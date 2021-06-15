Proclamas - 15/06/2021

15-06 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO MELEIPE DE SOUZA TORRES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Economista, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e LUDIMILA RIBEIRO MOURA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua C 8, nº 60, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 18891 2.: ANTONIO ADRYANE DE CARVALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua da Limeira, nº 42, Itapuã, Vila Velha-ES e MAGDA MARIA RAFT DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), bancaria aposentada, residente na Rua da Limeira, nº 42, Itapuã, Vila Velha-ES. 18892 3.: DANIEL MAXIMO GRAMLICH, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Tocantins, Nº 360, Soteco, Vila Velha-ES e MARINA PINHEIRO BONELA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Domingos Martins, nº 62, Vila Capixaba, Vila Velha-ES. 18893 4.: IVERSON RIBEIRO MUNIZ PENAS, natural de Rio de Janeiro-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Servidor Publico, residente na Rua Felipe dos Santos, 84, Ed. Machado de Assis, Ap201, Vila Velha-ES e ALICIA NARA FORTES DA SILVA, natural de Brasilia-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Doutor Jair Andrade N°730 Ed. Sulamares Ap501, Itapuã, Vila Velha-ES. 18894 5.: RAPHAEL DE PONTES ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Inácio Higino, nº 1170, Apto 506 PAC, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BÁRBARA RODOLFO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Inácio Higino, nº 1170, Apto 506, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18895 6.: ROMARIO DE JESUS TAVARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Ed. Itapua, Vila Velha/ES, Itapuã, Vila Velha-ES e LLOYD JOSEPH DIETLIN II, natural de Condado de Orange, Califórnia, EUA-ET, com 53 anos de idade, solteiro(a), ator, residente na 28496 Botorrita, Mission Viejo, Califórnia, Estados Unidos, -ES. 18896 7.: VICTOR FAITANIN SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Fortaleza, nº 1595, Itapuã, Vila Velha-ES e AMÁBILE IZABEL CÔGO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Fortaleza, Número 1595, Condominio Beira Mar, Edificio Iriri, Apartamento 402, Itapuã, Vila Velha-ES. 18897 8.: DAVID FRANCISCO DOS SANTOS, natural de LINHARES-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), BANCARIO, residente na Rodovia do Sol - Nº 2738, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THATIANE ELVIRA BERGAMASCHI, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rodovia do Sol - Lado Par, nº , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18898 9.: DANIEL ROBERTO HERTEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Fortaleza, nº 961, Apto 202, Ed. Guignard, Itapuã, Vila Velha-ES e LAISA MUNIZ DALLA BERNARDINA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Kleber José Andrade, nº 76, casa, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 18899 10.: WILL ROBSON ALVES DA SILVA LOPES, natural de Governador Valadares-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos, residente na Rua Sete, nº 120, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e WÉSLIENI OLIVEIRA ELEOTERIO, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedora comercial, residente na Rua Almada Negreiros Bairro de São Francisco, 8 - 2 Dto 2680-477 Camarate, Zona de Bairro de São Francisco, Freguesia de Camarate, Portugal, Vila Velha-ES. 18900 11.: HELIO DOS REIS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 507, Boa Vista II, Vila Velha-ES e BRUNNA SANTOS FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), AUX ADMINISTRATIVO, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 507 , Boa Vista II, Vila Velha-ES. 18901 12.: HUGO NUNES RODRIGUES, natural de São Gonçalo-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de automação, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Cond. Mar Azul 1, Edificio Karina, Apartamento 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAMELA THUANE SANTOS FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Avenida Hugo Musso N° 953, Apto 903, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS BELISARIO DE SOUZA, natural de Vila Pavão-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), Aposentado, residente na Rua Novo Brasil, nº 138, Rio Marinho, Vila Velha-ES e VALDELICE CAMBUY SANTANA, natural de Coaraci-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), Domestica, residente na Rua Novo Brasil, nº 138, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06106 2.: PERIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços, residente na Rua São Simão, nº 120, Vale Encantado, Vila Velha-ES e GECIANA PEREIRA DE ANDRADE, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Doméstica, residente na Rua São Simão, nº 120, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06107 3.: GUILHERME JORGE BERNARDES VIDIGAL VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Assistente de contabilidade, residente na Rua Jatobá, nº 25, Alvorada, Vila Velha-ES e MAISA DE PAULA HOTT LOPES, natural de Manhumirim-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Jatobá, nº 25, Alvorada, Vila Velha-ES. 06108 4.: HAMILTON SILVESTRE DA SILVA, natural de Divino-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Paulo Neves, nº 109, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e CARMEM MARIA DOS REIS ALCANTARA, natural de Teresina-PI, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Neves, nº 109, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 06109 5.: LUIS ALBERTO DE MORAES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador portuário, residente na Rua São Cristovão, nº 06, Santa Clara, Vila Velha-ES e LUCIENE VIEIRA DA PENHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua São Cristovão, nº 06, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06110 6.: KENNEDY ANTONIO DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Uiapuru, N° 55, Industrial, Vila Velha-ES e HAYLANA LEMOS FRAGA VALERIO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Uiapuru, N° 55, Industrial, Vila Velha-ES. 06111 7.: THIAGO RODRIGUES GERALDINO, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Pedro, nº 15, São Torquato, Vila Velha-ES e PATRICIA HELENA LAMAS LEMOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Assistente social, residente na Rua São Pedro, nº 15, São Torquato, Vila Velha-ES. 06112 8.: EDSON NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista de transporte coletivo, residente na Rua Cristalina, nº 02, Vale Encantado, Vila Velha-ES e TATIANE MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Cristalina, N° 02, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de junho de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GASPAR RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Argel, nº 185, Araçás, Vila Velha-ES e MARYELEM DANTAS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Amsterdan, nº 169, Araças, Vila Velha-ES. 232729095 2.: ESTEVAO DOS SANTOS BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 410, Novo México, Vila Velha-ES e CAMILA ZAGO MARCOLAN, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Washington, nº 41, Araçás, Vila Velha-ES. 232729096 3.: LUCAS MARTINS MATTOS, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Edgard de Souza, Nº348, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e AMANDA LOBATO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Professor Edgard de Souza, Nº348, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729097 4.: RAFAEL CRUZ LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Belo Horizonte, nº 411, Ataíde, Vila Velha-ES e IANKA NASCIMENTO GOMES DE MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua São Salvador, nº 568, Cavalieri, Vila Velha-ES. 232729098 5.: RALPHY RAVI CRUZ BANHOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 118, Ibes, Vila Velha-ES e BRENDA DE SOUZA VIRGILIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 118, Ibes, Vila Velha-ES. 232729099 6.: CHARLES SANTOS ALEXANDRINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gemólogo, residente na Rua Capuba, 26, Mata da Serra, Serra-ES e LAYSLA BARCELLOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Rodrigues de Carvalho, nº 19, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729100 7.: DARLY AUGUSTO PASSAMANI, natural de Itaguaçu-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), vendedor aposentado, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 972, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANGELA SIQUEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 972, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de junho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO LIRIO DUQUE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Oito, nº 09, Maringá, Serra-ES e THAYNNÁ DA SILVA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Oito, nº 09, Maringá, Serra-ES. 31682 2.: TARCIO DE TORRES TEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES e JOCIARA DO NASCIMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), atendente comercial, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES. 31683 3.: WANBASTER GIL AMPARO DO ESPÍRITO SANTO, natural de São Gonçalo-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Água Marinha, nº 10, André Carloni, Serra-ES e SABRINA COELHO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gestora financeira, residente na Rua Água Marinha, nº 10, André Carloni, Serra-ES. 31685 4.: GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Agua Marinha, N°09, André Carloni, Serra-ES e GRACIELE LOPES MESSIAS, natural de Mantenópolis-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Agua Marinha, N°09, André Carloni, Serra-ES. 31686 5.: EWERTON SANTOS DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento e programação, residente na Avenida Central, nº 930, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e AMANDA DA SILVA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Central, nº 930, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31688 6.: ERENILSON SANTOS SILVA, natural de Santa Luzia-BA, com 43 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Cravo, nº 22, Balneário de Carapebus, Serra-ES e PENHA TORRES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Cravo, nº 22, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIUS PIRES FALCHETTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e PRISCILA ZANOTTI PIZOL, natural de Guarulhos-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), socióloga, residente na Rua Coronel Monjardim, Centro, Vitória-ES. 24554 2.: RENAN ROLDI ROSSONI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Mata da Praia, Vitória-ES e JORDANA SARTORI TARTAGLIA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, Mata da Praia, Vitória-ES. 24561 3.: GABRIEL SILVA SCHAFASCHECK, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e CARLA EMERY GRIPP TÚLER, natural de Alto Jequitibá-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), design de moda, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24562 4.: VINICIUS SOARES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Filogônio Motta, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA CRISTINA CUSTÓDIO BENTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Filogônio Motta, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24563 5.: HÉLDER BLUNCK VALENTIM, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAMILA BORBA SIMAN, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CALDAS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pereira Pinto, nº 23 , Centro, Vitória-ES e MARINA DALLAPICCOLA SAMPAIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Pereira Pinto, nº 23 , Centro, Vitória-ES. 24757 2.: VINICIUS MUNIZ NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção civil, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 121, Aptº 1002, Barro Vermelho, Vitória-ES e ROBERTA CORREA LECH, natural de Porto Alegre-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 121, Aptº 1002, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24758 3.: ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Costa do Sol, nº 38, Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELLE QUINTO CEZARETTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 281, Apt 401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24759 4.: OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Mazzoco, nº 105, Maruípe, Vitória-ES e LORENA ORLETTI DEL REY, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Mazzoco, nº 105, Maruípe, Vitória-ES. 24760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO COUTINHO DE SOUZA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 102, Eupídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERONICE FREITAS GRILO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 102, Eupídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04687 2.: WERLLEN MANGIFESTE CECOTTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Barbosa, nº 32, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAREN DE MARTIN VASCONCELOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Walace de Melo Pereira Barreto, nº 187, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04688 3.: LUDÁRIO COLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 06, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SHÉELIDA FRAGA NASCIMENTO, natural de Brasília de Minas-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 06, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DOS SANTOS PAULINO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Técnico em TI, residente na Rua São Sebastião, nº 621, Presidente Médice, Cariacica-ES e NÁTILA KAROLINY AGUIAR PÊGO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua São Sebastião, nº 621, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13724 2.: MARCOS ANTONIO DE SOUZA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 52, São João Batista, Cariacica-ES e VALDINÉIA BAIA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 52, São João Batista, Cariacica-ES. 13726 3.: LEONARDO AZEVEDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), programador, residente na Rua Gabino Rios, nº 54, Porto de Santana, Cariacica-ES e IZABELA DE CARVALHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua Gabino Rios, nº 54, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13728 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE RAIMUNDO DOS SANTOS, natural de Jacundá-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Ébano, nº 430, Santa Paula, Vila Velha-ES e MARIANA VIEIRA BRUM, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Ébano, nº 430, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08849 2.: GUILHERME SANTOS DA COSTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), Vendedor interno, residente na Rua João Dias nº 1457, João Goulart, Vila Velha-ES e ALESSANDRA COITINHO JULIO, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Joao Dias 1457, Joao Goulart, Vila Velha-ES. 08873 3.: MARCUS PAULO ASSIS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Operador de produção, residente na Rua Vasco Coutinho,n°152, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LÍVIA CALASANS BLANK, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Vasco Coutinho,n°152, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08875 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIES SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua São Caetano do Sul, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DANIELY SILVA SANTA ROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua São Caetano do Sul, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07314 2.: ALEXANDRO VENTURINI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), montador de divisoria, residente na Rua Minas Gerais, nº 108, Vila Bethânia, Viana-ES e ELIANE DA SILVA FERREIRA, natural de Poções-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 108, Vila Bethânia, Viana-ES. 07315 3.: ANDRÉ PEREIRA COUTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Sergipe, nº 16, Santo Antônio, Cariacica-ES e VIVIAN OLIVEIRA MARTINS, natural de Mutum-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Winston Churchill, S/nº, Vila Nova, Viana-ES. 07317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIOS SELVATICI SCARPAT, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florentino Avidos, 105, Vila Rica, Aracruz-ES e CELIMARA BATISTA DO NASCIMENTO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Vereador Osmar Peixoto, 302, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03097 2.: TERENCIO COSTA DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico em quimica, residente na Rua Antonio B. Sobrinho, 254, Santa Luzia, João Neiva-ES e MEÍLA DE SOUZA RIPARDO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio B. Sobrinho, 254, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 14 de junho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULEANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Anchieita-, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Santo Antonio, N° 185, Itaipava, Itapemirim-ES e ROSIELE BENEVIDES HELVÉCIO, natural de Piúma-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Rua Santo Antonio, N° 185, Itaipava, -ES. 01522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA CONCEIÇÃO, natural de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, Solteiro(a), lavrador aposentado, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 68 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADRIANO DO ROSARIO FITARONI, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 09 de maio de 1987, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente na Rua Jason Vieira Sanglard, Nº07, Jucu em Viana-ES, filho de ADRIANO DO ROSARIO FITARONI e JACIRA DO ROSARIO & PRISCILA RODRIGUES MARQUES, natural de Alfredo Chaves-ES, nascida em 20 de dezembro de 1984, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Jason Vieira Sanglard, Nº07, Jucu em Viana-ES, filha de GERALDO MARQUES BERNARDO e MARLENE RODRIGUES MARQUES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 14 de junho de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino