº 45, Vista Linda, Cariacica-ES e ALESSANDRA SANTOS FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Viana Vitória, nº 45, Vista Linda, Cariacica-ES. 28114 18.: RILDO FERREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, nº 33, Alto Lage, Cariacica-ES e IRENI DE SOUZA CORRÊA, natural de Resplendor-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, nº 33, Alto Lage, Cariacica-ES. 28116 19.: VICTOR FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, residente na Rua Aldo Prudencio, 63, Sotema, Cariacica-ES e BIANCA MORENO NUNES SIMER, nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, residente na Rua Muniz Freire, 31, Itaquari, Cariacica-ES. 20.: WILIAN FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão gesseiro com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, residente na Rua Vinte e Um, 256, Rio Marinho, Cariacica-ES e POLIANA SANTOS DO VALE, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, natural de Camacan-BA, residente na Rua Vinte e Um, 256, Rio Marinho, Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Itú, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA APARECIDA GOMES MESQUITA, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Itú, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32013 2.: NILTON NUNES PEREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua Peroba Rosa, nº 07, Feu Rosa, Serra-ES e JANAINA SILVA GONÇALVES, natural de João Monlevade-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), treinadora, residente na Rua Peroba Rosa, nº 07, Feu Rosa, Serra-ES. 32090 3.: RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MAELI SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32091 4.: LUCAS LUZ SILVA, natural de Niterói-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina De Laranjeiras, Serra-ES e LUANA DE SOUSA VIANA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina De Laranjeiras, Serra-ES. 32092 5.: VINICIUS ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Santa Terezinha, nº 28, André Carloni, Serra-ES e FLAVIANA POCIDONIO PINTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Santa Terezinha, nº 28, André Carloni, Serra-ES. 32094 6.: ALTAMIRO LEITE, natural de Colatina-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), lanterneiro, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 844, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA FERREIRA DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 68 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 844, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32096 7.: PEDRO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, natural de Contagem-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES e KAMILA VASCONCELOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES. 32100 8.: NEWTON HOFFMANN JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de radiologia, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e SHEILA DE OLIVEIRA CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32108 9.: EDUARDO ESPINDOLA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Lavrador Barbosa Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MOYARA PEÇANHA E CASTRO, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Lavrador Barbosa Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32114 10.: REGINALDO CARVALHO FERREIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jardel, nº 40, Nova Zelândia, Serra-ES e ADRIANA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Jardel, nº 40, Nova Zelândia, Serra-ES. 32115 11.: JONAS SIQUEIRA NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrônica, residente na Rua Jataí, nº 96, Barcelona, Serra-ES e EMILY COLE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Jataí, nº 96, Barcelona, Serra-ES. 32116 12.: RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA JÚNIOR, natural de Itaboraí-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de treinamento, residente na Rua José Ronaldo Barbosa, nº 284, Camará, Serra-ES e CAIO ELIAS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua José Ronaldo Barbosa, nº 284, Camará, Serra-ES. 32117 13.: CRISTIAN BORGES MATTIUZZI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua BR do Rio Branco, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANA PAULA DA SILVA CASAGRANDE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua BR do Rio Branco, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32119 14.: PAULO EUSTÁQUIO RIZZI, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Esmeralda, nº 208, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e KARINA DA SILVA DA CRUZ, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, nº 208, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32123 15.: BRUNO LOURES DE MEDEIROS, natural de R. de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), Corrretor de imóveis, residente na Avenida Braúna, Nº257 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VIVIANNE BORGES BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Avenida Braúna, Nº257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32125 16.: MATHEUS BATISTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 128, Barcelona, Serra-ES e MIRIÃ NONATO SÉRGIO, natural de Timóteo-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 128, Barcelona, Serra-ES. 32131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDIVO JESUS DOS SANTOS, natural de Rubim-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), ajudante industrial, residente na Rua Gilson Fernandes Das Chagas, 2, Bairro Novo Jequitibá, Aracruz-ES e RUTINEIA DE OLIVEIRA, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Gilson Fernandes Das Chagas, 2, Bairro Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13272 2.: UEDSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Araçuaí-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jose Soeiro da Rosa Loureiro, 57, Bairro de Carli, Aracruz-ES e CAROLINE VIEIRA CALDEIRA, natural de Araçuaí-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jose Soeiro Da Rosa Loureiro, 57, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13273 3.: CARLOS AUGUSTO TOREZANI, natural de Santa Teresa-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Valentim Môro, nº 48, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e PENHA RAQUIEL GALIMBERTI, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Valentim Môro, nº 48, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13274 4.: FABIO RITIS SOARES, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua 1º de Maio, nº 34, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e VANESCA CABIDELLE DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 16, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13275 5.: HENRIQUE SANTI CORDEIRO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Ângelo Môro, nº 29, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e CAROLINA AZEVEDO FELTZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Caviúna, nº 38, Praia do Coqueiral, Aracruz-ES. 13276 6.: PAULO CRISTIANO KIFER, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 44, Fátima, Aracruz-ES e LUCIANA AVANCINI MONFARDINI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 44, Fátima, Aracruz-ES. 13277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXWEL PEREIRA VALENTIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua do Encontro, nº 21, São Pedro, Vitória-ES e ANA KAROLINY RAMOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), chapeira, residente na Rua do Encontro, nº 21, São Pedro, Vitória-ES. 17503 2.: EDSON COELHO DOS REIS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), gráfico, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6016, Grande Vitória, Vitória-ES e ROSANGELA CORREIA DOS PASSOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6016, Grande Vitória, Vitória-ES. 17504 3.: RALF PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetor de segurança, residente na Rua Fenelon Gomes, nº 67, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e RENATA GONÇALVES DA CRUZ CINTRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Fenelon Gomes, nº 67, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UBIRAJARA SALES LEITE, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), gestor mecanico industrial, residente na Rua Lauro Cunha Freire, nº 195, Monte Belo, Vitória-ES e ROSEVÂNIA LOPES DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Lauro Cunha Freire, nº 195, Monte Belo, Vitória-ES. 24963 2.: GUILHERME LELLIS BADKE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3274 , Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELA DANTAS CONSTANTINO SPELTA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 487, Praia do Canto, Vitória-ES. 24964 3.: BRUNA CLEMENTE TOSÉ, natural de Maceió-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 166, São Cristóvão, Vitória-ES e BRUNELLA ANANIAS PIVETTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 166, São Cristóvão, Vitória-ES. 24965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LENNON DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2446, Shell, Linhares-ES e ANANDA CAPELARIO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 863, Centro, Linhares-ES. 11196 2.: ÉRICK BELGI RUY, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua Timbiras, Nº 41, Lagoa do Meio, Linhares-ES e GABRIELA GABURRO RIGO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 1584, Shell, Linhares-ES. 11197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ALMEIDA MOURA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), ajudante de montagem, residente na Rua Gago Coutinho, de Fátima, Serra-ES e EDILENE DOS SANTOS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), agente de proteção da aviação civil, residente na Rua José Alves, Goiabeiras, Vitória-ES. 24744 2.: ANDRÉ LOUREIRO FALLER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e JHEYRIANNE ZANETTI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARLES PEIXOTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), segurança particular, residente na Rua 22 nº 33, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e NATÁLIA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua 22 nº 33, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08991 2.: JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha, PEVV-V, Vila Velha-ES e JAQUELINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Avenida Marechal Campos, nº 148, Barramares, Vila Velha-ES. 08993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS RIBEIRO COSTA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção C, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Ipanema, Viana-ES e LÍDIA MARA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Ipanema, Viana-ES. 07389 2.: ALAN REINOLHZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, nº 01, Area Rural, Viana-ES e SAMIRA VARGAS HESPANHOL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Projetada, nº 01, Area Rural, Viana-ES. 07390 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DA SILVA BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 135, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MEIRE CESÁRIO CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 135, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORDAN PEREIRA NUNES BERNARDINO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Ponto Alto, nº 12, Graúna, Cariacica-ES e ABIGAIL SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ponto Alto, nº 12, Graúna, Cariacica-ES. 13896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELVIN LAMAS BRANDÃO, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Celso Cláudio, N° 195, Apartamento 203, Bloco A2, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LIVIA TOSE LAURETT, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José Celso Cláudio, N° 195 Apartamento 203,bloco A2, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO MORAIS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Cerejeiras, S/n, São Marcos I, Serra-ES e JOSIANE PEREIRA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua dos Ipês, nº 41, São Marcos III, Serra-ES. 11146 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNY ELNIS CRUZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), segurança alimentar, residente na Rua Projetada, nº 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e ALDINA MARIA DE SOUZA, natural de Iconha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Projetada, nº 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã