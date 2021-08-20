20-08 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DA SILVA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Frederico Ozanam, Nº43, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e DARA CHRYSTINA SANTOS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arrematadeira, residente na Rua Frederico Ozanam, Nº43, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729224 2.: RAPHAEL GREGORY MARTINS TREVENZOLI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Rua Tiradentes, nº 09, Brisamar, Vila Velha-ES e HELENA DE CARVALHO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Omar Bolonha, nº 09, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729225 3.: YAGO SUAREZ LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnico em programação, residente na Rua Jorge Majestade, nº 70, Novo México, Vila Velha-ES e ALINY ZAMPROGNO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Av. Geneide do Nascimento, S/n, Cobilandia, Vila Velha-ES. 232729226 4.: PEDRO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua São Tomé, nº 91, Santa Inês, Vila Velha-ES e GIULLYA FERNANDES DE ALMEIDA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 302, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729227 5.: JOSE MONTEIRO DA SILVA, natural de Mansenhor Gil-PI, com 65 anos de idade, divorciado(a), encarregado de serviços gerais, residente na Rua Lucilândia, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES e IVANETE CALISTO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Lucilândia, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729228 6.: CILMAR DE AZEVEDO NUNES, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jaguaré, nº 07, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CREUZETE FARIA DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua Jaguaré, nº 07, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729229 7.: FRANCISCO DA SILVA BERSOT, natural de Niterói-RJ, com 62 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Carlos Almeida, nº 13, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARIA BENVINDA CÔRTES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Carlos Almeida, nº 13, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729230 8.: RENAN SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 414, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e PRISCILA THYESKA MOTTA SANTANA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 414, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729231 9.: PEDRO BARBOSA BRAGA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lider de produção, residente na Rua Carlos Larica, S/nº, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e BÁRBARA WANDENKOKEN APOLINÁRIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Consultora de Vendas, residente na Rua Carlos Larica, s/nº , Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729232 10.: VALDEIR SOARES OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Vasco Alves, 715, Dom João Batista, Vila Velha-ES e GEYSIANE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Alves, 715, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729233 11.: ANTÓNIO LUÍS CARVALHO FERNANDES, natural de Alemanha-ET, com 52 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Graumannswerg 23 1º Andar, Hamburgo-ET e GLÁUCIA MARA DE CASTRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 615, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DA CONCEIÇÃO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Catarina, nº 398, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MARILÂNIA SILVA BOMFIM, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Catarina, nº 398, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10986 2.: JHONATAN HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, natural de Santa Bárbara-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), cuidador social, residente na Avenida Argentina, 452, Vista da Serra I, Serra-ES e RENATA DA SILVA ANDRADE, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), cuidadora social, residente na Avenida Argentina, 452, Vista da Serra I, Serra-ES. 11118 3.: DAYBISON BRAGA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Manhumirim, nº 99, Nova Carapina II, Serra-ES e MADALENA DOS SANTOS MATOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), aixiliar de logística, residente na Rua Manhumirim, nº 99, Nova Carapina II, Serra-ES. 11120 4.: CARLOS FELIPE MONTEIRO PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Joaquim Marcelino de Oliveira, 542, Colina da Serra, Serra-ES e JULIANA LAURINDO ABREU, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Marcelino de Oliveira, 542, Colina da Serra, Serra-ES. 11123 5.: MARCELO PEDROZA DOS SANTOS, natural de Paranaguá-PR, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Damasco, nº 266, Vista da Serra II, Serra-ES e ANA PAULA ALVES, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Damasco, nº 266, Vista da Serra II, Serra-ES. 11134 6.: MIRACY SOUZA GOMES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Glicina, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES e EUZANA MARIA SANTOS MARTINS, natural de Nova Venécia-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), encarregada de RH, residente na Rua Glicina, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES. 11135 7.: WANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Avenida Martin Pescador, nº S/n, Eldorado, Serra-ES e RAIANE DE ALMEIDA SALES, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Arari, nº 3, Serra Dourada III, Serra-ES. 11167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: UEMERSON ROMA BANDEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Motoboy, residente na Rua Joaquim Bernardino, nº 447, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ISABELA DOS SANTOS REIS ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Joaquim Bernardino, nº 447, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06167 2.: FERNANDO SILVA VOTKOSKI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vanair, N° 103, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e TAINARA EUGENIA LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vanair, N° 103, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06168 3.: JACKSON BRENDON MARTINS CARLOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Danilo Alves, nº 209, Cobilândia, Vila Velha-ES e JESSICA WENNER SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua Danilo Alves, nº 209, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06169 4.: DIOGENES RAIMUNDO PASSOS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Travessa Salvador Colato, nº 03, São Torquato, Vila Velha-ES e MARLENE DOS SANTOS MOREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Salvador Colato, nº 03, São Torquato, Vila Velha-ES. 06170 5.: THIAGO BONADIMAN TOMASI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Tefé, nº 352, Alvorada, Vila Velha-ES e AMANDA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Tefé, N°352, Alvorada, Vila Velha-ES. 06171 6.: EDIMAR DE PAULA, natural de São João do Manteninha-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua São Francisco, Nº520, Vale Encantado, Vila Velha-ES e SÔNIA MARIA DE PAULO, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua São Francisco, Nº520, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06172 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALIS AUGUSTO PEREIRA STINGHEL, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua das Pitangas, nº 08, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e GABRYELA KETHYN DOS SANTOS VENDRAMINE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua das Pitangas, nº 08, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 19123 2.: DAVID LIRIO DE ANDRADE, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Avenida Luciano das Neves - N° 1292, Centro, Vila Velha-ES e SHEILA DOS ANJOS VIANA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Luciano das Neves N° 1292, Centro, Vila Velha-ES. 19124 3.: LEANDRO PUZIOL CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 275, Apartamento 1001, Bloco A, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CAMILA TEIXEIRA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnica de análises clínicas, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 275, Apartamento 1001, Bloco A, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19125 4.: VINICIO DOS SANTOS BONELLA, natural de -ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Dom João VI, N° 120, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e NATHALIA PRETTI NIPPES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Luiz Gama,s/n, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO ANTONIO GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Córrego Barro Branco, Zona Rural, Iúna-ES e ILZA CATARINA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barro Branco, Zona Rural, Iúna-ES. 08884 2.: JONAIDES DOS SANTOS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Córrego Barra da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA APARECIDA DE AGUIAR, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Barra da Perdição, Zona Rural, Iúna-ES. 08885 3.: MAYCON DE SOUZA MELO, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de açougueiro, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e SOLENE ROSA DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08886 4.: ANTÔNIO CARLOS DE BRITO, natural de Ibatiba-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES e GABRIELA DA CRUZ FERNANDES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES. 08887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 19 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTOM GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Bom Pastor, nº 90, Redenção, Vitória-ES e LARYSSA MENDES COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 90, Redenção, Vitória-ES. 17499 2.: ANDRÉ PEREIRA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 76, Resistência, Vitória-ES e LARA KELLY BATISTA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nossa Senhora D'Ajuda, nº 44, Resistência, Vitória-ES. 17501 3.: JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA GÓES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de call center, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 334, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e AMANDA MORAES SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 334, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO HUGO MARREIRO AZEVEDO NÉTO, natural de Redenção-CE, com 31 anos de idade, Solteiro(a), gerente de produção, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA GABRIEL BATTESTIN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32012 2.: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), técnico de celular, residente na Travessa Antônio Francisco III, nº 109, Rosário de Fátima, Serra-ES e ANA CELIA ALEXANDRE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de lavanderia, residente na Travessa Antônio Francisco III, nº 109, Rosário de Fátima, Serra-ES. 32039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO RICARDO FERNANDES CASARINE, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, Solteiro(a), chapeiro, residente na Rua Sílvio Soares, nº 161, Bonfim, Vitória-ES e RAIANY PATROCINIO DIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Soares, nº 161, Bonfim, Vitória-ES. 24958 2.: EDUARDO RODOVALHO DE OLIVEIRA, natural de Goiânia-GO, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Senador Salgado Filho, nº 1, Fradinhos, Vitória-ES e FERNANDA COSTA MOURA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Senador Salgado Filho, nº 1, Fradinhos, Vitória-ES. 24962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Petúnia, nº 19, Jabaeté, Vila Velha-ES e CLAUDIA BRUNO DE OLIVEIRA, natural de São José da Laje-AL, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Petúnia, nº 19, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08988 2.: LUCAS ROSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Continental, nº 10, Barramares, Vila Velha-ES e GELCELINE FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Continental, nº 10, Barramares, Vila Velha-ES. 08992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gertrudes, nº 10, Vila Bethania, Viana-ES e MARLENE FLORINDA DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Residencial Parque Dos Pinhos III, Nº 145, Bloco C, Aptº 305, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 07387 2.: SAMUEL FERREIRA PINTO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barata Ribeiro, nº 4, Areinha, Viana-ES e LÍLIA CAMILI DA SILVA DE CALAES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ataíde Ervate, S/nº, Industrial, Viana-ES. 07388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON RODRIGO DO NASCIMENTO JACINTHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de ponte, residente na Rua Lauro Lemos, nº 114, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEISIANA MARRIELI FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Lauro Lemos, nº 114, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON BARCELLOS LOPES, natural de Aracruz-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua São Benedito, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Céu Azul, nº 9, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 19 de agosto de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL KULL VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Santo Agostinho, nº 05, Aparecida, Cariacica-ES e LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santo Agostinho, nº 05, Aparecida, Cariacica-ES. 13895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDENILSON ANDRÉ AGOSTINHO, natural de Conceição da Barra-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Sapucaia, Nº 380, Quadra 82/2, Movelar, Linhares-ES e ENILDA DA SILVA LEITE, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua da Canoa, Nova Esperança, Linhares-ES. 11195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAILTON DA SILVA ZUCCON, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Taquarussú, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e EDIANA GONÇALVES FACCINI, natural de Castelo-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Taquarussú, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 19 de agosto de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR DOS SANTOS BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Coronel Fabriciano, N° 170, Itaipava, Itapemirim-ES e YARLA ROCHA GOMES, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIANO SOARES DE AMORIM, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e ELIENE BENTO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Onecio Pinto dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), feirante, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 137, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e BIANCA NEGRINI DE OLIVEIRA, natural de Itanhém-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 137, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO PAULO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), Operador de empilhadeira, residente na Sítio Poço Dantas, Zona Rural, S/n, Muribeca, Serra-ES e ELAINE DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Sítio Poço Dantas, Zona Rural, S/n, Muribeca, Serra-ES. 00103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de agosto de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã