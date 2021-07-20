20-07 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO ATILA LIBARDI SOUZA PINTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), servidor público federal, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA SALETI MIRANDA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua São Paulo, Jacaraípe, Serra-ES. 24645 2.: RÔMULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e SARAH ROSSONI PONCIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua João Nunes Coelho, Mata da Praia, Vitória-ES. 24649 3.: JOÃO LUCAS ENTRINGER MELO DA NÓBREGA, natural de Ji-Paraná-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), cientista de dados, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA NUNES CHIABAI PIPA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24650 4.: MATHEUS AUGUSTO AGUIAR SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, Maria Ortiz, Vitória-ES e JENNIFER LUIZA OLIVEIRA DONADONI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jatobá, Serra Dourada I, Serra-ES. 24651 5.: CLAYTON ZAGO VIEIRA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, Santa Luíza, Vitória-ES e AMARYLLIS FADINI MAGALHÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Carlos Cariello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24652 6.: LEONARDO DE ALMEIDA LEITE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alagoinhas, Barcelona, Serra-ES e ANA FRIDA MIRANDA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24655 7.: CHRISTOPHER MATTHEW KEELER, natural de Lafayette, Indiana , U.S.A-ET, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente de aviação, residente na Rua Professora Cecília Meirelles, Bairro República, Vitória-ES e MARTA MARIA DE SOUZA LEMOS, natural de Panambi-RS, com 46 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Professora Cecília Meirelles, Bairro República, Vitória-ES. 24656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAYMON LOUGON MENDONÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Benedito Crico, nº 21, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL MARQUES RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Benedito Crico, nº 21, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04661 2.: JOÃO PAULO CORTEZINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua José Goulart, nº 85, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA VITÓRIA FERREIRA DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua José Goulart, nº 85, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04700 3.: DIEGO CARDOSO GAZEL, natural de Teófilo Otoni-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Neuda Rastouro Agostinho, nº 26, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ILLEN LUIZA PETERLE DE JESUS CARVÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Neuda Rastouro Agostinho, nº 26, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04728 4.: RICARDO HENRIQUE ROSENO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 251, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SABRINA ALVES JACONE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pará, nº 53, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04737 5.: PAULO CESAR MENON FERREIRA, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Haroldo Pastro, nº 57, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VANDA TEIXEIRA PINTOR, natural de Mimoso do Sul-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Haroldo Pastro, nº 57, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALCY DIAS DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 88, Cruzamento, Vitória-ES e LAUDICÉIA JESUS DOS SANTOS DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 88, Cruzamento, Vitória-ES. 24863 2.: VALDINEI NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), condutor de veiculos a pedais, residente na Rua Manoel Vieira de Deus, nº 30, Santa Martha, Vitória-ES e AMANDA AZEVEDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Clébio de Souza Azevedo, nº 25, Redenção, Vitória-ES. 24864 3.: VICTOR GIULIANO SOUSA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 1135, Consolação, Vitória-ES e JOYCE FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 1135, Consolação, Vitória-ES. 24871 4.: ALEXANDRE CHAVES NUNES, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e LEILA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Campos-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON LOPES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Manoel Martins, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e JOSIANA DIAS DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Martins, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13805 2.: DENIS BERTHOLDI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua 15 de Novembro, nº 913, Porto de Santana, Cariacica-ES e CLEBIANA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua 15 de Novembro, nº 913, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13806 3.: LINDOMAR COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), agricultor, residente na Estrada Azeredo, S/nº, Boa Vista, Cariacica-ES e NUBIA KELEN PASSOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, nº 38, Porto Novo, Cariacica-ES. 13807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 19 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO REALI RAPOSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Pedra Azul, 301, Nova Carapina, Serra-ES e THAYS PORTELA LOPES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedra Azul, 301, Nova Carapina, Serra-ES. 11034 2.: JOSE MARIA CELESTINO, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua João Pinheiro, nº 220, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCINEA NEVES, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Pinheiro, nº 220, Nova Carapina I, Serra-ES. 11056 3.: ALMIR DOS SANTOS JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Peri (Loteamento Monte Verde), nº 31, Nova Carapina II, Serra-ES e THAÍS APARECIDA ANDRADE GRAMELICH, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Peri (Loteamento Monte Verde), nº 31, Nova Carapina II, Serra-ES. 11059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO SILVA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Avenida Francisco de Assis, Nº 519, Canivete, Linhares-ES e RITIELLY REMIDIO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Francisco de Assis, Nº 519, Canivete, Linhares-ES. 11116 2.: WALISSON GOUVEIA SANTOS, natural de Almadina-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Projetada, S/n, Planalto, Linhares-ES e LANE BATISTA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 19 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUE DE SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e FERNANDA DA CRUZ MARETTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 19 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO ADRIANO DE MELO BIELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), marcineiro, residente na Rua Projetada, s/n Areal Itaipava, Itapemirim-ES e VANILDA DA SILVA DINIZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, s/n Areal Itaipava, Itapemirim-ES. 01533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 19 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ESTEVAM DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua João Cont, nº 63, Nova Palestina, Vitória-ES e LUIZA HELENA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua João Cont, nº 63, Nova Palestina, Vitória-ES. 17450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 19 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO DE AMORIM RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Macanaiba, N°20, Feu Rosa, Serra-ES e ROSÂNGELA ALMEIDA DE JESUS, natural de Ibirapuã-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Macanaiba, N°20, Feu Rosa, Serra-ES. 31870 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 19 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIKE LUIZ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua do Cajá, nº 01, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MIRIAM ALVA DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Cajá, nº 01, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE GENECI VARGAS DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), substituto legal, residente na Rua Francisco Xavier de Mendonca, nº 401, Bairro Vila do Sul, Alegre-ES e MÁRCIO MARTINS EDUARDO, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), enfermeiro, residente na Rua Lidio Machado, nº 345, Aptº 202, Bairro Santo Andrezinho, Castelo-ES. 03497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 19 de julho de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON JORDAN CYPRIANO, natural de São João de Meriti-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de linha de produção, residente na Rua José de Souza, nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ADRIANA MOURA PEREIRA PAGANI, natural de Contagem-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua José de Souza, nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 19 de julho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANIO DOMICIANO DE ARAUJO, natural de Vereda-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Winston Churchill, S/n°, Vila Nova, Viana-ES e PATRICIA DORTA, natural de Santa Teresa-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Winston Churchill, S/n°, Vila Nova, Viana-ES. 07351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 19 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JUNIOR MARTINS DE ANDRADE, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 34 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e ELIETE ZUCCON, natural de Conceição do Castelo, ES, com 30 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES - 001002. 2.: HIGOR PATROCINIO MARQUES, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 25 anos de idade, solteiro, professor, residente e domiciliado na Vila Madalena, nº. 22, Brejetuba-ES e BRUNA SOBRINHO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 23 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES– 001003. 3.: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 28 anos de idade, solteiro, granjeiro, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, s/n, Vila Madalena, Brejetuba-ES e ISABEL MENDES PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 26 anos de idade, solteira, granjeira, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, s/n, Vila Madalena, Brejetuba-ES – 001001. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 19 de julho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã