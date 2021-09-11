PUBLICIDADE LEGAL

11-09-21 - PROCLAMAS

SÁBADO

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

11 set 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-09-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 99kb
Baixar

11-09-21 - PROCLAMAS

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO BALDESSIN BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Hugo Musso , Ap 803, nº 1555, Vila Velha-ES e JÉSSICA CHRIS AMORIM TILIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Hugo Musso , N° 1555, Ap 803, Itapuã, Vila Velha-ES. 19127 2.: AMICIS FERREIRA LIBÂNIO, natural de São Lourenço-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 100, Apartamento 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA OLIVEIRA CURÁTOLA, natural de Volta Redonda-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, nº 100, Apartamento 1101,, Vila Velha-ES. 19128 3.: HIGOR KÓBE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 363, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA GUIMARÃES SARDENBERG DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Erothildes Penna Medina, nº 363, Vogue Residence, Apartamento 602, Vila Velha-ES. 19129 4.: DIEGO FERNANDES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ernani de Souza,, 601,bl 7 Cond Village do Sol Ap 102,Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e NATHALIA DE OLIVEIRA ABRAHAM, natural de Brasilia-DF, com 32 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Ernane de Souza, n 601, Cond Village do Sol, Aptº 102, Bloco 7, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 19155 5.: MAURO ROSA, natural de Domingos Martins-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Tupaíba, nº 60, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e THEREZINHA DIAS ROQUE, natural de Conselheiro Pena-MG, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Tupaíba, nº 60, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19194 6.: ROSELINO MENDES CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Alvarenga Peixoto, 103, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e ALINE PRATTI DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, S/n, Soteco, Vila Velha-ES. 19195 7.: LUIZ HENRIQUE MARGOTTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiza Grinalda, 367, Bloco C, Apartamento 103, Lirio do Vale, Vila Velha-ES e BRUNA VICENTINI NUNES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresa, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 901, Apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19196 8.: AELSON RODRIGUES DE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Rua Vicente de Carvalho, S/N, Bloco 503, Apartamento 401, Boa Vista 2, Vila Velha-ES e SANDRA RODRIGUES DE SÁ, natural de Mucurici-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Vicente de Carvalho, S/N, Bloco 503, Apartamento 401, Boa Vista 2, Vila Velha-ES. 19197 9.: DIOGO FANTECELLE STREY, natural de Jaguaré-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3550, Apartamento 802, Bloco A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORRAINE TRENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3550, Apartamento 802, Bloco A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19198 10.: CARLOS HENRIQUE PIRES, natural de São Gonçalo-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Travessa Humberto Serrano, N° 973, Apartamento 401, Edificio Martinica, Itapuã, Vila Velha-ES e ALBINA NETE DA SILVA CARVALHO, natural de Araruama-RJ, com 65 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Travessa Humberto Serrano, N° 973, Apartamento 401, Edificio Martinica, Itapuã, Vila Velha-ES. 19199 11.: PAULO VITOR CAVOTTI SELL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Trinta e Sete, Nº 107, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e NAIANI LIBERATO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Trinta e Sete, Nº 107, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 19200 12.: DERLAN NEVES DO NASCIMENTO, natural de Macaé-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), porteiro virtual, residente na Rua Santos Dumont, nº 363, Soteco, Vila Velha-ES e DANIELLY MÁRCIA DE LIMA, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Produtora de Moda, residente na Rua Santos Dumont, nº 363, Soteco, Vila Velha-ES. 19201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO CARNEIRO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico de instrumentação, residente na Rua Muniz Freire, nº 93, Belo Horizonte, Guarapari-ES e PALOMA CONTE MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de custos, residente na Rua Muniz Freire, nº 93, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12489 2.: PAULO SEBASTIÃO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Av. C, nº 74, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e CIRLEI DOMINGUES DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Av. C, Nº74 , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12490 3.: VINÍCIUS DO SACRAMENTO BRILHANTE, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Espírito Santo, nº 2016, Praia do Riacho, Guarapari-ES e SADRINA CABRAL VIEIRA, natural de Aurelino Leal-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 172, Ipiranga, Guarapari-ES. 12491 4.: MATUZALÉM COUTINHO FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Praia do Riacho, Guarapari-ES e JANÉTE DA PENHA ESPINI ALVARENGA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12492 5.: WILLIAN CONCEIÇÃO DA ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doze, nº 131, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e PATRINY MEDEIROS RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua Doze, nº 131, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12493 6.: ALEXANDRE DE JESUS MAGALHÃES DA COSTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 100, Ipiranga, Guarapari-ES e CLÁUDIA ANTÔNIA DE FÁTIMA, natural de Santa Luzia-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Espírito Santo, nº 100, Ipiranga, Guarapari-ES. 12494 7.: LUCAS DA PAZ FRANÇA GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Regina Rosa Simões, nº 25, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ELIDIANE BATISTA FARIAS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Regina Rosa Simões, nº 25, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12495 8.: GABRIEL SOUZA CRUZ, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pista, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e ALEX SANDY DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Castro Alves, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12496 9.: DAVID SANTOS, natural de Nova York-ET, com 64 anos de idade, divorciado(a), técnico em costura, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 559, Itapebussu, Guarapari-ES e MARIA GERALDA DO CARMO SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 559, Itapebussu, Guarapari-ES. 12498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES HENRIQUE DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 51 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá, Cariacica-ES e ERLANE AMARAL RIBEIRO, natural de Itaobim-MG, com 44 anos de idade, Divorciada(o), gerente de loja, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá, Cariacica-ES. 13950 2.: JAILSON JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua das Imbuias, nº 46, Santo Antônio, Cariacica-ES e RANIELLI PARANHOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua das Imbuias, nº 46, Santo Antônio, Cariacica-ES. 13951 3.: WANDERSON MOREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Juiz de Fora, nº 270, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e PÂMALLA SUELLEN CALDEIRA ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Juiz de Fora, nº 270, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13953 4.: VICTOR NEVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), agente de tráfego, residente na Rua São Pedro, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua São Pedro, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13954 5.: RAFAEL GOMES FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, 20, São João Batista, Cariacica-ES e BIANCA SOARES BOURGUIGNON, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Benedito, 20, São João Batista, Cariacica-ES. 13955 6.: JOÃO LUIZ CONCEIÇÃO MORAIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Boa Vista, s/nº Flexal II, Cariacica-ES e ELAINE CRISTINA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boa Vista, s/nº Flexal II, Cariacica-ES. 13956 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO TEIXEIRA DA FELICIDADE, natural de Contagem-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua José Caldara, nº 713, Santa Cruz, Linhares-ES e ELANA MATTOS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francklin Cordeiro, nº 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 11261 2.: CLAUDIO FERNANDO SANTOS FREITAS, natural de Salvador-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, N° 217, Interlagos, Linhares-ES e ELYZAMA CRISTOVÃO DE CALDAS, natural de entre Rios-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Euclides da Cunha, N° 9999, Centro, Entre Rios-BA. 11262 3.: VALDENIR DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Bahia, Nº 517, Aviso, Linhares-ES e MARIANA SANTOS DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Bahia, nº 517, Aviso, Linhares-ES. 11263 4.: ALAN RIBEIRO DA COSTA, natural de Santo André-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2079, Interlagos, Linhares-ES e FÁTIMA BARBOZA SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2079, Interlagos, Linhares-ES. 11264 5.: MIQUÉIAS DE OLIVEIRA ROCHA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida João Bonicenha, Nº 01, QD 74 CS 03, São José, Linhares-ES e LARISSA NOVAES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Paulina de Souza Sales, nº 216, QD 23/15, Residêncial Rio Doce, Linhares-ES. 11265 6.: ERENILSON DA CONCEIÇÃO BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, S/n, Planalto, Linhares-ES e CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11266 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SILVA FERREIRA, natural de Araxá-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), líder de suprimentos, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 164, Vista Mar, Cariacica-ES e LUCIANA ZAMPILLI E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Analista contábil, residente na Rua Rio Doce, nº 100, Nova Bethânia, Viana-ES. 28153 2.: JOÃO VÍTOR COUTINHO GALTER, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 54, Vista Mar, Cariacica-ES e RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 54, Vista Mar, Cariacica-ES. 28161 3.: RAMON LUXINGER ROSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 154, Rosa da Penha, Cariacica-ES e RAYLANY DINIZ MOURA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 154, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28162 4.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Largo da Conquista, nº 105, Padre Gabriel, Cariacica-ES e JANAIRA DO NASCIMENTO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lago da Conquista, nº 105, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28164 5.: EDER PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Atlantico Estrelar, nº 5, Estrela Dalva, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA ASSIS FERNANDES, natural de Medeiros Neto-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Atlantico Estrelar, nº 5, Estrela Dalva, Cariacica-ES. 28165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SIMÃO XAVIER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAYS AUGUSTA LEAL CARVALHO, natural de Alvinópolis-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira metalurgista, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24780 2.: JULIANO CARLOS GOULARTE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 111, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARTA GONÇALVES ALVES, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 111, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24806 3.: JOÃO VITOR DOS SANTOS BRAGA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, nº 37, Antônio Honório, Vitória-ES e BARBARA FRANCO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente de odontologia, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, nº 37, Antônio Honório, Vitória-ES. 24808 4.: RODOLFO DELFINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de ti, residente na Rua Professora Heloísa Abreu Judice de Mattos, Maria Ortiz, Vitória-ES e INGRID MARTINS NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Ametista, Serra Dourada I, Serra-ES. 24810 5.: JULIO CESAR VIDIGAL SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Engenheiro Luiz Carlos Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES e MICHELE SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Engenheiro Luiz Carlos Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN BERCHOR SOARES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Travessa Paulo Soares, nº 06, Laranjeiras Velha, Serra-ES e KARLA TERRAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Paulo Soares, nº 06, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 32052 2.: JOELSON SOUZA DE MATOS, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), piscineiro, residente na Rua Rio Trombetas, nº 14, Hélio Ferraz, Serra-ES e GEIZIANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Una-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de cartão, residente na Rua Rio Trombetas, nº 14, Hélio Ferraz, Serra-ES. 32053 3.: WILLIAM CARVALHO SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 33, Jardim Carapina, Serra-ES e GABRIELLE VICTÓRIA SILVA COLLI, natural de Santa Teresa-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 33, Jardim Carapina, Serra-ES. 32054 4.: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajdudante geral, residente na Rua Acre, nº 206, São Geraldo, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Acre, nº 206, São Geraldo, Serra-ES. 32255 5.: ALDAIR BATISTA DA SILVA, natural de Cabo Frio-RJ, com 32 anos de idade, Solteiro(a), cortador, residente na Rua Anhanguera, nº 341, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LARISSA RAYRA BARBOSA DIOLINDO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), desempregada, residente na Rua Anhanguera, nº 341, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS CARVALHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Ladeira Anthero Braído, nº 61, Praia do Suá, Vitória-ES e LUYNE MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Escadaria Benito Coutinho, nº 21, Gurigica, Vitória-ES. 25003 2.: GRÉGORI DA SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), gráfico, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 55, Cruzamento, Vitória-ES e PAULIANA NERYS DE OLIVEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), empregada doméstica, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº 55, Cruzamento, Vitória-ES. 25004 3.: JOÃO PAULO SANTANA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Pedro Lima do Rosário, S/nº, Gurigica, Vitória-ES e RENATA DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 436, Bonfim, Vitória-ES. 25008 4.: YURI MAURO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de processos, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 22, Romão, Vitória-ES e SUSANA SANTOS SANTIAGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 22, Romão, Vitória-ES. 25009 5.: TÚLIO BONESI ALVARENGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Aleixo Netto , 713/402, Praia do Canto, Vitória-ES e CLÁUDIA VIANA DUARTE, natural de Montes Claros-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Aleixo Netto , 713/402, Praia do Canto, Vitória-ES. 25010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCELINO DOS SANTOS BRAGA, natural de Ibirapoã-BA, com 61 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Luis Altoé, nº 334, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e ANGELINA MIGUEL DE SOUZA DA CRUZ, natural de Nacip Raydan-MG, com 56 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Rua Luis Altoé, nº 334, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04727 2.: JONES FELISBERTO GOMES, natural de Jaguaré-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Tiburtino, nº 141, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES e NERILDA SILVA SANTA ROSA, natural de Itanhém-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Tiburtino, nº 141, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES. 04728 3.: JULIANO COSTA NEVES, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antonio Salvador Filho, nº 611, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e VALDENE BATISTA BASSI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Antonio Salvador Filho, nº 611, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04729 4.: WEVERTON GOMES DA SILVA DEMUNER, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Duarte, nº 29, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e LORENA DOS SANTOS ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Duarte, nº 29, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 10 de setembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), retificador, residente na Rua Figueiras, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES e FRANCIELE SANTANA CALDEIRA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente de negócios, residente na Rua Figueiras, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES. 11157 2.: ALEXANDRO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar aadministrativo, residente na Rua Azaleia, 981, Centro da Serra, Serra-ES e FRANCIANE BORGES BARBOSA, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Azaleia, 981, Centro da Serra, Serra-ES. 11166 3.: LEONARDO ANDRADE SANTOS, natural de 26102015-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Minas Gerais, nº 245, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e THAINAN NASCIMENTO SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Minas Gerais, nº 245, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11179 4.: JOÃO VÍTOR LIRA ALVARENGA VIEIRA, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Muqui, nº 51, Colina da Serra, Serra-ES e JORDANA KOEHLER DE ANDRADE, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Muqui, nº 51, Colina da Serra, Serra-ES. 11180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON VENZEL DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio de Janeiro, S/N°, Vale do Sol, Viana-ES e CIDILENE DA SILVA DE JESUS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, S/N°, Vale do Sol, Viana-ES. 07406 2.: ROBERT DE SOUZA LEPAUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Edno Volponi, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES e MEIRYANE PEREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Himalaia, S/ Nº, Eldorado, Viana-ES. 07411 3.: HENRIQUE DE SOUZA COUTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Vila Velha, S/nº, Morada Bethânia, Viana-ES e SAIONARA DE MORAES QUIRINO, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vila Velha, S/nº, Morada Bethânia, Viana-ES. 07413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON FERNANDES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e PAULA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Marataízes-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rodovia Rafael Vale dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14152 2.: ÉDPO DO NASCIMENTO FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Projetada, S/nº, Palmital, Itapemirim-ES e EDILENE CAMILO VIEIRA, natural de Iconha-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), servidora pública municipal, residente na Rua Projetada, S/nº, Palmital, Itapemirim-ES. 14154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR JAMES SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga, nº 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LUCIANA NOVAES DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 45 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga, nº 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09028 2.: ELIEL PEREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Presidente General Dutra, S/n, Barramares, Vila Velha-ES e GEORGIA BRUNA DE SOUZA LIMA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente General Dutra, s/n , Barramares, Vila Velha-ES. 09031 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI CARLOS VIEIRA SIMOURA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Projetada, S/n°, Bairro Cupido, Aracruz-ES e ANGELA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Professor Lôbo, nº 28, Centro, Aracruz-ES. 13304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de setembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIBSON AGAPE, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua Santa Alice, nº 10, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e KEZIA GOUVEA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Alice, nº 10, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de setembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

