19-08 - PROCLAMAS - DIGITAL

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOELITO SANTOS SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sergipe Jose de Anchieta, Carapina, Serra-ES e MARIA VANILDA PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Sergipe, Jose de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 02338 2.: VITOR RODRIGUES ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 35, Jardim Limoeiro, Serra-ES e GILMARA BURITI DIAS, natural de Itapebi-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 35, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31992 3.: JONAS RIBEIRO DE MATOS, natural de Ilhéus-BA, com 49 anos de idade, Divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Rua da Pereira, nº 9, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ELIZIANE VIANA SANTOS, natural de Guandu-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beija-flor, nº 09, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32009 4.: ESTEVÃO OLIVEIRA MARCELINO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rodovia Governador Mario Covas, nº 4201, Vila Velha-ES e KÁSSIA HELLEN FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Itamaracá, nº 307, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32033 5.: MARCELO SANTOS NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Atilio Vivaqua, Nº 60, Jardim Carapina, Serra-ES e RAPHAELA SOUZA GARCÊS, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Atilio Vivaqua, Nº 60, Jardim Carapina, Serra-ES. 32042 6.: BRENO GABRIEL MARTINS CARVALHO, natural de Vila Valério-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Ártica, nº 03, Cidade Continental, Setor Ásia, Serra-ES e TATIANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ártica, nº 03, Cidade Continental, Setor Ásia, Serra-ES. 32043 7.: VALDIR SILVA JUNIOR, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Presidente Alves, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e SELISMAR DA SILVA COSTA, natural de Boa Esperança-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Presidente Alves, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32044 8.: DAVI LUCAS BOSQUE MORET, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Rui Barbosa, nº 19, de Fátima, Serra-ES e MILENA CORREIA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Rui Barbosa, nº 19, de Fátima, Serra-ES. 32059 9.: MARCOS VINICIUS LOURENÇO BOSCO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Telavive, nº 188, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e NATIÉLY ALVARENGA SOARES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Telavive, nº 188, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32066 10.: ZOZIEL SANTANA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Tropicana, N° 14, Carapina Grande, Serra-ES e MARCIRENE FERREIRA RODRIGUES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Tropicana, N° 14, Carapina Grande, Serra-ES. 32070 11.: LUKA SOARES SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamentos, residente na Rua Boca de Leão, nº 35, Feu Rosa, Serra-ES e NATHÁLIA COSTA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Boca de Leão, nº 35, Feu Rosa, Serra-ES. 32071 12.: LEONARDO ALMEIDA AQUINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sotfware, residente na Avenida Ilhéus, nº 216, Barcelona, Serra-ES e NAYANE CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Galiléia-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Ilhéus, nº 216, Barcelona, Serra-ES. 32075 13.: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Maritaca, nº 2, Novo Horizonte, Serra-ES e LAINE PRADO MENEZES, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Maritaca, nº 2, Novo Horizonte, Serra-ES. 32076 14.: BRUNO DE JESUS PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Buriti, 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JAQUELINE MACÊDO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Buriti, 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32079 15.: EVANDRO JÚNIO FARIA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), editor, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Recreio das Laranjeiras, Serra-ES e SUELLEM KLANZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Recreio das Laranjeiras, Serra-ES. 32080 16.: VITOR ALMEIDA NASCIMENTO LOPES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Rio Branco, nº 176, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e KATHERINE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Rio Branco, nº 176, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32081 17.: ADRIANO GERALDO VILELA DA SILVA, natural de Itaguara-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Av. Guaxindiba, S/nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e DÂMARIS BRENDA DA VITORIA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Av. Guaxindiba, S/nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32082 18.: IVISON DE JESUS CARDOSO, natural de Recife-PE, com 28 anos de idade, solteiro(a), Pintor industrial, residente na Rua Madri, nº 15, Cidade Continental-Setor Europa, Serra-ES e KALILA ALVES FERREIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora de vendas, residente na Rua Madri, nº 15, Cidade Continental-Setor Europa, Serra-ES. 32083 19.: IVANILDO FELICIANO DA SILVA, natural de União dos Palmares-AL, com 35 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua H, S/nº, Planície da Serra, Serra-ES e SCHIRLE PEREIRA FRANÇA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), técnica de saúde bucal, residente na Rua H, S/nº, Planície da Serra, Serra-ES. 32097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: NERIO RENATO LIMA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 304, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ALTENDINHA LINO MOREIRA, natural de Tarumirim-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Nleopoldina, nº 304, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08974 2.: JUNIO DO ROSARIO VICENTE ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua D, nº 09, São Conrado, Vila Velha-ES e LUCIANA DA SILVA VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua D, nº 09, São Conrado, Vila Velha-ES. 08980 3.: THACIO RODRIGUES MALTA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Bem-ti-vis, nº 22 , Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LANA FRANCISCHETTO SEBIM, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua dos Bem-ti-vis, nº 22, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08981 4.: GILVAN DE JESUS NASCIMENTO, natural de Ilheus-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Projetada s/n, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e IVANILDA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, natural de Ilheus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Projetada s/n, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08982 5.: CIVAL BRANDÃO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 30, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MADELLENY GAMA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 706, Barramares, Vila Velha-ES. 08983 6.: ILSON NEVES DE MEDEIROS, natural de Alvarenga-MG, com 59 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 804, João Goulart, Vila Velha-ES e JUSSILENE SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Canavieiras-BA, com 48 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 804, João Goulart, Vila Velha-ES. 08984 7.: TIAGO LUIZ BERNARDES, natural de Paranatinga-MT, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Alameda G, nº 16, Interlagos, Vila Velha-ES e PRISCYLLA XAVIER FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Alameda G, nº 16, Interlagos, Vila Velha-ES. 08986 8.: FRANKLIN DE SOUSA LOBEU, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Tamandaré, nº 29, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ULIANA NEVES UHL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tamandaré, nº 29, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BAIER CARDOSO COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itaipava, nº 5, Apartamento 905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAÍSSA CYPRIANO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Itaipava, nº 5, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19115 2.: MARCELO ZABKA, natural de São Leopoldo-RS, com 44 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 230, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA COITINHO PÉREZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 230, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19116 3.: CLEIDISON FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Garoto, nº 204, Garoto, Vila Velha-ES e PRISCYLA MARIANO NILO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Pinheiro da Silva, nº 108, Aribiri, Vila Velha-ES. 19118 4.: CHRISTIANO RIBEIRO MARTINS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), diretor comercial, residente na Rua Sete de Setembro, nº 760, 1º Andar, Centro, Vila Velha-ES e MAYARA NUNES DA SILVA, natural de Juazeiro-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), diretora geral, residente na Rua Sete de Setembro, nº 760, 1º Andar, Centro, Vila Velha-ES. 19119 5.: VINICIUS IZOTON ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), personal, residente na Rua Dom João VI, 124, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e KELLY CORDEIRO BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Dom João VI, N° 124, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19120 6.: MARCOS SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Rua Missionário Messias, nº 14, Glória, Vila Velha-ES e ARIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Missionário Messias, nº 14, Glória, Vila Velha-ES. 19121 7.: LUIS FELIPE MOROZEWSKY COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Afonso Pena, Número 440, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATALIA AZEVEDO GAUDIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Afonso Pena, nº 440, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIAN COUTO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 241, da Penha, Vitória-ES e ISADORA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Otílio João Fernandes, nº 210, da Penha, Vitória-ES. 24950 2.: JHONI WASHINGTON MARQUES MATTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), controlador de estacionamento, residente na Servidão Theodorico Rosa do Nascimento, nº S/n, Andorinhas, Vitória-ES e JULIANA LUDOLFO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), conferente, residente na Servidão Theodorico Rosa do Nascimento, nº S/n, Andorinhas, Vitória-ES. 24955 3.: WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de churrasqueiro, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 184, Gurigica, Vitória-ES e AMANDA TIROLI LIMA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Recepcionista, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 184, Gurigica, Vitória-ES. 24956 4.: WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Mercúrio, nº 11, Serra Dourada I, Serra-ES e QUÉREN HAPUQUE FARIA VITORINO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jaime Vilas Boas, nº 16, Monte Belo, Vitória-ES. 24957 5.: SAMUEL MOREIRA COUTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Beco do Lobão, nº 15, Romão, Vitória-ES e FLAVIANE DOS PASSOS DAMACENA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente de balcão, residente na Rua Ormando de Aguiar, s/nº , Romão, Vitória-ES. 24959 6.: THIAGO DA SILVA DE ABREU, natural de Muqui-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 532, Centro, Vitória-ES e EDVANA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 532, Centro, Vitória-ES. 24960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Clovis Pianna, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e LEIDIANE MACÁRIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cacaulândia-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), separadora de materiais, residente na Rua Clovis Pianna, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 11190 2.: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, natural de Córrego do Arroz-Linhares/ES-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Argeu Pinheiro, QD19/1B, Vila Izabel, Linhares-ES e MARIA NEILZA RANGEL BARCELLOS, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), copeira, residente na Rua Argeu Pinheiro, QD19/1B, Vila Izabel, Linhares-ES. 11191 3.: ADEMIR FERREIRA LEITE, natural de Santa Teresa-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Uruguai, S/N, Jardim Laguna, Linhares-ES e LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Uruguai, S/N, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11192 4.: TIAGO CUMIN DE CARLI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1693, Interlagos, Linhares-ES e NARALINE DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empacotadora, residente na Avenida República nº 1708, Interlagos, Linhares-ES. 11193 5.: WANDERSON CAMPISTA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Conferente de produção, residente na Rua Giuna, 91, Bairro Sayonara, Sooretama-ES e JEANE KELLY ALVES GOMES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Felipe Camarão, N° 1432, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 11194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE SOUZA RODRIGUES, natural de Nova Viçosa-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Professora Maria Magdalena Pisa, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES e GIRLENE RODRIGUES PEREIRA, natural de Parnarama-MA, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Professora Maria Magdalena Pisa, nº 28, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24754 2.: RODOLFO VERANEZ PIGATTI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Nancy Alves Vieira de Menezes, nº 13, Mata da Praia, Vitória-ES e ANNA CAROLINA DUQUE MOTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 905, Apt. 203, Edificio Caribe, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24755 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON PEREIRA DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Oito de Julho, nº 571 , Estrelinha, Vitória-ES e ROZENE SILVEIRA RABELO, natural de Muniz Freire-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Rua Oito de Julho, nº 571 , Estrelinha, Vitória-ES. 17495 2.: HEBERT NASCIMENTO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Bela Vista, nº 10, Inhangueta, Vitória-ES e LUANA DE ARAUJO VASCONCELOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Bela Vista, nº 10, Inhangueta, Vitória-ES. 17498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER FERNANDES PINTO, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Maceió, S/n, São Marcos III, Serra-ES e DHENIFER DE OLIVEIRA MORAIS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Maceió, S/n, São Marcos III, Serra-ES. 11117 2.: EDUARDO PEIXOTO COSTA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Xenocrates Ribeiro de Aguiar, Nº72 , Caçaroca, Serra-ES e GABRIELLA KIRMSE DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua do Castelinho, S/n, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANILSON CANDAL NUNES, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e ADRIANA ALVES PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14136 2.: DARIO MONTEIRO DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Rosa, nº 1007, Itaóca, Itapemirim-ES e EVELYN CAROLINE VIEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Santa Rosa, nº 1007, Itaóca, Itapemirim-ES. 14137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO LUIZ DE OLIVEIRA GARANHUNIS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente adminstrativo, residente na Rua Nova, nº 221, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e RAYANE LÉLIS PICORETI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova, nº 221, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04302 2.: WELLINGTON RODRIGUES LEÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Divinópolis, Nº15, Bairro Paul, Vila Velha-ES e FABIOLA FERREIRA LEONIDIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Divinopolis, Nº 15, Bairro Paul,, Vila Velha-ES. 04303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SANTANA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Jorge, nº 32, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e JULIANA SILVA SACRAMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 32, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 13892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO PINTO MANHONI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Viçosa, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e LIVIA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Localidade de Boa Esperança, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de agosto de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alivor Carlos de Souza, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e ELAINE PEREIRA DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Alivor Carlos de Souza, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 18 de agosto de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS SANTOS CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e MÁIRA SUIANE SIMÃO DOS SANTOS, natural de Várzea Grande-MT, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Erotildes Gomes de Souza, N° 440, Itaoca, Itapemirim-ES. 01544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 18 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCES ARCANTO SILVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Principal, S/n°, Formate, Viana-ES e BRUNA MARIA WERNERSBACH, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua Principal, S/n°, Formate, Viana-ES. 07386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEONISIO HILGERT, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Alto Caldeirão, Zona Rural,, Santa Teresa-ES e AUCÉLIA LUCK, natural de Santa Teresa-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), LAVRADORA, residente na Valão de São Lourenço, Zona Rural,, Santa Teresa-ES. 25772 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 18 de agosto de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo